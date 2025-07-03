Что узнали графологи, изучив почерк первого президента России

По почерку можно многое сказать о человеке. Во всяком случае так утверждает наука графология. Один из ее разделов — почерковедение — находит широкое практическое применение, например, в криминалистике. Эксперты изучили почерк первого президента России Бориса Ельцина и сделали на основании исследования интересные выводы о его характере.

Хладнокровие и непостоянство

По словам графологов, прямой — без наклона — почерк Ельцина характеризует его как хладнокровного и уравновешенного человека. Во всяком случае, таким он должен быть большую часть времени. Но, анализируя достаточно крупный текст, написанный рукой президента, специалисты отметили, что то там, то здесь отдельные буквы в словах приобретают наклон. А это верный признак порывистости, несдержанности и даже грубости. К слову, эти качества признают в первом президенте России все, кто был с ним хорошо знаком.

Хитрость и осмотрительность

Еще одна характерная особенность ельцинского почерка — уменьшение размера букв к концу слова. Это свидетельство хитрости и осторожности. Также данные качества подтверждаются волнообразной линией строк и горизонтальной размашистостью письма. Что ж, с этим тоже сложно спорить — будь Борис Николаевич человеком глупым и неосмотрительным, он вряд ли смог бы взобраться на политический Олимп и столько лет находиться на его вершине.

Секреты подписи

Кстати, уменьшение букв к концу слова прослеживается и в подписи Ельцина. А графологи считают, что именно в подписи сильнее других выражаются черты человеческого характера. Например, разрыв в написании буквы «Б» говорит о некотором духе сомнения, который был свойственен президенту. А необычный характер написания этой самой буквы указывает на своенравность и нежелание идти на поводу у других.

Твердо стоит на земле

Пока все вполне сходится, как, впрочем, и этот пункт. Преобладание подстрочных штрихов над надстрочными указывает на приземленность президента — он по-крестьянски прочно стоит на ногах. Вместо фантазий и полета мысли от него стоило ждать конкретных решений существующих и наиболее насущных проблем.

Не знаем, как вы, а нам кажется, что графологи довольно точно описали характерные черты первого президента России.