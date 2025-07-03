Братья Знаменские: почему в мире не признали феноменальные рекорды советских атлетов

Талантливые советские спортсмены братья Знаменские, несмотря на недолгий спортивный путь, сумели добиться впечатляющих результатов в лёгкой атлетике. Их выступления были настолько блестящими, что арбитры порой останавливали состязания для проверки точности работы измерительных приборов.

© Современный музей спорта

Однако международное признание их рекордов оказалось невозможным. Дело в том, что в тот период Советский Союз не являлся членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций и не участвовал в олимпийском движении. По этой причине братья не смогли представить страну на мировых аренах – в том числе на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Все их рекорды остались в рамках достижений только на территории СССР.

Георгий и Серафим начали свой путь к славе в очень непростых условиях. Родившись в семье церковного служителя, они росли слабыми детьми. К спорту их приучил старший брат Сергей. Несмотря на то что у них было еще восемь братьев и сестер, и все дети воспитывались при храме, помимо религиозного образования, их учили читать и писать, они знали литературу и иностранные языки, освоили нотную грамоту и умели играть на пианино.

В 30-х годах, работая в Москве, братья жили на чердаке в Подмосковье и даже зимой ходили без пальто. Их путь на работу составлял 16 километров, которые они преодолевали…бегом!

В тот период на предприятиях активно внедрялось движение ГТО. Во время сдачи нормативов братья Знаменские продемонстрировали феноменальный результат в беге на дистанцию в 1000 метров. Их рекорд оказался настолько впечатляющим, что спортивный судья усомнился в корректной работе секундомера.

Чтобы развеять все сомнения, братья без колебаний предложили повторить забег. После этого случая талантливые спортсмены стали регулярно представлять свой завод на различных спортивных состязаниях.

Затем братья попали в команду московского «Спартака». Период с 1933 по 1940 год стал золотым для братьев Знаменских. Они установили 24 рекорда СССР в индивидуальном беге и трижды участвовали в установлении всесоюзного рекорда в эстафете 10х1000 м. Георгий также стал рекордсменом страны в эстафете 4х1500 м.

Международное признание пришло к братьям в 1935 году, когда они одержали двойную победу на международном кроссе в Париже, организованным французским коммунистическим издательством «Юманите». Советские атлеты одержали победу на дистанции 8 000 метров. Как всегда, «золото» досталось Серафиму, «серебро» - Георгию. Затем они повторили и закрепили успех в 1937 и 1938 годах. Французы, восхищённые их мастерством, учредили на кроссе приз имени братьев Знаменских.

На фронт во время Великой Отечественной Войны они ушли добровольцами, только окончив медицинский институт. Там попали в особую бригаду из экс-спортсменов, которая выполняла секретные задания в тылу врага.

Трагический финал жизни братьев был печальным: Серафим погиб в 1942 году, а Георгий скончался в 1946 году от рака печени. Оба брата были похоронены на Ваганьковском кладбище.

© Современный музей спорта

Серафим, согласно официальным данным, застрелился летом 1942-го, получив из дома два ужасных известия: о смерти матери и измене жены. При этом, многие утверждают, что эта версия несостоятельна, поскольку он был глубоко верующим человеком. Ни о каких расследованиях речи не зашло, поэтому обстоятельства его гибели остаются загадкой по сей день.

Георгий же прошёл всю войну, после работал по специальности – врачом. Однако он в спорт тоже не вернулся. Слишком уж тяжело ему далась смерть любимого брата. Атлет скончался в 1944-м от запущенного рака печени, что весьма странно для врача.

В память о братьях с 1958 года регулярно проводятся международные соревнования «Мемориал братьев Знаменских». В 1961 году в Москве в Сокольниках открылся легкоатлетический манеж имени братьев Знаменских и при нём детско-юношеская спортивная школа.

Источник: https://www.sovsport.ru/athletic/articles/ih-rekordam-ne-verili-dazhe-sudi-legendarnye-sovetskie-atlety-tak-i-ne-popali-na-oi