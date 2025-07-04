«Красный шайтан»: судьба прототипа таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни»

Сценарий к фильму "Белое солнце пустыни" был написан драматургом Валентином Ежовым всего за полтора месяца. В поисках информации он отправился в Среднюю Азию, где во время разговоров с ветеранами таможни узнал о Михаиле Дмитриевиче Поспелове, которого местные контрабандисты и басмачи прозвали "Красным шайтаном". История этого пограничника заинтересовала Ежова, и Поспелов стал прототипом персонажа Верещагина, сыгранного Павлом Луспекаевым.

© Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Михаил Поспелов родился в 1884 году в Орле. Он всегда отличался физической силой, выносливостью, любовью к лошадям и умением быстро налаживать контакты с людьми. После окончания Тифлисского военного училища он вернулся в родной город, где служил в штабе и участвовал в соревнованиях по стрельбе, где получил шесть первых императорских наград. В 1913 году его перевели в Туркестан на российско-персидскую границу.

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Михаил Поспелов стал начальником пограничного отряда Закаспийской пограничной бригады в небольшом поселке Гермаб. Его задачей было пресекать контрабанду, ловить бандитов, похищавших туркменских девушек для продажи на невольничьих рынках Персии, а также бороться с агентами разведок Турции, Германии и Великобритании.

Под руководством Поспелова охранялось 100 верст российско-персидской границы с помощью 4 конно-сторожевых кордонов. Водный участок охранялся миноносцем "Часовой" и 4 пограничными катерами. С самого начала службы новый командир наладил контакты с местными жителями, которые устали от бандитских нападений. С их помощью он организовал агентурную сеть, которая предупреждала офицера о действиях преступников.

Зная планы нарушителей, пограничники больше не преследовали контрабандистов и бандитов, а целенаправленно охотились на них. Поспелов быстро завоевал уважение как своих подчиненных, так и бандитов, которые прозвали его "Красным шайтаном". "Шайтаном" он был из-за своей храбрости и умения быстро появляться в разных местах, а "красным" из-за своих рыжих волос и густых усов. Товарищи по службе вспоминали, что в мирное время он был спокойным человеком, который заботился о своих подчиненных и жителях пограничных сел.

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После Октябрьской революции пограничный отряд распался, и Поспелов остался единственным командиром 30-й Закаспийской бригады, который остался на своем посту. Рядовые разошлись по домам, а офицеры отправились на Кавказ и присоединились к белому движению. Поспелов превратил свой дом в Гермабе в настоящую крепость с высокими стенами и окнами-бойницами, где он с женой Софьей, переводчиком и двумя дочками Леной и Верой, которых он научил стрелять, держал осаду.

Поспелов понимал, что контрабандисты и бандиты, воспользовавшись хаосом, попытаются отомстить ему. Он собрал все оружие пограничного отряда, включая гранаты и пулеметы. На предложения бывших сослуживцев уйти в "Россию" Поспелов отвечал: "Мое дело - охранять границу Отечества. И я отсюда никуда не уйду". Он успешно отражал все нападения на свой дом и в 1919 году перешел к активным действиям.

Михаил Дмитриевич собрал отряд, в который вошли несколько русских и туркменских крестьян, которые устали от беспредела. Они проводили рейды на контрабандистов и бандитов, освобождали пленных и защищали мирных жителей. Поспелов и его отряд сражались с большим мужеством и отвагой, но в 1920 году они были окружены и уничтожены большевиками.

История Михаила Дмитриевича Поспелова, прототипа персонажа Верещагина, остается одной из самых ярких и героических страниц в истории русской границы. Его храбрость и преданность своему делу вдохновляют и восхищают до сих пор.