Как преподавателю иезуитского колледжа удалось женить на себе будущего президента Франции

Брижит Макрон — первая и единственная жена президента Франции Эммануэля Макрона. В сети часто обсуждают, чем Брижит покорила будущего главу государства, не смущает ли супругов разница в возрасте и не является ли мадам Макрон мужчиной. Подробности о жизни Брижит Макрон — от детства в Амьене до статуса первой леди Франции, а также о слухах вокруг ее личности — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и образование

Брижит родилась 13 апреля 1953 года (в 2025-м ей исполнилось 72 года) в семье шоколатье Жана Тронье. Она была младшей из шести детей.

Тронье обосновались в Амьене еще в конце XIX века и открыли фабрику по производству кондитерских изделий. Спустя пять поколений семья имела несколько кондитерских магазинов по всей Франции, где продавала шоколад и пирожные макарон. Мать Брижит Симона занималась воспитанием детей и содержанием дома в чистоте.

Родители дали будущей первой леди хорошее образование. Брижит окончила Лицей имени Генриха IV в Париже, который считается одним из лучших учебных заведений Франции благодаря высокому уровню преподавания. В этой школе в свое время учились многие известные личности, например, Ги де Мопассан и Жан-Поль Бельмондо.

Первый брак

Еще в 1974 году 21-летняя Брижит Тронье вышла замуж за парня по имени Андре-Луи Озьер, который был на два года старше. Тот вырос в Камеруне и, переехав во Францию, задался целью стать банкиром. Свадьбу сыграли в городской ратуше, и уже через год в семье родился ребенок.

Первенца назвали Себастьяном. В 1977 году в семье Озьер появилась дочь Лоранс, а в 1984 году — дочь Тифэн. Повзрослев, каждый из них состоялся в своей профессии: Себастьян стал инженером, Лоранс — врачом, а Тифэн — адвокатом.

Брак Брижит с Андре-Луи Озьером распался в 2006 году. Сейчас у Брижит семь внуков.

Карьера

Свою карьеру Брижит Тронье начала с должности пресс-атташе торговой промышленной палаты в Па-де-Кале. Но ее больше привлекала возможность обучать других. Поэтому Брижит получила сертификат CAPES , дающий право преподавать гуманитарные дисциплины в образовательных учреждениях Франции. После рождения второго ребенка она уволилась и посвятила себя преподавательской деятельности.

Брижит недолго работала в Париже. К тому времени ее первый муж получил работу при Банке внешней торговли в Страсбурге. Супруги переехали туда. Брижит работала в протестантской школе. В 1991 году она предложила мужу уехать в ее родной город Амьен.

Здесь Андре Луи продолжил карьеру, а Брижит пришла на работу в иезуитский колледж La Providence. Она вела уроки французского и латинского языков и занималась школьным театром. А ее средняя дочь Лоранс попала в класс, где учился юный Эммануэль Макрон. Своего одноклассника Лоранс называла «сумасшедшим всезнайкой».

Громкий роман с Эммануэлем Макроном

Тронье и Макрон начали общаться в мае 1993 года: ей было 40 лет, ему — 16. Вопреки распространенному мнению, Брижит не была преподавателем литературы у будущего мужа. Они пересекались на занятиях в театральном классе и сблизились в 1994 году во время репетиций школьной постановки по «Искусству комедии» Эдуардо де Филиппо.

Как сообщается в биографии первой леди Франции, написанной Маэль Брен, юный Макрон посвятил учительнице 300-страничный эротический роман. Он изменил имена и попросил соседку набрать текст на печатной машине, но от слухов это не спасло.

В маленьком Амьене довольно быстро распространилась информация о романе старшеклассника и замужней учительницы. Брижит порицали и травили, а семье Макрона стали приходить гневные письма от родителей одноклассников.

В попытках замять скандал родители Эммануэля настояли на том, чтобы юноша окончил школу в Париже. Макрон поступил в Лицей Генриха IV, где когда-то училась Брижит, и пообещал, что обязательно женится на ней после окончания школы. Тогда замужняя Тронье рассмеялась над громким заявлением 17-летнего парня, но позже убедилась в серьезности его намерений.

Новость о романе супруги со школьником стала шокирующей для Андре Луи Озьера. Он ушел из дома, но старался не комментировать эту историю ради благополучия детей. Как сообщает Маэль Брен, супруги старались развестись без травм. Тронье и Озьер окончательно разорвали отношения в 2006 году. А уже через год Брижит вышла замуж за Эммануэля Макрона в той же ратуше, где сочеталась браком с первым мужем.

К этому времени Макрон уже отучился в университете, получил первый опыт работы и заинтересовался политической карьерой — вступил в Социалистическую партию.

Макроны не афишировали отношения около восьми лет, и только в 2015 году Брижит появилась на публике в качестве жены политика. Она вместе с мужем, на тот момент министром экономики Франции, посетила государственный прием в честь короля Испании Фелипе и его супруги.

Первая леди Франции

В ноябре 2016 года Эммануэль Макрон объявил о своем выдвижении в президенты. Брижит активно участвовала в кампании супруга и появлялась с ним на каждом мероприятии, муж называл ее своим «главным советником». Дети Брижит также поддержали Макрона во время выборов, а старший сын Себастьян даже вел социальные сети будущего президента.

Для Брижит это был не первый политический опыт. Согласно неофициальной биографии, мадам Макрон проявляла интерес к политике задолго до знакомства с мужем: еще в Страсбурге она присоединилась к общественному движению «Трюштерсайм завтра», а в 1989 году баллотировалась в местный общественный орган, но безуспешно.

Выиграв в президентской гонке, Эммануэль Макрон планировал законодательно утвердить устав первой леди Франции, где прописывалось бы ее участие в государственных делах и финансирование из казны. Но более 200 тысяч граждан Франции подписали онлайн-петицию против подобного закона, и от инициативы пришлось отказаться.

В 2017 году Елисейский дворец опубликовал «хартию прозрачности» — документ, где юридически закреплены обязанности первой леди. Согласно хартии, Брижит Макрон должна представлять страну на международных саммитах, встречаться с гражданами, участвовать в культурных и общественных мероприятиях страны. При этом ее рабочий график публикуется ежемесячно, а в конце месяца она должна предоставлять отчет о своей работе. Должность не оплачивается.

В то время как 39-летний Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции, его жена Брижит была названа самой возрастной первой леди (ей было 64 года). В июле 2017 года она появилась на обложке журнала ELLE, где дала интервью о себе и о муже. Номер побил рекорды продаж во Франции. В почтовый ящик Брижит Макрон в Елисейском дворце приходило по 200 писем в день. В них женщины благодарили Брижит за вдохновляющий пример того, как оставаться привлекательной и социально активной даже в немолодом возрасте.

На посту первой леди Брижит часто сопровождает мужа в дипломатических поездках. В 2019 году она объявила о желании вернуться к преподаванию. Под ее именем открылось учебное заведение для взрослых от 25 до 48 лет, которые не смогли получить среднее образование. Брижит Макрон пообещала вести уроки литературы не менее раза в месяц. В том же году она была избрана председателем фонда больниц Парижа и Франции, который занимается улучшением пребывания пациентов в больницах.

Стиль Брижит Макрон

Стиль Брижит Макрон начали обсуждать еще с момента вступления ее мужа в должность президента. На церемонии инаугурации 64-летняя Брижит появилась в небесно-голубом костюме Louis Vuitton, состоящем из укороченного пиджака и мини-юбки. Модные критики назвали выбор Брижит очень смелым для первой леди Франции.

Юбки стали неотъемлемой частью гардероба Брижит Макрон. Чаще всего она сочетает их с белыми рубашками прямого кроя, показывая подтянутые ноги и стройное тело. Как и большинство француженок, Брижит Макрон избегает ярких принтов и отдает предпочтение однотонным вещам. Она часто носит одежду и аксессуары национального бренда Christian Dior. Первая леди Франции выбирает брюки-сигареты и обтягивающие джинсы темных оттенков. Она не носит оверсайз и кроссовки и предпочитает 12-сантиметровые каблуки. Чтобы вытянуть силуэт, стилист первой леди выбирает бежевые туфли, которые гармонируют с ее цветом кожи.

Брижит выглядит загорелой, будто недавно отдыхала на Лазурном берегу (именно там они с мужем предпочитают проводить отпуск). Критики полагают, что мадам Макрон пользуется автозагаром, чтобы скрыть появившиеся от возраста морщины. Однако в интервью Брижит заявляет, что не скрывает наличия возрастных изменений. При этом она не чувствует неловкость при общении с молодым мужем. На контрасте с кожей особенно выделяется белозубая улыбка мадам Макрон.

В прическе первая леди Франции много лет придерживается одного стиля: это объемное удлиненное каре с челкой-«шторкой» или объемный пучок. Она не пытается уложить волосок к волоску, и поэтому освобождает из пучка пряди у лица. Так как Брижит годами появляется с одним и тем же цветом волос, злопыхатели часто говорят о том, что женщина может носить парик.

Тем не менее во Франции образ Брижит Макрон не критикуют. Считается, что он вполне отвечает французскому стилю.

Кстати, первая леди согласилась поучаствовать в одном из эпизодов четвертого сезона хита Netflix «Эмили в Париже» и появилась там в собственной одежде. По сюжету, главная героиня сериала сделала с ней селфи.

Брижит Макрон — мужчина?

Брижит Макрон редко дает интервью, зато вокруг ее личности регулярно возникают слухи. Злопыхатели не раз говорили о том, что брак с 24-летней разницей в возрасте не может быть счастливым. После первого интервью журналу ELLE в 2017 году общественность начала обсуждать слова Брижит о том, что она не ощущает себя первой леди Франции.

Я не чувствую себя первой дамой. Это калька с американского словосочетания, перевод которого мне не нравится. Когда я его слышу, я каждый раз хочу посмотреть позади себя — о ком же говорят? Я не чувствую себя ни первой, ни последней, ни дамой. Брижит Макрон

Когда режиссер Виржини Виар начала снимать фильм о романе Брижит и Эммануэля Макрона, она обратилась за архивными фотографиями супруги президента в Елисейский дворец, но их не получила. В итоге нашла фото, где Брижит Макрон было минимум 40 лет, а также фото со свадьбы 2007 года. На архивных фотографиях, которые опубликовали французские СМИ, свадебный торт пары украшен рогами.

В 2021 году журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рей опубликовали в местном издании «Факты и документы» конспирологическую теорию о том, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной. В качестве доказательства они представили семейный снимок Тронье, где маленькая девочка сидит на коленях у женщины, а рядом с мужчиной стоит мальчик, похожий на Брижит. Также Наташа Рей сообщила об этом на подкасте у экстрасенса Амандин Руа.

© Предполагаемое фото брата Брижит Макрон (слева) и Брижит Макрон (справа) // Соцсети

По версии конспирологов, настоящая Брижит Тронье умерла, а мальчик рядом присвоил ее имя и заключил фиктивный брак с малоизвестным банковским работником Озьером. Тот редко появлялся на публике, снялся на фото только в день свадьбы, а после новостей о романе жены с Макроном и вовсе пропал. О его смерти сообщили в 2020 году, причем оказалось, что первый муж Брижит умер еще 11 месяцев назад и похоронен тайно.

В сети гуляет еще одна теория, согласно которой родители скрыли смерть настоящей Брижит Тронье из-за подозрений в плохом обращении с детьми. Ее брата Жана-Мишеля отправили учиться в Алжир, где он попал под влияние тайных агентов Озьеров. После возвращения во Францию и замужества Жан-Мишель в облике Брижит должен был внедряться в школы и вербовать учеников. Так он якобы мог повлиять на маленького Эммануэля Макрона и через него стать ближе к власти Франции. Кстати, в 2022 году журнал Blast сообщил, что в Амьене проживает настоящий Жан-Мишель Тронье, который является отцом пятерых детей.

Когда эти теории начали появляться во французских СМИ, Брижит Макрон не оставила ситуацию без внимания. Она, ее дети, брат Жан-Мишель и Катрин Озьер подали в суд на журналистку Наташу Рей. К журналистке в дом ворвались жандармы, а ее коллега Пуссар спешно эмигрировал из Франции.

Рей выплатила штрафы в 460 и 2000 евро за клевету. Кроме того, Брижит Макрон подала в суд на неправомерное использование фото и вторжение в личную жизнь, но проиграла. Члены ее семьи, включая Эммануэля Макрона, назвали теорию «ложью» и «фабрикацией». Дети Брижит Макрон неоднократно говорили, как их расстраивают слухи вокруг матери и бабушки семерых внуков.

Слухи о Брижит Макрон в 2025 году

В сентябре 2024 года Коррекционный трибунал Парижа вынес решение по делу о распространении слухов о Брижит Макрон. Согласно постановлению, Рей и экстрасенс Руа обязаны выплатить еще 14 тысяч евро за моральный ущерб, нанесенный первой леди и ее брату.

В феврале 2025 года стало известно, что Наташа Рей планирует подать на жену президента в суд, а ее адвокат заявил о нарушениях в судебном процессе 2021 года. По его словам, журналистка попросила об убежище в России. Но депутат Госдумы Петр Толстой уточнил, что запроса от госпожи Рей не было, и напомнил, что подобные вопросы решает президент РФ.

В то же время журналистка Кэндис Оуэнс на своей странице в соцсети X заявила, что предоставит доказательства теории о трансгендерности первой леди Франции. Она опубликовала 50-минутное видео на Youtube, где рассуждала об отсутствии фотографий мадам Макрон в юном возрасте. По словам Оуэнс, она обращалась во многие инстанции для получения фото, но ей предоставили лишь два снимка, которые и так доступны в интернете.

Тогда Оуэнс разыскала информацию о пластическом хирурге Патрике Бьюи, у которого жена Макрона якобы могла сделать операции по смене пола и изменению внешности. В 2023 году Бьюи был награжден Орденом Почетного легиона.

Оуэнс сообщила, что направила вопросы о первой леди в приемную президента, но ни он сам, ни Брижит не ответили ей. Президент и его супруга не комментируют личную жизнь.

В мае 2025 года в сеть попало видео из самолета, в котором летели Эммануэль и Брижит Макрон. На видео супруги о чем-то спорят, а позже Брижит дает президенту пощечину. В интернете начали говорить о разладе в отношениях пары, Елисейский дворец дал официальный комментарий. Представители подтвердили подлинность видео и отметили, что президент и мадам Макрон «расслабились перед поездкой». Позже один из источников назвал момент обычной ссорой, вокруг которой не стоит строить теории заговора.

Точку в ситуации поставил сам Эммануэль Макрон. Он заявил, что они с женой препирались в шутку, но это раздули до «катастрофы планетарного масштаба». Президент назвал случившееся чепухой.