Смерть на взлете: почему талантливую гимнастку хоронили в свадебном платье

Оксану Костину тренеры считали необычной спортсменкой. Она выделялась среди других спортсменок уникальным талантом. Могла сливаться с музыкой и создавать неповторимые художественные образы. При этом не просто механически выполняла обязательные элементы программы, а превращала каждое выступление в настоящее произведение искусства, поражая зрителей своим мастерством.

К сожалению, Оксана так и не попала на Олимпиаду и не вышла замуж. Её жизнь оборвалась 11 февраля 1993 года в чудовищной автокатастрофе по дороге в аэропорт Домодедово.

В гимнастику Костину, разумеется, привели родители. К удивлению мамы и папы, девочка оказалась весьма способной и занималась с теми, кто старше её на три-четыре года. Она переносила тяжелейшие нагрузки: Оксане приходилось делать по 30 прогонов за тренировку, а часто и больше, но она справлялась.

Взлёт карьеры. Бронзовая награда, добытая на чемпионате СССР. Этот успех позволил ей сделать значительный шаг вперёд в карьере и получить возможность выступать на международном уровне.

Тот же год ознаменовался для спортсменки новым достижением – её включили в национальную сборную. На мировом первенстве, проходившем в Словении, она оказалась в блестящей компании прославленных российских гимнасток – Александры Тимошенко и Оксаны Скалдиной. Её удалось достичь впечатляющего результата – золотая медаль чемпионата в дисциплине с мячом.

В 1991 году Оксана стала абсолютной победительницей последней в истории нашего государства Х-й Спартакиады народов СССР и завоевала командное золото на чемпионате Европы. Тем самым получила право на участие в ОИ 1992-го.

Но у истории были свои условия и планы на этот счёт. СССР перестал существовать, а на его месте образовалась дыра, которую нужно было чем-то заполнить. Чиновниками было принято решение о формировании и создании единой команды из бывших объединённых республик. Этот список стал утверждаться олимпийским комитетом стран СНГ.

Как это всегда бывает в таких история – в последний момент Оксана осталась не у дел. Вместо неё была включена украинская гимнастка Оксана Скалдина. Костина же вместе с тренером получили временные аккредитации на турнир. Разумеется, девушка была невероятно расстроена таким решением, и поэтому с тренером они написали письмо президенту Борису Ельцину, но это не помогло.

Это отстранение сильно подкосило Оксану. После туристической поездки на Олимпиаду-1992, она даже заявляла, что уходит из спорта – бросила тренировки и вернулась домой в Иркутск. Помощником в этом случае неожиданно стал пятиборец Эдуард Зеновка, с которым Костина познакомилась в Барселоне и который на тех Играх стал двукратным призёром. Между ними началась романтика.

Мужчина убедил Оксану вернуться в спорт, тренироваться и слушать своего наставника. Девушка согласилась на один прощальный турнир, чтобы уйти красиво. К тем соревнованиям Костина готовилась даже несмотря на набранный лишний вес и полученное растяжение ахилла.

И там, в Бельгии, Костина выступила блестяще – выиграла все золотые медали – в многоборье и упражнениях с отдельными предметами. После этого её настигла невероятная слава, признание и популярность. Она получала множество предложений об участии в коммерческих шоу, а сама тихо мечтала о семье и детях, хотя ей было всего 20 лет.

Но её жизнь трагически оборвалась рядом с любимым человеком. 11 февраля 1993-го Оксана ехала в аэропорт Домодедово. За рулём «Москвича» был её возлюбленный Эдуард Зеновка. К сожалению, он не справился с управлением на скользкой дороге, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Костина умерла спустя несколько часов из-за многочисленных внутренних повреждений. Находившийся рядом Зеновка кричал: «Накройте её чем-нибудь, ей же холодно!» – а потом потерял сознание.

Оксану похоронили на малой родине – в Иркутске. В гроб девушку, по настоянию мамы и сестры, положили в свадебном платье.