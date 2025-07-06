Прощание «принца тьмы»: завершилась музыкальная эпоха Оззи Осборна

Один из основателей хеви-метал группы Black Sabbath дал прощальный концерт в Бирмингеме. Музыканты в классическом составе впервые воссоединились на сцене за последние 20 лет. Лидер группы не поднимался с трона из-за болезни Паркинсона. О последнем выступлении «принца тьмы рассказал корреспондент «МИР 24 Сергей Поляков.

Черный костюм, угольные тени вокруг глаз, длинные волосы за этот зловещий, мрачный образ Оззи Осборн и получил прозвище «принц тьмы. Его голос стал визитной карточкой тяжелого рока, а имя синонимом хеви-метала. Оззи Осборн один из основателей музыкального жанра, где правят мощный гитарный звук, тяжелое музыкальное полотно и специфические образы рок-исполнителей.

В 70-х годах это была новая волна в рок-музыке. Оззи Осборн фронтмен самой успешной хэви-метал группы Black Sabbath. Продано 75 миллионов альбомов по всему миру. А сам он парень из рабочего класса, бунтарь с трудным детством и проблемами в школе. Он даже на гитаре играть не умел. Единственный музыкальный инструмент, которым Осборн овладел в совершенстве, губная гармошка.

Жизнь Оззи Осборна всегда была полна драм, алкоголя, наркотиков. В юношестве сидел в тюрьме за кражу со взломом. Потом были проблемы со здоровьем у жены, травма позвоночника, болезнь Паркинсона. При этом часть гонораров музыкант тратил на благотворительность.

Несмотря на то, что выступал по всему миру, никогда не забывал о родном городе Бирмингеме, где в его честь назвали трамвай.

«Здорово быть здесь. И у всех камеры. Кажется, вы засняли меня на видео.

В родном городе, на стадионе, 76-летний музыкант, облаченный в черное, дал и свой последний концерт, исполнил свои главные хиты на черном троне, как настоящий «принц тьмы.

Вся прибыль от последнего шоу Оззи Осборна пойдет на благотворительность. Деньги потратят на помощь в борьбе с болезнью Паркинсона и поддержку детской больницы в Бирмингеме.