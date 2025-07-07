Владимир Меньшов не верил в Бога, но обвенчался перед смертью

Владимира Меньшова не стало несколько лет назад. Талантливый режиссёр не успел дописать свой последний сценарий, но его решили закончить друзья артиста. Из-за этого многим кажется, что муж Веры Алентовой все еще с нами. О самых ярких моментах жизни кинематографиста читайте в нашей статье.

Не детская профессия

Владимир Меньшов родился в 1939 году в Баку. Его мама была наследницей зажиточных крестьян, а отец — помощником капитана корабля. Узнав о беременности супруги, мужчина решил сменить профессию и устроился в НКВД.

Работа отца юному Меньшову совсем не нравилась: сверстники избегали общения с ним, а частые переезды стали быстро надоедать. Так, в первый класс Меньшов пошел в родном Баку, затем учился и жил в Астрахани, а аттестат получил в одной из московских школ.

© Личный архив Владимира Меньшова

Окончив 11 классов, Меньшов решил поступить по ВГИК на режиссёрский факультет, но с первого раза ему это не удалось. Чтобы не терять времени, он устроился токарем на судоремонтный завод. На второй год неудача снова настигла юношу. В Астрахань он возвращаться не захотел, поэтому отправился в Воркуту, где работал в шахте.

Через год Меньшов поступил в школу-студию МХАТ, а после окончания смог стать аспирантом ВГИКа и осуществить свою мечту.

«Москва слезам не верит»

Окончив аспирантуру и получив диплом режиссёра, Меньшов по распределению попал в Ставропольский драматический театр имени Лермонтова. Там он работал не только актером, но и режиссёром.

Вскоре он решил заняться кино, и уже в 1977 вышел его первый фильм «Розыгрыш». А через два года зрители увидели одну из самых узнаваемых картин Меньшова — «Москва слезам не верит».

Через несколько лет Владимир Меньшов признался: сценарий сразу показался ему интересным, но в успех картины он не верил. По его словам, картина считалась второсортной, а тема — избитой. Но в жизни все оказалось иначе: билеты раскупили на неделю вперёд, а образы главных героинь копировались модницами по всему Советскому Союзу.

Леонид Брежнев оценил фильм и попросил отправить его на «Оскар». В 1981 году картина получила приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Самого режиссёра на церемонии не было: ему не оплатили билеты. Радиотрансляцию ему тоже прослушать не удалось. О победе он узнал на следующий день, а статуэтку получил от представителей посольства по культуре.

Лучшие работы

«Москва слезам не верит» стала одной из лучших работ Меньшова. Однако он снял ещё одну, не менее выдающуюся. «Любовь и голуби» быстро завоевал всесоюзную любовь, а фразы героев стали крылатыми. Помимо этого Владимир Меньшов выпустил фильмы «Ширли-мырли» и «Зависть богов».

О своей актерской деятельности Меньшов говорил неохотно. Сниматься в фильмах он начал поздно, и не все свои работы мог назвать хорошими.

К примеру, свою дебютную роль в фильме «Счастливый Кукушкин» Александра Павловского Меньшов назвал катастрофой. Он просил товарища заменить его, но тот оставил все как есть.

Несмотря на желание находиться в режиссерском кресле, Владимир Меньшов снялся почти в 180 картинах. Многие его роли запомнились зрителям за проникновенность и реалистичность.

Одна на всю жизнь

С Верой Алентовой Владимир Меньшов познакомился во время учёбы в МХАТе. Начинающая артистка сразу заявила ухажеру, что замуж не собирается. Для нее на первом месте была работа, но Меньшов нашел выход.

Он предложил возлюбленной просто расписаться, чтобы получить комнату в общежитии. Вера согласилась, и пара стала семьей.

© Личный архив Веры Алентовой

Через семь лет у них родилась дочь Юлия, и театр выдал семье двухкомнатную квартиру. Однако работа и желание добиться успеха сильно повлияли на их отношения. В какой-то момент Меньшов предложил Алентовой расстаться, но официально развод не оформлять.

Четыре года супруги жили раздельно. Режиссёр часто летал за границу, а его супруга строила карьеру на Родине.

Юлия Меньшова отметила, что время, когда родители жили порознь стало для неё незабываемым. Каждый из них старался уделять дочери максимум времени. При этом она отмечала, что у каждого из родителей был непростой и даже суровый характер.

© Личный архив Веры Алентовой

Когда пришло время вести дочь в первый класс, пара воссоединилась. Алентова призналась, что решение жить порознь было самой большой ошибкой.

Не верил в Бога

На протяжении всей жизни Владимир Меньшов не верил в Бога. Религию он называл чепухой, а во время поездки на Святую землю заявил, что ничего особенного не ощутил.

Однако незадолго до смерти в жизни Владимира Меньшова появился священник. Духовник настоял на том, чтобы артист покрестился и обвенчался с женой.

За несколько месяцев до ухода из жизни Владимир Меньшов дал интервью дочери. Он рассказал о своей жизни и творчестве, и заявил, что уже готовится к смерти.

«Своего поколения смерть воспринимаю спокойно. Именно так, один за другим, и надо нам уходить. В 80 лет уходить надо — ничего не поделаешь. Естественный процесс. Думаю о том, как бы на улице не скосило, в постели умереть спокойнее. И надо закончить дела», — сказал он.

Артиста и режиссёра не стало 5 июля 2021 года. Вера Алентова тяжело пережила утрату. Она на несколько месяцев отказалась от публичной жизни. Лишь в 2023 году актриса смогла найти в себе силы и вернуться в театр, снова вести светскую жизнь. Тогда же коллеги и поклонники заметили, что артистка не сняла обручальное кольцо.

© Владимир Меньшов и Вера Алентова

Друзья Владимира Меньшова решили сделать ему посмертный подарок: закончить его фильм. Правда, когда картина выйдет в свет — неизвестно. Сценарий еще дописывается.

В июне 2025 года Жора Крыжовников представил ремейк оскароносного фильма Меньшова «Москва слезам не верит».