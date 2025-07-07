Генерал Милорадович: зачем декабристы убили героя войны с Наполеоном

Про декабристов широкой публике известно совсем немного. Гораздо более популярными персонажами являются их жены, последовавшие за ними в ссылку. Этой известностью они во многом обязаны и великолепному фильму «Звезда пленительного счастья», который ранее был единственной кинокартиной на эту тему.

В целом это были романтики, считавшие, что достаточно свергнуть власть императора (причём конкретного), и это автоматически решит все существующие проблемы.

Дежурный генерал Суворова

Михаил Андреевич Милорадович сделал блестящую и быструю военную карьеру. В 19 лет он в чине прапорщика участвует в войне со Швецией, и уже через год становится поручиком. В 26 лет он уже полковник и командует знаменитым Апшеронским полком. В 27 лет ему присваивают чин генерал-майора. И хотя происходил Михаил Андреевич из известного рода сербских дворян, имевших обширные связи, своему продвижению по службе он был в первую очередь обязан личным качествам.

В 1798 году он участвовал в Итальянском походе русской армии. Там его впервые на поле боя увидел Суворов (вообще их семьи дружили и маленького Мишу Александр Васильевич знал с детства) и сделал своим дежурным генералом.

И в боях в Италии, и в знаменитом переходе через Альпы, Милорадович был не только рядом с Суворовым, но и отличился во многих боях. Это сделало его одним из самых известных молодых военачальников.

В битве под Аустерлицем Милорадович командовал центральной колонной союзных войск. После этой войны он уже генерал-лейтенант.

Затем он побывал на русско-турецкой войне 1806-1812 годов, где одержал ряд блестящих побед. Получил звание генерала от инфантерии и стал киевским генерал-губернатором.

Герой войны 1812 года

В начале Отечественной войны Милорадович формирует пополнения для действующей армии. Со своими частями он присоединяется к армии перед самой Бородинской битвой. В битве при Бородине Милорадович командует правым флангом. Когда армия отступает к Москве, ему поручают командование арьергардом. И благодаря именно его действиям армия Кутузова смогла оторваться от французов.

Как только французские войска начали отступление, Милорадович возглавил авангард. С его именем связаны победы русского оружия под Вязьмой и Красным, при Березине.

Затем был заграничный поход русской армии, в котором Михаил Андреевич снова участвовал во многих сражениях. Особенно, в рамках рассматриваемой темы, следует обратить внимание, что в битве под Лейпцигом Милорадович командовал русской и прусской гвардией. А после взятия Парижа он был назначен командующим императорской гвардией русской армии. За заграничный поход Милорадовичу был пожалован графский титул.

Конечно, он не был исключением среди русских генералов того времени, таких как он скорее было большинство. Но важно, что он был в числе тех генералов, которых солдаты любили, и готовы были идти за ними в огонь и в воду.

25-е декабря 1825 года на Сенатской площади

Утром 25-го декабря офицеры-заговорщики вывели на Сенатскую площадь 2300 солдат лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков, и Гвардейского морского экипажа.

Надо понимать, что, хотя солдаты и поддержали заговорщиков, но едва ли они сильно разбирались в «высоких материях». Скорее просто поверили офицерам, которые уверяли, что теперь все будет по-другому.

Всё шло совсем не по плану. Так, Каховский отказался пробраться во дворец и убить императора Николая, Трубецкой, который должен был стать новым диктатором, не явился, не все полки вышли на площадь. Да и сам заговор уже был выдан некоторыми его участниками.

В результате солдаты мерзли на площади, а заговорщики пытались придумать, что им теперь делать.

И в тот момент к восставшим выехал Милорадович. Надо понимать, что для стоявших на площади солдат, он был в первую очередь не генерал-губернатором столицы, а генералом, который шёл впереди них в атаку, который грелся с ними у костра. Служба тогда была долгой, и многие солдаты, стоявшие на Сенатской, хорошо помнили его на полях сражений.

Было понятно, что солдаты могут запросто послушать знаменитого героя 1812 года и пойти за ним. У заговорщиков не было иного выхода, и сначала Евгений Оболенский нанес Милорадовичу ранение, а затем Каховский выстрелил в него из пистолета.

Смертельно раненого генерала унесли, и в тот же день он умер. Как сообщали свидетели его смерти, он даже обрадовался, когда узнал, что умирает от пистолетной пули — значит стреляли не солдаты.