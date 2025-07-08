«Против лома нет приема...» Как многодетная актриса строит семью и карьеру

«Против лома нет приема». Анна Банщикова увела мужа из семьи и не жалеет. Как живет знаменитая актриса с американцем
Анна Банщикова известна многим российским телезрителям. Она построила успешную карьеру, снимаясь в сериалах, однако о ее личной жизни известно мало. Как складывается жизнь многодетной артистки, и кто ее супруг — читайте в нашей статье.
Анна родилась в Ленинграде в творческой семье. Ее бабушка — заслуженная артистка РСФСР Полина Банщикова, передала внучке всю свою любовь к искусству и театру. С раннего детства Аня много времени проводила с родственницей.
Несмотря на то, что родители развелись почти сразу после рождения дочери, будущая знаменитость не была обделена их вниманием.
В школьном возрасте Анна отдавала предпочтение литературе и истории. А вот точные науки давались ей тяжело.
Желание стать актрисой появилось у девушки еще в юности. После окончания школы Банщикова подала документы в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, куда ее приняли с первой попытки.
Будучи студенткой, Анна уже начала играть в постановках. Дебютным стал спектакль «Ночь в Венеции». Талантливая артистка сразу запомнилась режиссёрам. Попав в группу театра имени Комиссаржевской, Банщикова играла в лучших спектаклях. Сотрудничество продолжалось несколько лет, пока артистка не перешла в «Современник».
Кино
В кинокартинах Банщикова начала сниматься на последних курсах обучения. Сначала она получала эпизодические и второстепенные роли, а в 2003 году снялась в фильме «Лучший город Земли».
После этого артистке предложили сыграть сотрудницу частного детективного агентства в сериале «Мангуст». Зося Целина так полюбилась зрителям, что Банщикова не только проснулась знаменитой, но и ежегодно стала играть в трех-четырех проектах — режиссёры буквально боролись за возможность поработать с талантливой актрисой.
Особое место в фильмографии Анны занимает сериал «Ищейка». Актриса сыграла в нем главную роль, а картина настолько стала популярной, что растянулась на 10 лет.
Благодаря «Ищейке» Анна получила свою первую ТЭФИ за лучшую женскую роль в сериале.
На роли полицейских Анна не остановилась. Она с легкостью перевоплощается в психологов, фармацевтов, директоров школ и даже княгинь.
Анна — частая гостья телешоу. Она с радостью общается с коллегами в студии, а однажды даже разрешила одной из телекоманд сделать в своем загородном доме авторский ремонт.
Личная жизнь
Анна Банщикова призналась: в ее жилах текут несколько разных кровей. К примеру, от отца ей досталась грузинская, от мамы — греческая, а прабабушка имела эстонские корни.
Смешение кровей и темпераментов сделали Анну натурой влюбчивой. Первые романтические чувства она испытала в школьном возрасте. Безответная любовь не сломила девушку, а, наоборот, дала понять, что жизнь весьма непредсказуемая.
В конце 1990-х Банщикова закрутила роман с музыкантом Максимом Леонидовым. Именно ей он посвятил песню «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она».
Ухаживания певца были красивыми, но на них Анна ответила не сразу. Когда пара поженилась, Банщикова бросила работу и ездила с супругом на гастроли. Они прожили вместе пять лет, а потом расстались. Для многих новость стала настоящей неожиданностью. Все ждали подробностей или объяснений, но Анна и Максим не стали устраивать из личной жизни шоу.
Через несколько лет Банщикова вышла замуж за Всеволода Шаханова. Несмотря на русское имя, мужчина имеет американское гражданство, учился в Гарварде и работал адвокатом в одной из крупных фирм США.
В 2007 году возлюбленные поженились, а вскоре в их семье появился первенец Михаил. Через два года Анна родила сына Александра, а в 2017 году стала многодетной мамой: у пары родилась дочь Мария.
Против лома...
Банщикова отмечает: она действительно увела Всеволода из семьи. На момент их знакомства мужчина не знал, кто его новая спутница, а Анна ничего не подозревала о личной жизни избранника.
Их чувства были настолько сильными, что мыслей о расставании не было.
«Он был женат на тот момент, но против лома нет приема. У нас очень быстро и стремительно закрутилось, и как-то сразу трое детей появились», — высказалась Анна.
Различные слухи и предположения не помешали отношениям пары. Вместе супруги уже 18 лет. Банщикова отмечает, что они с мужем отмечают годовщины по-особенному: вместо роз и торжеств пара предпочитает отдых на природе, новые поездки. Они не переживают, если забывают о знаменательной дате.
«Никаких торжеств, гирлянд из роз не будет — мы все это терпеть не можем. Мы с Севой вообще иногда о годовщине свадьбы вспоминаем на следующий день: «Ой, забыли». Ведь это все формальность, у нас и пышной свадьбы не было», — призналась Анна.
Главное в отношениях, считает звезда, взаимопонимание и желание поддержать любимого в любой ситуации.