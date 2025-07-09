Голливудские актеры часто играют героев на экране, но в жизни им тоже порой приходится бороться за собственную безопасность. Вот три истории, в которых звезды чудом избежали трагедии.

Актер едва не погиб во время полета на винтажном самолете 1942 года. В небе у машины отказал двигатель, и Форд совершил аварийную посадку на гольф-поле. Самолет разбился, актер получил переломы и травму головы. На тот момент ему было 72 года.

В 2011 году актриса находилась на вилле бизнесмена Ричарда Брэнсона, когда в здание ударила молния и начался пожар. Уинслет не только выбралась сама, но и помогла выйти из дома его 90-летней матери.

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В 2008 году актер попал в серьезное ДТП: его автомобиль несколько раз перевернулся. Он выжил, но получил травму руки, из-за которой до сих пор носит специальную перчатку.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.