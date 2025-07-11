«Пью, когда хочу» Как врач стал одним из величайших футболистов Бразилии

История Сократеса уникальна. Он не выиграл ни одного крупного трофея ни на клубном уровне, ни со сборной. Тем не менее в родной Бразилии, которая является родиной огромного количества звезд футбола с самыми разными титулами, он считается легендой. Люди делали татуировки с его портретом и завешивали плакатами комнаты. Причина в том, что Сократес открыто боролся против военной диктатуры в стране, был невероятно харизматичным эрудитом с медицинским образованием. При этом он считал себя частью обычного народа, всю жизнь пил и курил, что делало его еще ближе к низшим слоям бразильского общества. «Лента.ру» — подробнее об уникальной жизни и карьере футболиста с именем греческого философа.

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1976 год, студент медицинского университета Сократес с удовольствием посещает все занятия, ассистирует хирургам на небольших операциях и меняется сменами с одногруппниками, чтобы не пропускать тренировки и матчи. Однако в один из дней важные пары, на которые никак нельзя не пойти, стоят в расписании последними. В этот же день у команды Сократеса ответственный матч. Прилежный студент отправляется на стадион только после окончания учебы и, натягивая на ходу игровую майку, вбегает в подтрибунное помещение, когда все остальные уже выходят на поле. В этой ситуации отражен весь путь бразильца в футболе. Он никогда не был сосредоточен исключительно на игре. Возможно, она даже никогда не стояла для него на первом плане.

«Мои ноги усиливали мой голос»

Сократес — нетипичный пример бразильского футболиста. В отличие от большинства звезд из Бразилии, он не родился в нищей семье и не рос в фавелах. Сократес появился на свет 19 февраля 1954 года в городе Белен, его родители являлись представителями среднего класса. Его отец был налоговым агентом и увлекался философией, поэтому двое из трех младших братьев Сократеса также были названы в честь греческих философов — Софоклус и Состенес. Был и четвертый брат, Раймундо, который в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 году. Сократес же никогда не мечтал стать футболистом, его гораздо больше увлекала учеба.

Победа — это не самое важное, футбол — это великая форма искусства, и он должен быть творческим Сократес

Сократес играл в футбол просто для удовольствия и не строил иллюзий относительно спортивной карьеры. К тому же у него была очень своеобразная антропометрия — рост 190 сантиметров, вес 68 килограммов и 39-й размер ноги. Сократес играл за команду медицинского колледжа «Колежио Мариста», а когда ее тренера позвали в профессиональный клуб «Ботафого», он забрал Сократеса с собой. И здесь будущий капитан сборной Бразилии остался верен себе — его первый контракт содержал пункт, согласно которому футбол не должен был мешать обучению в медицинском университете, куда Сократес успешно поступил после колледжа.

В 1976 году Сократес стал лучшим бомбардиром чемпионата штата Сан-Паулу, а в 1978-м 24-летнего игрока купил один из самых популярных бразильских клубов «Коринтианс». Тогда Сократес, все взвесив и оценив размер заработной платы, решил полностью сосредоточиться на спорте. В «Коринтиансе» он раскрылся как футболист, но не только. В этом клубе полузащитник оформился как главный футбольный революционер в истории. Его с ранних лет очень увлекла политика, когда он увидел, как отец сжигает книги о большевиках после прихода к власти в Бразилии военной диктатуры.

Мой взгляд всегда был обращен на социальную несправедливость в стране. Я хорошо играл в футбол, что дало мне уникальную возможность говорить то, что не могут другие. Когда я был футболистом, мои ноги усиливали мой голос Сократес

«Матч длится 90 минут, а жизнь продолжается»

В «Коринтиансе» Сократес провел большую часть карьеры, с 1978 по 1984 год, и за это время он стал в Бразилии больше чем просто популярным футболистом. Являясь убежденным демократом, он предпринял попытку изменить страну. Начал со своего собственного окружения и создал внутри «Коринтианса» политическое объединение, которое в СМИ назвали «Коринтианская демократия». Суть его была в том, что решения в клубе принимались открытыми голосованиями, участие в которых принимали все без исключения футболисты и сотрудники — от уборщицы до президента. Таким образом определялось буквально все, от меню в клубной столовой до смены главного тренера.

Дальше — больше. Сократес мечтал перенести систему, работающую в «Коринтиансе», на масштаб страны. Фанатская база его клуба по всей Бразилии на тот момент насчитывала больше 20 миллионов болельщиков, подавляющая часть из которых являлись представителями пролетариата и были открыты к переменам, так как жизнь их была далеко не сладкой. Сократес отрастил волосы и бороду и стал внешне похож на молодых Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевару. Правда, сам он говорил, что никому не подражал, а просто маскировал проблемы с кожей. На поле футболист все чаще появлялся с повязками на голове, которые содержали политические лозунги.

На один из матчей футболисты «Коринтианса» вышли с баннером «Выиграй или проиграй, но с демократией». А в 1982 году Сократес в качестве капитана вывел на поле команду в игровых майках, на которых было написано «Проголосуй 15-го» — 15 ноября 1982-го в Бразилии прошли парламентские выборы. Советов, за кого стоит голосовать, надписи не содержали, но все и так понимали демократическую направленность акции. Это, конечно, не нравилось бразильским властям, но отменить футболиста они не могли, его популярность к тому моменту уже была слишком большой.

Мои политические победы более важны, чем победы в качестве футболиста. Матч длится 90 минут, а жизнь продолжается Сократес

В 1984-м году на митинге в Рио-де-Жанейро собрались два миллиона человек, выступавших за принятие поправок в законодательство о прямых выборах президента. На митинге выступил и Сократес. Он заявил, что ни в коем случае не покинет Бразилию, если поправка будет принята, а если нет — уедет в итальянскую «Фиорентину», которая тогда им активно интересовалась. Однако власть запретила всем СМИ упоминать возможную поправку, а в день голосования за нее военные просто не пускали нелояльных конгрессменов в здание, где все решалось. Поправка принята не была, а Сократес, разочаровавшись, уехал в Италию.

Сократес (с микрофоном) на митинге в 1984 году

«Я не справился»

Отъезд в «Фиорентину» ознаменовал закат футбольной карьеры Сократеса. 30-летнего полузащитника пригласили на замену капитану флорентийцев Джанкарло Антоньони, который получил серьезную травму. В своих рядах бразильца также хотел видеть еще один итальянский клуб, римская «Рома», но от ее предложения полузащитник отказался сразу, так как, по его словам, Флоренция значительно красивее Рима. Еще одним фактором в пользу «Фиорентины» было то, что там играли сразу несколько других бразильцев, вместе с которыми он выступал за сборную. В итоге Сократес провел во Флоренции всего один сезон и ничем не запомнился.

Вернувшись из «Фиорентины» на родину, Сократес поиграл еще за два бразильских клуба — «Фламенго» и «Сантос», но на прежний уровень уже не вышел, проведя всего 25 матчей за три года и забив семь мячей. Пиком карьеры Сократеса можно назвать чемпионат мира 1982 года в Испании, куда полузащитник приехал в качестве капитана сборной Бразилии. Ту команду до сих пор считают, возможно, самой зрелищной сборной мира 1980-х.

Бразильцы считались фаворитами ЧМ-1982, в первом же матче обыграли сборную СССР, а Сократес стал автором очень красивого гола в ворота Рината Дасаева. Дальше были разгромные победы над Шотландией и Новой Зеландией, но по итогам второго группового этапа (формат проведения чемпионата мира-1982 отличался от нынешних мировых первенств — прим. «Ленты.ру») сборная Бразилии оказалась позади будущих чемпионов из Италии и не сумела пробиться в полуфинал. Для страны в целом и для Сократеса лично это было что-то близкое к трагедии.

Сократес (в центре) в составе сборной Бразилии на ЧМ-1982

Спустя четыре года Сократес вновь приехал на чемпионат мира в составе бразильской сборной, но уже не в качестве капитана. По ходу турнира полузащитник стал автором двух забитых мячей, однако в четвертьфинале против Франции он оказался одним из двух футболистов сборной Бразилии, которые не реализовали пенальти в послематчевой серии. Бразильцы, снова считавшиеся фаворитами, остались ни с чем.

Я просил тренера дать мне пробить последним, чтобы понять действия вратаря. Но меня отправили к 11-метровой отметке первым. И я не справился Сократес

Со сборной Бразилии Сократес так ничего и не выиграл, да и вообще в его карьере не было больших побед. Несмотря на это, ФИФА включила его в число ста величайших игроков в истории, а издание France Football c 2022 года вручает премию его имени. Ее получает футболист, отличившийся в гуманитарной сфере.

«Я пью, когда захочу»

Портрет Сократеса будет неполным без упоминания его пагубных привычек. На протяжении всей спортивной карьеры он много пил и курил. «У меня три греха — пиво, сигареты и женщины», — рассказывал футболист о себе. Он легко мог себе позволить выпить несколько литров пива после матча на важном турнире и выкуривал по две пачки сигарет в день.

Во время турне сборной Бразилии по Европе в 1981 году журналист зашел в раздевалку, чтобы взять интервью у Сократеса, и увидел рядом с его шкафчиком затушенные сигареты и несколько пустых банок пива. Репортер спросил, не стоит ли убрать это из кадра, на что получил довольно резкий ответ: «Я пью, когда захочу! У меня уже есть отец, и мне не нужен еще один».

Сократес в мае 2011 года, за несколько месяцев до смерти

Что касается отношений с женщинами, то здесь Сократес тоже не ставил себе каких-то ограничений. Он был четырежды женат и имел шестерых детей. В последний раз он женился уже после завершения карьеры. Оставив занятия футболом, бразилец продолжал быть на виду. Его приглашали на телешоу, он писал статьи для газет, причем не только о спорте, но и об экономике с политикой.

Также Сократес получил степень доктора философии, а значительную часть денег, заработанных на футбольном поле, вложил в реконструкцию одной из бразильских клиник. В последние годы жизни он пытался менять футбол на родине, одной из важнейших реформ он считал введение обязательного образования для молодых игроков.

Мы теряем ребят целыми поколениями. У многих не получается в футболе, и они остаются без всего. Они никогда не учились, ведь их кумиры этого не делали. А это на руку некоторым начальникам в бразильском футболе. Им не нужны умные работники, которые знают свои права Сократес

Сократес боролся против диктатуры в стране, пытался победить безграмотность юных бразильских футболистов, но сам не смог одолеть алкогольную зависимость, которая его и сгубила. За несколько месяцев до смерти он попал в больницу с кровоизлиянием в пищеварительный тракт, которое было спровоцировано злоупотреблением спиртными напитками. А уже 4 декабря 2011 года Сократеса не стало из-за септического шока, вызванного кишечной инфекцией. Ему было всего 57 лет.

Однажды он сказал, что мечтает умереть в воскресенье, в день, когда его первый клуб «Коринтианс» станет чемпионом страны. Удивительно, но 4 декабря 2011-го «Коринтианс» сыграл вничью с «Палмейрасом» в последнем туре бразильской серии А и завоевал титул.