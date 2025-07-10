Юлия Рутберг: как сложилась жизнь русской Коко Шанель

Актриса Юлия Рутберг недавно отметила 60-летие. На ее счету десятки узнаваемых киноролей. Однако ее путь к профессии был тернистым. Не была похожей на сказку и личная жизнь звезды. Как сейчас живёт знаменитость и какие строит планы — читайте в нашей статье.

Детство в мечтах

Юлия Рутберг родилась в творческой семье: отец работал в театре пантомимы, а мама играла на фортепиано. С раннего детства родители приучали девочку к тому, что в жизни главное — следовать за мечтой.

Ее часто брали с собой в музеи, прививали любовь к искусству и учили фантазировать. Юлия отмечает: ее детство было наполнено счастьем. Артистка вспоминала, что в их квартире часто проводились званые ужины.

© Личный архив Юлии Рутберг

К ним в гости приходили Семён Фарада, Александр Филиппенко и другие известные артисты. Мать и отец разрешали дочери общаться с выдающимися людьми того времени и не перечили ее стремлению стать актрисой.

Путь к сцене

В Щукинское Рутберг с первого раза поступить не смогла. Чтобы не терять год, она подала документы в ГИТИС, но учиться в «Щуке» не отказалась. Она просто решила перевестись туда позже. Это получилось у Юлии только с третьей попытки.

В студенческие годы ее пригласили сняться в массовке фильма «Две стрелы. Детектив каменного века». Там её сразу заметили, но не как талантливую актрису, а как девушку, танцующую не в такт. Тогда режиссёр отметила: Рутберг не должна быть в толпе, она — прирождённая солистка.

В полной мере раскрыть свой талант Юлия смогла в труппе театра имени Вахтангова. Она всецело отдавала себя ролям и буквально проживала жизнь каждой героини.

Через несколько лет молодая актриса получила свои первые премии. «Чайка» и «Хрустальная Турандот» были важны для Рутберг, но знаменитость отмечала: ее заметил Юрий Яковлев — это намного приятнее.

Кино

Путь к большому кино был тернистым. Сначала артистке давали небольшие роли. Она спокойно соглашалась, пока однажды не случился скандал.

После выхода картины «Похороны Сталина» Юлия Рутберг заметила, что её переозвучили. Актриса закатила истерику и разругалась с режиссёром. Ее бурная реакция в буквальном смысле вернула ей голос. Таких моментов в карьере, отмечала звезда, было немного. Однако именно они помогли ей добиваться своего и заслужить внимание режиссёров и коллег.

Особое значение приобрела для артистки работа с Юрием Морозовым. Мужчина стал для неё настоящим наставником. Он поделился с ней тонкостями профессии и научил привлекать зрителя не внешностью, а харизмой.

© Кадр из фильма «Блюз опадающих листьев»

Широкая популярность пришла к Юлии после выхода сериала «Не родись красивой». Она сыграла сестру главной героини, после чего обрела поклонников по всей стране.

В ее фильмографии много различных ролей: от Коко Шанель до Анны Ахматовой. Рутберг с лёгкостью перевоплощается в представительниц разных эпох, сохраняя их внутреннюю хрупкость и силу.

Три развода

Свою внешность Юлия Рутберг всегда называла сомнительной. Однако ее природное обаяние притягивало мужчин.

Первым супругом звезды стал ее коллега Александр Кузнецов. Взаимные чувства быстро переросли в брак, а через год актриса родила сына Григория.

Карьера Кузнецова развивалась стремительно, и он решил покорить Америку. Уехав за океан, артист позвал с собой жену. Юлии хватило нескольких месяцев, чтобы понять: она не готова бросать Родину. Вскоре пара рассталась.

© С первым мужем Юлия обрела счастье материнства

Следующие серьёзные отношения кинозвезда строила с музыкантом Алексеем Корневым. Ради нее он оставил супругу, но до свадьбы дело не дошло.

Роман с Анатолием Лобоцким считался образцовым и надежным. Однако и тут не нашлось места для счастья. Мужчину не устраивало частое отсутствие жены дома, а когда заболел отец Юлии, Анатолий начал выходить из себя. Мужчина требовал от любимой прежнего внимания, а вскоре и вовсе изменил ей. Эта ситуация поставила жирную точку в их отношениях.

Радость в моментах

Юлия Рутберг отмечает: она никогда не искала виноватых в своих неудачах и стремилась радоваться любым моментам. Со всеми своими мужчинами ей удалось сохранить хорошие отношения.

Сейчас артистка старается не делиться нюансами личной жизни. Юлия отмечает: для неё сейчас главное — благополучие сына и внуков. Родные живут в Америке и часто приезжают к ней в гости.

Детей она учит русской культуре: рассказывает сказки, поёт песни и угощает традиционными блюдами. Себя Рутберг считает себя строгой бабушкой, отмечая, что не идёт на поводу у капризов наследников.

В кино звезда появляется редко. Она с удовольствием играет на сцене театра имени Вахтангова, называя его своей опорой и местом, где можно быть собой.