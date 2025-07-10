Невероятная история сиамских близнецов Розы и Жозефы Блажек

Что ни говори, а история сиамских близнецов Розы и Жозефы Блажек, живших на рубеже XIX-XX веков, поистине уникальна и трагична. Сестры жили в эпоху, когда медицина была, мягко говоря, далека от совершенства. Но волей судеб они не только выжили, но и пережили событие, которое повергло в шок весь мир: одна из них родила ребенка, зачатого от ухажера.

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Не такие как все

Роза и Жозефа появились на свет в 1878 году в крестьянской семье в Чехии. При рождении выяснилось, что они были соединены в области таза. При этом верхние части тела и лица выглядели совершенно идентично. В маленькой деревне рождения малышек мгновенно стало поводом для чудовищных суеверий. В итоге мать даже пошла к знахарке, которая сначала «диагностировала» дьявольское влияние и «назначила» голодовку, но после того, как девочки выжили после этого испытания, она объявила их «божественными», предсказав семье богатство.

По прошествии лет стало понятно, что несмотря на внешнее сходство, характеры сестер были разными: Роза – живая и общительная, Жозефа – тихая и задумчивая. Любопытно, что их физиология также не синхронизировалась: одновременно они могли бодрствовать и спать, испытывать голод и жажду в разное время, а также иметь разный пульс. Поистине «чудо природы»...

Родители не теряли надежды, что каждая из дочерей обретет в прямом смысле этого слова самостоятельную жизнь. Они надеялись, что их когда-нибудь разделят, и в 1891 году с этой целью они обратились к французским профессорам. К сожалению, медики пришли к выводу, что сестры неразделимы.

Дело в то, что у них были срощены позвонки от грудного отдела до копчика в области малого таза. Кроме того, у них были общие желудок и наружные половые органы, а вот сердце, печень, мочевой пузырь и матка были у каждой свои. В общем, операция по разделению тел казалась нереальной.

Жизнь напоказ и личное счастье

После вердикта врачей семья решила последовать «предсказанию» деревенской знахарки. Так и вышло, что Роза и Жозефа стали участницами популярных в то время «фрик-шоу» в Европе и США. Одной необычной внешности было мало, и чтобы еще больше привлечь внимание публики, они научились играть на скрипке, фортепиано, арфе и даже танцевать – так они наглядно демонстрировали не только свою необычную анатомию, но и таланты. К слову говоря, это действительно приносило неплохой доход.

Что касается взаимных отношений, то между собой сестры не всегда дружили. Так, Роза мечтала о замужестве и активно искала партнера, в то время как Жозефа была более консервативна и считала интимные отношения в принципе невозможными для них.

Невероятная беременность

В итоге, как бы шокирующе это ни звучало, но в 1909 году мир облетела сенсация: одна из сестер ждет ребенка. Беременной оказалась мечтательница Роза. Общественность проявила чрезвычайное любопытство, гадая, как это произошло и родится ли ребенок здоровым. Слухи ходили самые невероятные.

Но, вопреки всем злостным предположениям, в апреле 1910 года в Праге на свет появился совершенно здоровый мальчик. Его назвали Францем в честь отца – немецкого офицера Франца Дворжака. Роза утверждала, что у нее была с ним любовная связь.

Официально выйти замуж Роза не могла из-за своего состояния, так как местные власти расценили бы это как двоеженство, но все равно она считала себя его женой. Когда Дворжак погиб на войне в 1917 году, она объявила себя вдовой.

Поразительно, но после родов молоко появилось у обеих сестер, и Жозефа даже переживала лактацию, во время которой у нее прекратилась менструация. Все с временем наладилось, и через три года после рождения Франца сестры вернулись к выступлениям. Но теперь уже вместе с сыном. Новая версия их шоу стала называться «Две матери одного сына».

Жозефа, несмотря на свою стеснительность, тоже испытала личное горе: у нее появился возлюбленный, однако он скоропостижно скончался от аппендицита.

Последние дни и смерть

Пережив личные драмы, сестры решили вновь отправиться в США с Францем, которому к тому моменту исполнилось 11 лет, чтобы присоединиться к большому шоу. Однако вскоре после прибытия в Чикаго в 1922 году Роза заболела гриппом, болезнь протекала с осложнениями.

На фоне обостряющейся болезни близнецы попали в больницу. К сожалению, но после выздоровления Розы резко стало хуже Жозефе – она страдала от сильных болей и впала в кому. И именно в этот критический момент появился человек, который назвался их братом Франком Блажеком – мужчина стал настаивать на экстренной операции по разделению.

Его нечистые мотивы были ясны: в случае смерти обеих сестер все их накопления достались бы сыну Францу, но если бы выжила только одна, «брат» мог бы претендовать на наследство умершей. Однако планы мошенника не осуществились.

Жозефа скончалась 30 марта 1922 года. Ровно через 12 минут ушла из жизни и Роза. Вскрытие подтвердило невозможность их разделения и факт того, что Роза была биологической матерью Франца.

Еще одним открытием после их смерти стала удивительная нищета сестер – все заработанные деньги исчезли, из-за чего похороны оплачивали их поклонники. Самозванец Франк бесследно исчез, а судьба Франца так и осталась неизвестной...