Многие россияне уверены: если бы Виктор Янукович в свое время остался на посту украинского президента, можно было избежать немало трагических последствий. Безусловно, ни о какой спецоперации не могло бы идти речи, но история, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Поэтому предполагать, что было бы, если бы… наверное, не стоит. Но куда после госпереворота неожиданно исчез, пожалуй, единственный пророссийский президент Незалежной, где он сейчас и чем занимается? Об этом – в нашей статье.

А как всё начиналось…

Виктор Янукович, вошедший в мировую историю как четвертый президент Украины, недавно отметил юбилей. Причем дата весьма солидная, весомая: 75-летие. Вообще, многие интернет-пользователи считают Януковича невезучим человеком. Возможно, отчасти они правы.

Посудите сами: он мог бы стать главой украинского государства еще в начале «нулевых» после того, как свой пост сдал Леонид Кучма. Не было бы тогда ни Виктора Ющенко с его «долгоиграющей» историей отравления, ни «оранжевой революции», впоследствии приведшей к Евромайдану и необходимости проведения специальной военной операции.

В 2004 году, напомним, по итогам второго тура президентских выборов победил именно Янукович. На фоне начавшихся в стране массовых волнений против возможной фальсификации состоялось переголосование. Президентом стал Виктор Ющенко. Только в ходе следующей «гонки», в 2010 году, Виктор Янукович стал, наконец, главой Незалежной, одержав верх над Юлией Тимошенко.

После избрания президент объявил курс на модернизацию Украины: сократил штат президентского секретариата и создал антикоррупционный комитет. Однако уже вскоре его самого обвинили в коррупции - СМИ писали, что президент незаконно присвоил себе резиденцию «Межигорье», а экс-советник правительства Украины по экономике Андерс Аслунд оценил состояние семьи Януковича в 12 млрд долларов.

© Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы

Впрочем, настоящие проблемы у политика начались в 2013 году. После того, как на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе он не подписал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, по всей стране развернулись акции протеста, которые назвали Евромайданом.

Крупнейшая демонстрация прошла 20 февраля 2014 года на площади Независимости в Киеве и закончилась расстрелом участников и сотрудников правоохранительных органов. Организаторы атаки до сих пор неизвестны, а ее жертвами стали как минимум 78 демонстрантов и 13 представителей власти.

На следующий день Янукович и лидеры протестующей стороны при посредничестве России, Германии, Польши и Франции подписали соглашение об урегулировании кризиса. Стороны обязались сформировать коалицию и правительство национального единства, а затем назначить новые президентские выборы.

Позже оппозиция отказалась выполнять обязательства. Янукович был вынужден бежать из Киева, а затем из страны. Верховная рада назначила досрочные президентские выборы, победу в них одержал один из лидеров Майдана Петр Порошенко.

«Он потерял веру в здравомыслие украинского народа, готового надеяться на что угодно, только не на собственные силы. Это его и сломало, - убежден политолог Владимир Скачко. - Он больше ни на что не решился, стал обидчивым, как малолетняя гимназистка, полюбил лесть, славословие».

Какое-то время Янукович жил под Ростовом-на-Дону. В январе 2019 года сообщалось о его переезде в другой российский регион. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявлял, что Янукович «колесит между Подмосковьем и Сочи», где у него одно из крупнейших охотничьих хозяйств.

«Политический труп»

Хотя экс-президент давно покинул Украину, еще недавно там шли разбирательства по поводу его имущества. В 2022 году Высший антикоррупционный суд страны решил изъять все активы бывшего главы государства. В список вошли резиденция «Межигорье», гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, центр отдыха и здоровья в Новых Петровцах Киевской области, а также квартира на Оболонской набережной украинской столицы с парковочными местами. Под изъятие подпали культурные ценности: книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, сабли, вазы, ружья и даже пушка XIX века.

© То самое «Межигорье»

О нынешней жизни Виктора Януковича известно немного. В 2017 году в интервью немецкому изданию Der Spiegel он признался, что развелся со своей женой Людмилой после 45 лет брака. Пара вместе воспитала двух сыновей - старшего Александра и младшего Виктора. Последний погиб зимой 2015 года во время автогонок на озере Байкал: 33-летний молодой человек был за рулем машины, провалившейся под лед…

В мае 2024 года стало известно, что в белорусском аэропорту Гомель приземлился самолет Януковича - причем как раз в те же дни, когда республику с визитом посещал президент России Владимир Путин. Впрочем, никаких достоверных данных о том, что на борту воздушного судна находился именно бывший украинский лидер, не появлялось. Скачко предположил, что сегодня Янукович может поддерживать контакты с представителями российского истеблишмента. Однако вряд ли он сам имеет какой-либо политический вес.

«Если бы он хотя бы «шевелил плавниками», кто-то на него обратил бы внимание. Однако сейчас он «живой политический труп». Такое воплощение мумии: жирное постаревшее тело откуда-то из прошлого», - резюмировал политолог.

© Виктор Янукович с сыновьями Александром и Виктором

Такая вот история кавалера трех украинских орденов «За заслуги», казахского ордена «Достык», монгольского ордена Драгоценного жезла, ордена Святого Месропа Маштоца и обладателя еще множества значимых мировых наград, четвертого президента Украины Виктор Януковича, которому 9 июля 2025 года исполнилось 75 лет.