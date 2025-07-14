«Чудеса» за деньги: история разоблаченного телепроповедника

Питер Попофф — имя, которое в 1980-х годах знала вся религиозная Америка. Он был харизматичным проповедником, обещавшим чудесные исцеления, и собирал многотысячные аудитории по телевидению. Но его «дары» оказались всего лишь хорошо поставленным мошенничеством. Сегодня Попофф стал примером того, как религиозная риторика может использоваться для наживы.

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Начало карьеры

Питер Попофф родился в Германии в 1946 году и эмигрировал в США с родителями, когда был ребенком. С юности он позиционировал себя как «евангелический целитель» и начал проводить пробуждения и церковные собрания. В 1970-х и 1980-х он стал звездой телеевангелизма — транслировал свои шоу на десятки миллионов зрителей в США.

Попофф был особенно знаменит тем, что якобы «получал откровения от Бога» прямо на сцене. На глазах у изумлённой аудитории он называл имена зрителей, их адреса и болезни, которые «знал» якобы благодаря божественному внушению. После этого он возлагал руки на больных, «изгонял демонов» и объявлял их исцеленными.

Механизм обмана

Все изменилось в 1986 году, когда известный иллюзионист и разоблачитель лженаучных практик Джеймс Рэнди провел расследование. Его команда использовала радиоприемники и перехватила радиочастоту, на которой жена Попоффа Элизабет подсказывала ему данные через скрытый наушник.

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Как это работало:

На входе ассистенты записывали на карточки личную информацию зрителей — их имена, адреса и болезни. Эту информацию передавали Элизабет Попофф. Она через радиопередатчик читала эту информацию мужу во время «служения». Попофф притворялся, что слышит голос Бога.

Джеймс Рэнди опубликовал записи переговоров, на которых слышно, как жена подсказывает: «Она у тебя в третьем ряду, ее зовут Барбара, у нее рак яичников». После этого Попофф на сцене восклицал: «Господь говорит со мной, Барбара! Ты исцелена от рака яичников!»

Это разоблачение прозвучало в эфире The Tonight Show Starring Johnny Carson — одном из самых популярных американских ток-шоу того времени.

Последствия скандала

После громкого разоблачения его телевизионные программы были сняты с эфира, а доходы рухнули. Он объявил себя банкротом в 1987 году — в судебных документах фигурировала сумма долгов около 1 000 000 долларов.

Казалось, его карьера закончена. Но Попофф вернулся в 1990-х и 2000-х с новой тактикой — он стал рассылать по почте «чудодейственные воды Иордана» и просить «семенные пожертвования», обещая финансовое благословение и здоровье, снова зарабатывая миллионы на отчаявшихся людях.

История Питера Попоффа показывает, насколько эффективны могут быть психологические трюки в религиозном контексте. Американское законодательство долгое время практически не регулировало деятельность телеевангелистов, позволяя им собирать огромные пожертвования без прозрачной отчетности.

Сегодня имя Питера Попоффа стало нарицательным для описания религиозного мошенничества. Страх перед бедами и болезнями, вера в сверхъестественное, надежда на чудо и спасение, сила массового внушения и подогрев интереса «слухами» — все это создавало идеальные условия для обмана. Люди не знали, как отличить истинную проповедь от лжи. Многие никогда не слышали сложных богословских объяснений и ориентировались только на эмоции.

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