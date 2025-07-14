Драматург, который на спор женился на старухе

В начале XIX века в русской литературной среде ходила история о человеке, который якобы женился на старой вдове ради спора. Речь о Фаддее Булгарине — журналисте, писателе, редакторе, известном не только пером, но и провокациями. Подробнее об этом эпизоде читайте в материале «‎Рамблера».

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Кто такой Булгарин?

Фаддей Венедиктович Булгарин родился в 1789 году и был фигурой крайне противоречивой. На службе участвовал в войнах против Наполеона, затем сделал карьеру в журналистике и издательском деле. Вместе с Николаем Гречем он издавал популярную газету «Северная пчела», которая пользовалась вниманием широкой публики.

Булгарин писал романы, исторические очерки, критические статьи. Но не меньше, чем текстами, он прославился своим умением создавать вокруг себя шумиху и конфликтовать с оппонентами. Многие современники считали его карьеристом, угодником власти, а некоторые — даже доносчиком.

Само пари

История с браком на спор упоминается в воспоминаниях современников как иллюстрация характера Булгарина. По словам его знакомых, однажды в компании он утверждал, что готов на все ради выгоды и умеет зарабатывать на самых необычных делах.

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Кто-то в споре бросил писателю вызов: жениться на пожилой, но богатой вдове, которая была известна своим сварливым нравом. Булгарин якобы не только согласился, но и в кратчайшие сроки осуществил задуманное.

После свадьбы он получил приданое — немалую сумму денег и имение. Поговаривали, что после этого он с ухмылкой сообщил друзьям о выигрыше спора и не особенно скрывал свои мотивы.

Правда или литературная легенда?

Стоит сказать прямо: эта история — отчасти байка, отчасти правда. Прямых документальных свидетельств о таком пари нет, но Булгарин действительно женился на вдове Анне Шишкиной, которая была старше его и богаче.

Современники сплетничали, что чувства в этом браке играли не первую роль, а сам писатель рассматривал союз как удачную сделку. Никаких романтических подробностей не сохранилось — зато осталась репутация брака по расчету.

Из-за этой и других историй Булгарина часто высмеивали в либеральных кругах. Для Александра Пушкина он был чуть ли не символом продажности и угодничества, а Гоголь и вовсе иронизировал о его журналистских проделках.

Что говорили современники?

Слухи о браке на спор подогревали личные качества Булгарина. Он был человеком остроумным, язвительным, умел ставить оппонента в неловкое положение.

Современники оставили немало колких отзывов. Например, Пушкин называл его «жандармом литературы» и обвинял в доносах. Многие считали Булгарина талантливым редактором, но беспринципным интриганом. На страницах журналов и в личных переписках история с браком на спор упоминалась как пример его бесстыдной предприимчивости.

Брак и последствия

О реальной личной жизни Булгарина известно немного. Анна Шишкина действительно была женщиной обеспеченной и старше его лет на десять. Они прожили вместе немало лет. Несмотря на разговоры, разводов или громких скандалов не было.

Булгарин сумел закрепиться в петербургском обществе, завести связи, построить издательский бизнес. Приданое жены сыграло в этом не последнюю роль.

Эта история — не столько про любовь или предательство, сколько про дух эпохи. В то время брак часто был союзом выгод и расчетов. Для Булгарина, человека амбициозного и склонного к авантюрам, он стал еще и возможностью показать, что нет ничего невозможного ради успеха.

Кроме того, эпизод с браком иллюстрирует амбивалентность фигуры Булгарина. С одной стороны — талантливый журналист, редактор, популяризатор истории. С другой — человек, которого многие считали беспринципным интриганом.

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