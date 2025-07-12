Чем удивили людей похороны Ельцина

Те, кто посещал Новодевичье кладбище в Москве, наверняка заметили могилу первого президента России Бориса Ельцина. Она находится на одной из главных аллей кладбища и привлекает внимание своим неповторимым оформлением. Надгробие представляет собой развевающееся знамя – российский триколор, выполненный из белого мрамора, голубой мозаики и красного порфира. Рядом со знаменем, прямо на плите, которой выложено место захоронения, расположен православный крест. Этот памятник, созданный скульптором Георгием Франгуляном по заказу семьи покойного президента, вызывает у посетителей кладбища такое же двусмысленное впечатление, как и вся деятельность Бориса Николаевича.

Могила Ельцина находится на «пешеходной части» аллеи и выделяется среди других могил, расположенных рядом. Хотя это не нарушает обрядности похорон, такое размещение отличается от установившейся традиции хоронить в ряд, по порядку, как дома вдоль улиц. По информации журналистов, включая итальянскую газету «La Repubblica», это место для могилы выбрали дочь и зять покойного президента. Тогдашний мэр Москвы Ю.М. Лужков предлагал похоронить Ельцина рядом с местом захоронения Р.М. Горбачева – супруги экс-президента СССР, и генерала А.И. Лебедя. Это место на кладбище престижное и соседство с известными артистами, такими как фокусник Игорь Кио, актер Евгений Урбанский и великий клоун Юрий Никулин, считается подходящим. Однако, дочь и зять Ельцина приняли решение выбрать именно эту точку – практически посередине аллеи. По слухам, супруг дочери Ельцина В.Б. Юмашев просто взял кусок мела и начертил на аллее линии – где копать. Иногда можно услышать мнение противников Ельцина, что идея похоронить его рядом с «циркачами» — неплохая метафора российской политики.

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Дочь Ельцина Татьяна Дьяченко говорила в одном из интервью, что идея сделать памятник в виде российского флага родилась в семье Бориса Николаевича почти сразу, как только начали обсуждать, каким должен быть этот памятник. Это действительно символично, поскольку Ельцин вошел в историю, как первый президент Российской Федерации, и никакие особенности его правления, в том числе, и вызывающие резкую негативную оценку, не изменят этого обстоятельства. Сам скульптор Георгий Франгулян говорит о том, что памятник должен заряжать живых оптимизмом и позитивом, которые были свойственны характеру Бориса Ельцина. Символичен не только флаг России, помещенный на надгробие первого президента, но и сами материалы, из которых он изготовлен. Белый мрамор – это очень редкий камень, его пришлось заказать в Китае. Синяя полоса была выполнена из византийской мозаики, что подчеркивает преемственность России по отношению к стране, из которой наш народ принял православие. Красный порфир – одна из самых прочных пород камня. Он символизирует силу личности покойного.

Но если идея выполнить надгробие первого президента России в виде российского флага вполне логична (в конце концов, именно Ельцин вернул нашей стране триколор), то размещение креста на надгробии выглядит не вполне типичным. В нашей стране принято ставить крест в ноги усопшему. Именно ставить, воздвигать, как символ торжества жизни над смертью, каковым и является крест. Но на могиле Ельцина крест высечен на плоской поверхности. То есть, как бы «лежит», что не вполне соответствует русской православной традиции.

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Были у похорон первого российского президента и другие особенности, которые отметили многочисленные наблюдатели и журналисты.

Прежде всего, речь об отпевании (или иначе — о чине погребения), которое прошло при большом стечении народа в храме Христа Спасителя. Впервые с 1894 года, то есть, с момента отпевания императора Александра III, похороны правителя России проходили по церковному обряду.

Чин отпевания проводил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, вместе с ним служили митрополиты Кирилл (нынешний Патриарх Московский) и Климент. Тогдашний Патриарх Алексий II служить не мог по болезни, но было зачитано его послание к руководству страны, семье покойного и всем верующим.

Знающие порядок этой службы люди обратили внимание на тот факт, что покойного поминали не как «раба Божия Бориса», что было бы логично, а как «перваго президента России Бориса Николаевича». Такое именование – с отчеством и званием – было характерно для чина отпевания лишь в тех случаях, когда хоронили монархов.

Еще одна характерная черта похорон Ельцина, которая не прошла незамеченной: на официальную церемонию прощания не был приглашен никто из тех соратников Ельцина, с которыми он начинал свое реформирование страны. Гайдар, Явлинский, Немцов приходили проститься с Ельциным, как частные лица, в «порядке общей очереди». Среди тех, кого не пригласили, были и такие видные политики ранней «ельцинской эпохи», как Силаев, Рыбкин, Пономарев и др.