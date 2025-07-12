Королевы Эвереста: пять женщин-рекордсменок, покоривших опасную вершину

«Крыша мира» — так называют величественный Эверест — всегда манила альпинистов. И покорение этого опасного пика — настоящий подвиг. Рассказываем о пяти знаменитых альпинистках, которые установили невероятные рекорды.

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Первая советская женщина, достигшая пика Эвереста.

«Ведь счастье – это всего лишь короткое мгновение, когда я стояла на вершине, а всё остальное было мечтой», – эти слова принадлежат Екатерине Ивановой, советской альпинистке – первой женщине в стране, которая поднялась на Эверест.

10 мая 1990 года она взобралась на «Крышу мира», которая принесла ей мировую славу. За успешное восхождение Екатерину Иванову наградили орденом «За личное мужество». Тогда же отважная альпинистка получила звание заслуженного мастера спорта СССР.

Дочь тракториста и обычной медсестры появилась на свет 1 апреля 1962 года в небольшой деревушке Платово в Восточном Казахстане. После окончания школы в 1979 году Екатерина поехала в Иркутск. Девушка с детства мечтала стать геологом. Её влекла к себе сибирская романтика.

Однако судьба распорядилась иначе. Екатерина поступила в политехнический институт и неожиданно для себя уже с первого курса увлеклась альпинизмом. Её мастерство в этом опасном виде спорта росло с каждым годом.

Девушка постоянно принимала участие в студенческой альпиниаде и не раз становилась победительницей. В городских соревнованиях по скалолазанию отчаянной и ловкой девушке не было равных.

Ветеран альпинизма Григорий Скаллер следил за спортивной карьерой своей воспитанницы и с теплотой вспоминал о ней:

«По своим повадкам Катька всегда стремилась походить на мальчишку: сильная, дерзкая, решительная. Любимым приветствием с мужчинами у неё был удар кулаком в живот. Не подходила к её облику длинная коса с нелепым бантиком на конце. Однажды, когда Катя спускалась дюльфером (способ спуска сидя на верёвке) по скале, коса попала в карабин. Пришлось приложить немало усилий, чтобы её оттуда извлечь. После, уже в доме, Катька положила свою могучую косу на лавку и отрубила перетёртую карабином часть топором».

Екатерина Иванова мечтала покорить самые знаменитые горные вершины планеты. И готовилась к любому восхождению с особым упорством, с почти фанатичной страстью. И при этом совсем не ведала страха, удивляя мужчин – бывалых спортсменов. Об этом красноречиво свидетельствует случай, который произошёл в марте 1982 года.

Екатерина вместе с другими спортсменами в очередной альпиниаде в ущелье реки Кынгарги штурмовала вершину Трёхглавую. Она хотела сократить подъём и «подрезать» снежный склон. Товарищи предупреждали её об опасности. После слов Кати, то ли шутливых, то ли серьёзных: «Хочу попасть в лавину!» – с вершины вдруг сорвался огромный пласт снега.

Как она уцелела в этом бурном белом потоке, летящем с горы, – просто чудо. Позже она едва не погибла, спускаясь с горы Манаслу в Гималаях. Катя сорвалась с огромной высоты и пролетела 100 метров, успев всё-таки удержаться на снежных заступах.

В 1987 году Екатерина на очередных отборочных соревнованиях познакомилась с Дмитрием Ивановым. Поначалу молодых людей объединяла одна страсть – скалолазание. Позже они сыграли скромную свадьбу, родилась дочь Ульяна.

Первая попытка участвовать в восхождении на Эверест закончилась неудачей.

В 1986 году была сформирована гималайская сборная, и в её состав вошла Екатерина Иванова как сильнейшая альпинистка страны. Увы, счастье длилось недолго. В последний момент Ивановой отказали в участии.

Однако судьба всё же решила отблагодарить Екатерину за старания и терпение. Три страны – СССР, США и Китай – решили организовать совместную экспедицию на Эверест. Восхождение шло 91 день. Иванова поднималась на вершину в составе третьей группы. И здесь наша альпинистка показала высочайший класс мастерства.

«На высоте где-то выше 7000 м каждая клеточка твоего организма наполняется беззвучным плачем. Организм восстаёт против движения вверх. От того, что нечеловечески трудно делать шаг и ещё один шаг – вверх. Тогда начинаешь думать о себе в третьем лице. Это только потому, что так гораздо легче до конца не осознавать реалию происходящего. Каждую минуту приходится преодолевать желание повернуть назад. Здесь уж никакой расчёт, никакая трезвость мысли не спасёт, если в тебе нет самого главного, как я считаю, – страсти к вершине. Это даже не сила воли двигает тобою. Силу воли можно воспитать. А страсть… она либо есть в тебе, или её нет», – писала в своём дневнике Иванова.

Знаменитая альпинистка горела желанием покорить все 14 самых высоких горных вершин планеты. И полагала, что потратит на восхождения лишь семь лет…

10 октября 1994 года на ночёвке близ Канченджанги, считающейся третьей вершиной мира, где участники первой белорусской Гималайской экспедиции – Екатерина Иванова и Сергей Жвирбля – должны были организовать промежуточный лагерь для восхождения, случилась страшная трагедия. Сошедшая с гор огромная снежная лавина заживо погребла спортсменов. В ледяной могиле они исчезли без следа. Екатерине было 32 года.

Ванда Руткевич

Первая европейка, покорившая Эверест.

16 октября 1978 года польская альпинистка стояла на вершине Эвереста и любовалась великолепным видом, открывшимся с фантастической высоты. Ванда стала третьей женщиной на планете и первой европейкой, которая ступила на «Крышу мира».

К этому восхождению Руткевич готовилась всю жизнь, преодолевая на своём пути немало трудностей. В 1962 году Ванда окончила школу альпинистов и получила первые навыки в сложном и опасном деле – штурмовать горные вершины.

Опытные альпинисты из числа мужчин скептически отнеслись к её участию в экспедиции. Они пугали девушку страшными фотографиями погибших покорителей и рассказами о невероятных испытаниях при подъёме, которые будут не под силу.

Через несколько лет Ванда Руткевич организовала несколько экспедиций только с участием женщин. Горы стали для отважной польки настоящей страстью, ради которой она пожертвовала личной жизнью. Ванда была два раза замужем, и семейные отношения длились недолго.

За хрупкими плечами уже известной в спортивном мире альпинистки к 1990 году числилось шесть покорённых восьмитысячников. Оставалось покорить ещё восемь. Печально, но одна из них – Канченджанга – стала для Ванды последней.

12 мая 1992 года 49-летняя Ванда Руткевич погибла. Однажды альпинистка призналась журналистам: «Я не хочу умирать, но не имею ничего против смерти в горах. Я с ней знакома. Большинство моих друзей ждут меня там, в горах...»

Тамаэ Ватанабэ

Самая возрастная покорительница Эвереста.

До 28 лет Тамаэ работала клерком в одной из компаний, и её жизнь ничем особым не отличалась. Но стоило однажды Ватанабэ впервые побывать в горах, как судьба женщины резко изменилась. Тамаэ Ватанабэ начала заниматься альпинизмом. И грезила мечтой побывать на Эвересте…

Первые горные вершины, покорённые японской альпинистской, принесли ей необходимые опыт и знания. Почти полвека Тамаэ участвовала в различных экспедициях, доказывая на своём примере, что возраст не помеха занятиям экстремальным видом спорта.

В 63 года 16 мая 2002 года она совершила успешное восхождение на Эверест. А спустя 10 лет Тамаэ сама же побила свой рекорд. 73-летняя японка 19 мая 2012 года вновь ступила на «Крышу мира». Причём восхождение на вершину самой старейшей покорительницы Эвереста проходило в неблагоприятных погодных условиях.

Лидия Брэйди

Первая женщина-альпинист, совершившая восхождение без кислорода.

Новозеландская альпинистка прославила страну выдающимся результатом. 16 мая 1988 года Лидия Брэйди совершила необычное восхождение на Эверест. Она стала первой и самой молодой женщиной на планете, которая прошла сложнейший маршрут без дополнительного кислорода.

Разумеется, новозеландка сильно рисковала жизнью. Однако Эверест на этот раз усмирил свой коварный характер. И Лидия успешно добралась до «Крыши мира». Правда, с правительством Непала возникли определённые трудности. Оказывается, на восхождение у девушки не было официального разрешения.

По её словам, альпинизмом она увлеклась в 14 лет. Первая горная экспедиция так впечатлила Лидию, что она уже не мыслила своей жизни без занятий экстремальным видом спорта. В будущем в карьере новозеландской альпинистки появилось ещё пять восхождений на Эверест. Последний подъём на «Крышу мира» состоялся в 2019 году.

Элисон Харгривз

Совершила соло-восхождение без шерпов и кислорода.

В 1988 году она шокировала общественность тем, что на шестом месяце беременности покорила северную стену Эйгер в Альпах. Правда, Элисон столкнулась больше не с восхищением, а с осуждением. Впоследствии альпинистку часто ругали в прессе за то, что она могла оставить дома дочь и сына и предпочесть им покорение вершин.

Но Элисон ничего не могла поделать с главной страстью своей жизни – альпинизмом. В 1993 году за один сезон в одиночку, без посторонней помощи она покорила шесть альпийских северных стен. И стала единственной женщиной в Европе, кому удалось совершить подобные восхождения.

13 мая 1995 года Элисон Харгривз осуществила давнюю мечту: она без помощи шерпов, без кислорода поднялась на «Крышу мира». Этот грандиозный успех вдохновил британскую альпинистку на штурм самой опасной вершины Гималаев – К2.

В группе из шести альпинистов 13 августа 1995 года она приняла участие в сложном подъёме. Поначалу всё вроде бы шло нормально. Харгривз и испанский альпинист Ксавьер Оливар сообщили по радио, что покорили вершину и начинают спуск.

К этому времени погода резко ухудшилась – и надвигающийся снежный шторм набрал разрушительную силу. Связь с альпинистами прервалась. Вскоре возвращающиеся с вершины альпинисты увидели погибшую Элисон на склонах К2. Эвакуировать её тело было невозможно.

Кстати, сын Элисон тоже стал альпинистом.