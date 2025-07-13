103-летняя женщина назвала секрет долгой жизни

103-летняя жительница британского города Маркет-Харборо назвала секретом долгой жизни красное вино. Об этом сообщает издание Harborough Mail.

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Марджери Джейкобс родилась 1 июня 1922 года и была младшей из пяти детей. Во время Второй мировой войны она работала помощницей делопроизводителя. У женщины двое детей, двое внуков и четыре правнука.

До глубокой старости долгожительница жила самостоятельно и переехала в дом престарелых лишь в августе 2024 года, когда ей было 102 года. Она любит проводить время в саду и увлекается литературой и поэзией.

В честь ее дня рождения семья и сотрудники дома престарелых организовали празднование с воздушными шарами и тортом. Когда у Марджери Джейкобс спросили, как ей удалось дожить до таких лет, она посоветовала не унывать и пить красное вино.

«Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще — побольше красного вина и свежего воздуха!» — Марджери Джейкобс.

Ранее сообщалось, что долгожительница из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.