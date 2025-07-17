Как блондинка стала женой и бизнес-партнером Дональда Трампа

Первая жена Дональда Трампа была не только моделью и светской львицей. Женщина обладала деловым чутьем и помогла мужу основать бизнес-империю. Почему их брак все равно затрещал по швам и окончился громким разводом — читайте в нашей статье.

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До брака с Дональдом Трампом Ивана была известна под фамилией Зельничкова. Она родилась в Чехословакии в семье инженера-электрика и телефонистки. Жить простой жизнью девушка не хотела, поэтому решила по полной воспользоваться своим главным оружием — красотой.

После школы Ивана устроилась на местное телевидение, а затем сменила направление и подалась в лыжный спорт. Женщина отмечала, что в молодости даже стала частью чехословацкой сборной на Олимпийских играх, но спортивный комитет назвал ее слова ложью.

Любвеобильность или расчёт

Личная жизнь очаровательной блондинки буквально бурлила. Сначала Ивана вышла замуж за спортивного инструктора из Австрии Альфреда Винкльмайра. Брак продержался всего пару лет. После того, как девушка получила гражданство Австрии, муж стал ей не нужен. Развод прошёл быстро, а о бывшем муже она больше не вспоминала.

Через пару месяцев после расторжения брака Ивана закрутила роман с драматургом Штайдлом. Возможно, их любовь закончилась бы свадьбой, но мужчина попал в ДТП и погиб.

Несостоявшаяся невеста не стала горевать, а собрала чемоданы и отправилась в Канаду. Там она встретила свою первую любовь. Джордж Сыроватко после переезда из Чехословакии смог раскрутить свой лыжный бутик. На него и обратила внимание Ивана. Их роман не продлился долго, поскольку на горизонте появился бизнесмен Риккардо Маццуччелли. С ним Зельничкова прожила два года.

Затем восемь лет своей жизни Ивана «отдала» итальянскому аристократу Гаэтани, а потом и вовсе обручилась с актером Россано Рубиконди. Но до свадьбы дело не дошло. Блондинка заявила, что у нее с любимым слишком разные взгляды.

Трамп и надежда на счастье

С Дональдом Трампом Ивана познакомилась в 1976 году. Бизнесмен сам заметил блондинку в баре и подошёл к ней. Зельничкова была в компании друзей. Они ждали освобождения столика.

Когда голубоглазый блондин предложил незнакомке быстро решить ее вопрос, Ивана согласилась и сказала друзьям:

«Хорошая новость в том, что мы очень быстро найдем столик. Плохая новость в том, что этот парень будет сидеть с нами».

Но Трамп знал, как добиться внимания незнакомки. Он недолго посидел с компанией, а затем молча ушёл, закрыв весь счёт. Такое поведение удивило девушку. Ивана захотела узнать имя спутника, но его след уже простыл.

К удивлению блондинки, Трамп не стал так просто сдаваться. Он ждал ее в лимузине у входа в бар. От предложения подвезти ее Зельничкова не отказалась, как и от возможности закрутить роман с богатеньким мужчиной.

Их отношения развивались стремительно, однако шутка Иваны чуть не стоила ей расставания. Дональд пригласил новую возлюбленную на горнолыжный курорт. В первый день блондинка делала вид, что не умеет кататься на лыжах так же, как и ее спутник. Она наблюдала, как Дональд учит ее кататься, хоть и сам делал это неуверенно. На второй день Трамп уговорил блондинку спуститься с горы. К его удивлению Ивана показала все свое мастерство, чем разозлила бизнесмена. Тогда будущий политик пообещал, что больше никогда не встанет на лыжи. Однако девушке удалось утихомирить возлюбленного и признаться в своём спортивном прошлом.

Менее чем через год отношений пара обвенчалась в Мраморной Коллегиальной церкви. Вскоре у них родился сын Дональд-младший, а затем - дочь Иванка и сын Эрик.

Ивана гордилась своей семьей. Наследники получили качественное образование, проявляли отличные манеры, были ответственные и трудолюбивые. Они подарили ей 10 внуков и никогда не просили денег.

Бизнес-империя

До брака с Трампом Ивана уже успела стать лыжным инструктором, моделью и обучалась в университете Макгилла. Она стала лицом универмага Eaton’s, и дизайнерского магазина Auckie Sanft.

Ее деловая хватка позволила ей вместе с мужем поработать над несколькими строительными проектами. Вскоре муж назначил ее вице-президентом по дизайну интерьеров, а затем — учредителем казино-курорта Trump Castle и отеля Plaza.

Ивана отметила, что Дональд поручал ей самые непростые задачи, за что она ему благодарна. Современники же отмечали: Трампу не нужна была жена, он искал надёжного бизнес-партнера.

На этом достижения Зельничковой не окончились. Она снималась в кино, вела колонку в модном журнале, выпустила несколько книг и была телеведущей.

Развод

Семейному счастью Дональда и Иваны пришел конец из-за любвеобильности бизнесмена. Однажды на курорте к женщине подошла Марла Мейплз. Бывшая королева красоты сообщила блондинке, что любит ее мужа.

Не желая терпеть предательства, Ивана подала на развод. Она обвинила мужа в изнасиловании, но потом смягчила показания.

Несмотря на скандалы, Дональд Трамп пообещал бывшей жене, что ни она, ни дети ни в чем нуждаться не будут. Он отдал Иване 14 миллионов долларов, огромный особняк, квартиру и право пользования резиденцией в определенное время года.

Здесь Ивана проявила мудрость. Она сохранила тёплые отношения с бывшим мужем и заявила, что развод был похож на переговоры, результатом которых обе стороны остались довольны.

К Мелании Ивана относилась с теплотой и даже поздравила ее с победой мужа на выборах в президенты. При этом первой леди Америки Зельничкова называла именно себя: на ней ведь первой женился Трамп.

Жизнь Иваны оборвалась в июле 2022 года. 73-летняя блондинка упала с лестницы. Травмы были серьёзными, врачам не удалось спасти экс-жену политика.

В некрологе Дональд Трамп назвал свою первую жену замечательной, красивой и удивительной женщиной.