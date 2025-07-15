Борис Клюев: успех и трагедии «народного графа»

Фраза «Египетская сила!» известна многим. Она ассоциируется с ворчливым дедом из «Ворониных». Однако мало кто знает, каким талантом обладал Борис Клюев и в каких героев перевоплощался. За что его не любили цензоры, и почему роль Николая Петровича оказалась одной из самых непростых в карьере Клюева — читайте в нашей статье.

Борис Клюев родился в 1944 году в Москве. Его детство прошло в тесной коммунальной квартире, которую приходилось делить с еще пятью семьями.

Его отец, актер Владимир Клюев, ушёл из жизни когда сыну было всего 4 года. Во время гастролей у 36-летнего мужчины случился сердечный приступ, спасти его не смогли.

В школьные годы Борис не отличался прилежностью и послушанием. Его даже оставили на второй год в шестом классе — настолько низкой была его успеваемость. От окончательного провала будущую звезду сцены спасла случайность.

© Кадр из фильма «Графиня де Монсоро»

В школе работал театр самодеятельности, и ученики ставили спектакль «Чертова мельница». На роль «черта первого разряда» взяли именно Клюева.

После первого показа стало ясно: постановка обречена на успех. А Клюев после этого решил стать артистом. Он записался в театральный кружок в Доме журналиста и старался не пропускать сборы.

Однако жизнь готовила мальчику большой удар. Финансовое положение семьи заставило 13-летнего юношу найти хоть какую-нибудь работу. Сначала он разгружал вагоны, а затем трудился на стройке. С театром на время пришлось проститься.

Тяжёлый труд приучил Клюева к трудолюбию, научил ценить время и быть упорным.

По стопам отца

Борис мечтал о сцене и хотел пройти путь отца: поступить в Щукинское, стать мастером своего дела. Однако из-за призыва в армию ему пришлось забрать документы и поступить в «Щепку». Там молодой человек проучился год, а затем отправился служить.

© Спектакль «Маскарад»

В армии Клюева пригласили сняться в массовке фильма Сергея Бондарчука «Война и Мир». Затем будущий артист упорно готовился к поступлению, участвуя во всех видах самодеятельности.

После демобилизации он поступил в заветное училище, а потом устроился в Малый театр. На его сцене Клюев выступал полвека.

Кино

Путь к профессии кинозвезды был непростым. Роли артисту доставались тяжело, а главных сначала почти не было.

Незадолго до съёмок фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Борис Клюев решил пойти на пробы. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич изначально видел в кадре только Михаила Боярского. Однако из-за того, что фильм снимался по заказу Госкино, комиссия рассмотрела всех кандидатов. Роль графа Рошфора досталась Клюеву. Это была первая и самая узнаваемая отрицательная роль артиста.

Во время подготовки к съёмкам актер внес свои коррективы в образ персонажа. Вместо пышной бороды ему подошли изящные усики и небольшая бородка.

© Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

На съёмках картины не обошлось без неприятностей. Так, работая над сценой тройного поединка, Борис Клюев случайно выбил зуб Михаилу Борскому и оцарапал ему горло.

После «Трех мушкетёров» Бориса Клюева пригласили на съёмки «Шерлока Холмса». Ему предстояло сыграть Майкрофта Холмса — старшего брата знаменитого сыщика. Вся ирония заключалась в том, что Клюев был на девять лет младше своего экранного родственника Василия Ливанова.

Но с этим вызовом Борис справился блестяще. Актеру удалось создать образ флегматичного чиновника. Разницы в возрасте никто не заметил — настолько убедительным вышел персонаж.

Камера или сцена

Несмотря на многочисленные роли в кино, своим настоящим домом Борис Клюев считал Малый Театр. Он отдал ему большую часть своей жизни.

Параллельно с игрой на сцене артист преподавал в родной «Щепке». В числе его учеников были Егор Бероев, Елена Лядова и Кристина Асмус.

«Египетская сила» и экранная семья

На сцене Борис Клюев чаще всего играл аристократов и злодеев. Однако настоящую народную любовь ему принесла роль Николая Воронина.

В 65-летнем возрасте он примерил образ пенсионера Николая Воронина. Его простой и понятный герой быстро полюбился зрителям. Свою коронную фразу «Египетская сила!» Клюев придумал прямо на съёмках. Выражение решили оставить, и не прогадали: оно тут же ушло в народ.

© Кадр из сериала «Воронины»

В интервью актёр признался, что Николая Воронина ему играть было сложнее, чем аристократов. Однако именно этот персонаж показал истинное мастерство перевоплощения артиста.

Личная драма

В 1993 году в жизни Бориса Клюева случилось горе. Его единственный сын Алексей умер в возрасте 24 лет. У молодого человека просто остановилось сердце во сне. На какой-то миг актеру показалось, что жизнь перестала иметь смысл, но потом ему удалось взять себя в руки и вернуться к работе.

В 2018 году у Бориса Клюева обнаружили рак лёгких. Болезнь не отразилась на его профессионализме: до последнего он принимал участие в съёмках «Ворониных» и выходил на сцену.

Последний эпизод с Клюевым был снят в Сочи в 2019 году. 1 сентября 2020 года сердце артиста перестало биться.

© Личный архив Бориса Клюева

Для многих его талант стал недостижимой мечтой. Разноплановое творчество, умение подстраиваться под ситуацию и отсутствие страха перед экспериментами в кадре — такими были принципы Бориса Клюева, «вырастившего» на своих фильмах несколько поколений.