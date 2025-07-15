Чем занимался Лаврентий Берия до Октябрьской революции

Лаврентий Павлович Берия — одна из самых противоречивых фигур в истории Советского Союза. Его имя ассоциируется с репрессиями, руководством НКВД и ключевой ролью в сталинской системе. Однако мало кто задумывается о том, кем был Берия до того, как он стал влиятельным политиком и «правой рукой» Сталина. Что сформировало этого человека, родившегося в бедной крестьянской семье в Абхазии? Чем он занимался до Октябрьской революции 1917 года, которая изменила его судьбу и историю страны?

Детство и происхождение: из крестьян в ученики

Лаврентий Берия родился 29 марта (17 марта по старому стилю) 1899 года в селе Мерхеули Сухумского округа Кутаисской губернии (ныне территория Абхазии) в семье крестьян-мингрелов Павла Хухаевича Берии и Марты Виссарионовны. Его семья жила в крайней бедности, занимаясь выращиванием винограда, табака и разведением пчёл. Мать Лаврентия, по слухам, имела дальнее родство с разорившимся мегрельским княжеским родом Дадиани, но это не улучшало материального положения семьи. У Лаврентия был старший брат, умерший в двухлетнем возрасте от оспы, а в 1905 году родилась младшая сестра Аннета, ставшая глухонемой после болезни.

Несмотря на нищету, родители стремились дать Лаврентию образование, видя в нём талантливого и способного ребёнка. В детстве он проявлял самостоятельность и упорство: ходил в начальную школу в трёх километрах от дома, часто босиком из-за отсутствия обуви. Чтобы оплатить его учёбу в Сухумском высшем начальном училище, семье пришлось продать половину дома. Лаврентий оправдал ожидания: он учился с отличием, демонстрируя способности к естественным наукам и рисованию.

В 1915 году, окончив училище в Сухуми, 16-летний Берия переехал в Баку — крупный промышленный и культурный центр Кавказа. Там он поступил в Бакинское среднее механико-строительное училище, выбрав специальность архитектора-строителя. Любовь к черчению и рисованию, а также стремление вырваться из бедности определили его выбор. Учёба в Баку совпала с бурным периодом революционных событий, которые радикально изменили траекторию его жизни.

Первые шаги в революционной деятельности

Баку начала XX века был городом контрастов: процветающая нефтяная промышленность, социальное неравенство и активное революционное движение. В 1915 году, в возрасте 16 лет, Лаврентий Берия вступил в марксистский кружок при Бакинском училище, где выполнял обязанности казначея. Это стало его первым шагом в революционную деятельность. Его соратники позже вспоминали, что он был бережлив с партийной кассой и проявлял организаторские способности.

В марте 1917 года, на фоне Февральской революции, 18-летний Берия вступил в РСДРП(б) — Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков). Это решение было не случайным: идеи большевизма, обещавшие социальную справедливость и равенство, находили отклик у молодого человека, знакомого с нищетой с детства. В том же году он совмещал учёбу с работой, чтобы содержать себя, мать и сестру, которых забрал к себе в Баку. Он подрабатывал в нефтяной компании братьев Нобель, а по некоторым данным, также разноской писем в качестве почтальона.

Летом и осенью 1917 года Берия, будучи студентом, отправился на Румынский фронт в качестве гидротехника. Это был период Первой мировой войны, и его участие в военных работах, вероятно, укрепило его организационные навыки и решительность. Вернувшись в Баку, он стал свидетелем падения Бакинской коммуны в 1918 году, когда власть в Азербайджане перешла к мусаватистам при поддержке турецких и британских войск. В этот период Берия начал активно участвовать в большевистском подполье, выполняя поручения партии.

Спорные эпизоды: работа в мусаватистской контрразведке

Одним из самых противоречивых моментов в биографии Берии до Октябрьской революции является его предполагаемая работа в контрразведке Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в 1919 году. По данным некоторых источников, он получил задание от большевиков, в частности от Анастаса Микояна, внедриться в мусаватистскую контрразведку, чтобы собирать информацию. Полгода он изображал сторонника партии «Гуммет», связанной с мусаватистами, что позже стало основанием для обвинений в «предательстве».

Однако эти обвинения, выдвинутые против Берии уже после его ареста в 1953 году, остаются спорными. Некоторые историки, такие как Елена Прудникова, считают, что его работа в контрразведке была частью подпольной деятельности большевиков, а не предательством. Другие источники, включая американского историка Курта Зингера, утверждают, что в 1917 году Берия якобы бежал в Албанию, где познакомился с Иосипом Броз Тито, и даже командовал группой бывших австрийских военнопленных для разведки. Эти данные, однако, не подтверждены документально и скорее относятся к легендам, окружающим фигуру Берии.

Образование и формирование характера

К 1917 году Лаврентий Берия был не просто крестьянским юношей, но амбициозным молодым человеком с образованием и революционными идеалами. Его учёба в Бакинском училище дала ему навыки архитектора-строителя, которые позже пригодились в его карьере (например, в Москве сохранились два дома, построенные при его участии). Однако революционная деятельность увлекала его больше, чем профессиональная работа. Уже в юности проявились черты, которые позже стали определяющими: организаторский талант, умение работать с людьми и стремление к власти.

Берия был продуктом своей эпохи: революционные идеи, социальная несправедливость и хаос Первой мировой войны сформировали его мировоззрение. Его знакомство с нищетой и упорство в учёбе сделали его человеком, который стремился вырваться из низов, а революция дала ему для этого возможности. К моменту Октябрьской революции 1917 года он был уже не просто студентом, а активным участником большевистского движения, готовым к более серьёзным задачам.