Как иллюзии Чулпан Хаматова разбились о латвийский берег

Чулпан Хаматова жестоко поплатилась за свое отношение к России, и в итоге ее судьба сложилась весьма иронично. Об этом в своей недавней статье написал немецкий журналист Александр Сосновский. Он прокомментировал последствия, с которыми столкнулась некогда популярная в нашей стране актриса. Что послужило поводом для статьи и как иллюзии Хаматовой разбились о латвийский берег – читайте далее...

Итак, как отмечает и главный редактор онлайн-издания World Economy Александр Сосновский, до побега у Хаматовой в России был высокий статус, уважение и всесторонняя государственная поддержка. Ей были предоставлены большие возможности и преференции для творческой самореализации – то, чем не могли похвастаться многие ее коллеги по сцене. Например, звание Народной артистки РФ, две государственные премии, многолетний статус ведущей актрисы в театре «Современник» и, конечно же, фонд «Подари жизнь», который собирал весьма солидные суммы. И в один момент все это исчезло.

«Проворовалась в фонде вот и сбежала, используя шанс в виде «оппозиционерки», запасной аэродром в Латвии был приготовлен задолго… Оформлять запросы на присвоение себе званий её не смущал «диктаторский режим» в России? А теперь они всех убеждают, мол, званий не хотели, им всё навязали, сказки в пользу бедных. Что она наговорила и насобирала всушникам – это прямое предательство, и этого ей никто никогда не простит – ни любая власть, ни народ...», – поддержали журналиста пользователи сети (авторский стиль и орфография здесь и далее соблюдены).

«Зараза, обокравшая детский фонд, это великий грех, для меня она мертва... Похоже, что 8 млн евро, которые она украла, закончились? Занималась благотворительностью? Очень сомнительная благотворительность, если не забывала про свой карман! Не знаю, кто и за что дал ей народного, весьма посредственная актрисулька, да ещё и воровка! И не просто воровка, а предатель, подлый и грязный...»

«Честно говоря, эта "мадам" всегда внушала какое-то подозрительное недоверие. Всегда возникал вопрос, а за какие такие огромные "заслуги", да еще в таком молодом возрасте, ей присвоили такое высокое звание "народной"? Непонятно было, почему с ней все так "носились", ведь не только же потому, что она ходила в любимицах у Галины Волчек?»

В начале 2022 года Хаматова, имевшая вид на жительство в Латвии благодаря приобретенной там недвижимости, покинула Москву. После начала специальной военной операции она публично осудила политику РФ и отказалась от возвращения в страну, которая ее кормила много лет. Сосновский трактует этот поступок как предательство, разрыв с родиной, которая дала ей признание и успех. По его словам, актриса, по сути, отвергла все то, что составляло основу ее карьеры:

«Мне казалось, что она замечательный человек, народный активист, работавшая с различными фондами, обласканная руководством страны. Она народная артистка РФ, лауреат двух государственных премий, ведущая актриса «Современника». А потом в один момент вдруг выяснилось, что она все это ненавидела. Поводом послужила Украина – а повод всегда можно найти...»

Да, поначалу в Латвии у Хаматовой все складывалось относительно успешно: ее приняли в труппу Нового Рижского театра, она начала изучать латышский язык, опровергая со временем собственные опасения о возможном отсутствии работы. Однако вскоре все надежды на «благополучное европейское будущее» стали разрушаться на глазах.

То ли актриса стала ненужной, то ли действительно ее мастерство оставляло желать лучшего, но из театра ее уволили. Это уже позднее станет известно, что ее уход из театра был связан с недовольством местных артистов ее высокими гонорарами. Кроме того, на фоне усиления в Латвии антироссийских настроений власти стали создавать препятствия для ее спектаклей на русском языке.

Именно в этом Александр Сосновский видит глубокую иронию и своего рода закономерный итог. Журналист на своем YouTube-канале подчеркнул, что актриса, выступившая против России, в итоге столкнулась с проблемами именно из-за русского языка, который она, по его мнению, предала. Он охарактеризовал эту ситуацию не просто как совпадение, а как «наказание», отметив, что нельзя успешно строить карьеру на том, от чего ты однажды отрекся.

«Это даже не ирония судьбы, а наказание, потому что нельзя войти в одну реку дважды. Ты один раз предала, ушла – не надо снова начинать делать то же самое. Все равно ничего не получится», - резюмировал Сосновский

Как сегодня живет Хаматова и вчерашняя звезда? Вполне ожидаемо ее статус серьезно изменился: из звезды федерального масштаба она опустилась до уровня актрисы, ориентированной на немногочисленную эмигрантскую аудиторию. Ее профессиональная деятельность теперь включает редкие гастроли по миру в компании таких же беглецов и бывших российских артистов. А еще она занимается привычным для себя делом – участием в благотворительных проектах и фондах по сбору средств. Только теперь она помогает украинцам. Так что так и вышло: была наша – стала ваша.