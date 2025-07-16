Зачем Толстому понадобилось раздавать деньги крестьянам

В какой-то момент писатель пришел к идее полного отказа от личной собственности и попытался применить свои убеждения на практике. Среди самых обсуждаемых его замыслов — желание отдать все имущество крестьянам. «‎Рамблер» расскажет, как у него эта мысль возникла и что Толстой действительно предпринял.

© Репродукция ТАСС

Поворот к аскетизму и критика частной собственности

В 1870–1880-х годах Толстой пережил то, что называют духовным переломом. Он стал все больше видеть несправедливость общества, основанного на богатстве и эксплуатации. По его мнению, истинное христианство требовало отказа от излишеств и собственности. В своих письмах и дневниках Толстой писал, что богатство не совместимо с нравственными принципами.

Он считал, что земля не может быть ничьей личной собственностью. «Земля — это не товар, а общее достояние», — утверждал он. В письмах он многократно подчеркивал, что не может спокойно владеть имениями, зная, как бедно живут крестьяне вокруг.

Карточные долги Достоевского: где правда, а где — ложь

Попытка юридически передать права на землю

В начале 1890-х Толстой всерьез задумался о том, как отдать свою землю крестьянам. Он обсуждал эту идею с юристами и родственниками, и это вызывало серьезные споры в семье. Особое значение имело то, что семья Толстого не разделяла его радикальных взглядов.

Лев Николаевич понимал, что просто раздать землю не получится — мешали законы и права наследников. Юридически он не мог просто переписать все на крестьян без согласия семьи. Поэтому он предлагал оформить передачу земли в «общинное пользование» или продать и передать деньги нуждающимся. Эти планы встречали сопротивление близких. Софья Андреевна, жена Толстого, опасалась, что лишение имущества оставит детей без средств к жизни.

Завещание и его споры с семьей

В 1891 году Толстой составил завещание, в котором отказался от авторских прав на свои произведения после смерти. Он хотел, чтобы его книги стали достоянием народа. Однако его попытки отдать и землю, и все деньги крестьянам вызвали скандалы.

Семейные конфликты были тяжелыми. Софья Андреевна видела в этом угрозу для будущего детей. Она обвиняла мужа в безответственности. Толстой, со своей стороны, утверждал, что невозможно называть себя христианином и одновременно владеть сотнями десятин земли и использовать труд батраков.

Толстовские общины и практическая реализация идей

Даже без передачи всей земли крестьянам Толстой поддерживал так называемые толстовские общины. Эти поселения основывались на идеях отказа от собственности, непротивления и совместного труда. Он помогал таким общинам деньгами, делился урожаем, раздавал средства бедным.

В Ясной Поляне он лично участвовал в распределении помощи, беседовал с крестьянами и учил детей в народной школе. Он верил, что пример личного отказа от богатства может вдохновить других.

Почему не получилось исполнить план полностью?

Попытка передать всю землю крестьянам столкнулась с несколькими преградами. Юридические тонкости не позволяли сделать это без согласия наследников. Семья категорически возражала. Более того, российское общество и чиновники смотрели на такие идеи как на угрозу устоям — ведь массовое освобождение земель могло подорвать помещичье землевладение.

Толстой не стал насильно продавать имущество вопреки воле семьи. Он оставил завещание, по которому отказывался от личных прав на свои книги и запрещал получать за них доход после смерти. Но земля формально осталась в собственности семьи.

Лев Николаевич действительно стремился к абсолютной честности и справедливости, хотел жить по принципам Евангелия и не пользоваться тем, что досталось по праву рождения. Но жизнь в семье, юридические барьеры и сопротивление близких не позволили исполнить мечту полностью. Толстой так и умер в разладе с женой, в попытке уйти от всего, что связывало его с богатой жизнью.

Тем не менее его идеи оказали огромное влияние на последующие поколения. Множество людей, вдохновленных примером Толстого, старались жить проще, делиться с бедными, работать на земле, строить справедливые общины. Так его мысль о равенстве и отказе от излишеств продолжила жить и после смерти писателя.

Ранее мы писали про драматурга, который на спор женился на старухе.