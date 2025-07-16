Алексей Шеин: как боярин стал первым генералиссимусом России

Этот государственный деятель застал только самое начало правления Петра Великого, но именно он во многом и стал символом его первых успехов. Он символизировал старую московскую Русь – это ему первому Петр отрубил бороду. Но именно он же стал первым генералиссимусом России. Это – боярин Алексей Семенович Шеин.

Долгое время во всех биографиях утверждалось, что родился он в 1662 году, однако теперь историки с уверенностью говорят – это произошло на десять лет раньше. Иначе как объяснить, что отец, боярин Семен Иванович Шеин уже в 1652 году на радостях отписал часть имений своему сыну Алексею?

Сумели подсчитать и примерную дату рождения. Точно неизвестно, но логическая цепочка исследователей здесь такая: свои именины Алексей Шеин всегда праздновал 5 октября в день московских чудотворцев Петра и Алексея. В этот день всегда приносил именинный пирог патриарху. По традиции имя новорожденному давали на седьмой день, следовательно можно предположить, что датой появления на свет было 28 сентября.

Шеины – представители древнего боярского рода. Но судьба их в XVII веке оказалась непростой. А все из-за прадеда Михаила Борисовича, который был казнен в 1634 году как государственный изменник. Все дело в том, что русские войска под его командованием были разбиты в битве под Смоленском и в этом обвинили командующего Шеина.

Вся семья подверглась опале, была сослана в Понизовые города. Однако род постепенно восстановил свое положение. Во многом этому поспособствовали женщины – супруга казненного и прабабка Алексея Семеновича была боярыней царицы Евдокии Стрешневой. Так что отец уже оказался спальником царя Алексея Михайловича.

© Царь Алексей Михайлович

Хотя Шеиным еще долго поминали «провинность» прадеда, пока цари Петр и Иван не издали указ, в котором говорилось, что никакой измены Михаила Борисовича не было. Вероятно, казнь и опала семьи в 1634 году стали результатом придворных интриг. Тем не менее это обстоятельство во многом определило характер будущего генералиссимуса – свою карьеру он делал осторожно, выверяя каждый шаг и поступок.

Отец, Семен Иванович, скончался рано и мать, Евдокия Ивановна, в девичестве Пронская, вторично вышла замуж за влиятельного князя Черкасского. Дед, Иван Петрович Пронский, был Рюриковичем, а значит очень знатным человеком. Его влияние усиливалось тем, что стал еще и дядькой, воспитателем, Алексея Михайловича. Так что неудивительно, что внук Алексей Семенович занял вполне приличную должность при дворе – стольник царевича. Женой стала княжна из рода Долгоруковых.

Таким образом Алексея Семеновича Шеина можно смело относить к высшей аристократии московского государства. Его имя упоминается в различных документах того времени, особенно после воцарения Алексея Михайловича. Так в «Разрядах» только за 1672 год сказано, что он смотрел за столом на царских пирах, был рындой (личной охраной) на приемах послов, сопровождал царя практически во всех его поездках.

Следующим шагом в карьере стало воеводство в Тобольске в 1680 году. По возвращении оттуда в 1682 году получил чин боярина несмотря на молодость. В это время мы видим подпись Шеина под государственными документами, включая такой важный указ об отмене местничества. Потом воеводство в Курске, участие в Азовских походах князя Василия Голицина.

Мы не знаем какую сторону принял Алексей Шеин во время противостояния царевны Софьи и Петра. Но, судя по всему, его симпатии лежали на стороне сына Алексея Михайловича – ведь не зря и сам прошлый царь, и старший брат, царь Федор Алексеевич, именно на Петра возлагали свои надежды, а этим государям Шеин служил верно.

© Петр I

Это подтверждает тот факт, что уже с первого дня самостоятельного царствования Петра Шеин участвует во всех его «потехах» со всей серьезностью и явно считает делом полезным. Он также как Петр полагал, что России необходимо обзаводиться собственным флотом, сопровождал царя в его поездке в Архангельск.

Когда уже сам Петр затеял Азовские походы, то принял активное участие в них. Вот Второй Азовский поход и стал его звездным часом. Если в первом командование было доверено «консилию» из Лефорта, Головина и Гордона, то во Втором походе Петр назначает единоличного командующего – ближнего боярина Алексея Шеина.

Шеин тщательно проанализировал причины неудачи Первого похода и осаду мощной крепости вел уже по всем правилам военного искусства. Даже иностранные инженеры, которых из Европы «выписал» Петр, не понадобились – они прибыли лишь к концу осады 1696 года. Впрочем, иностранцы тогда пригодились, но другие – артиллеристы. Они оказались искуснее наших на тот момент.

19 июля 1696 года Азов сдался и это была огромная победа. Еще раньше, 28 июня Петр присвоил воеводе звание генералиссимуса. Своей победой старорусский боярин эту честь полностью оправдал, и таким образом стал первым генералиссимусом уже новой России.

После столь важного взятия Азова Шеин стал главой сразу трех военных приказов – Пушкарского, Иноземного и Рейтарского. Фактически – командующий сухопутными войсками России. Результатом успешных действий армии стал Константинопольский договор о мире 3 (14) июля 1700 года, который положил конец войне с Османской империей и позволил Петру начать Северную войну. Но Алексей Семенович Шеин об этом уже не узнал – он скончался 2 (12) февраля 1700 года, навсегда войдя в историю как боярин-генералиссимус.