«Нахожусь на дне»: кто много лет спаивал певицу МакSим

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, в 2023 году попала в скандал. Сначала артистка сорвала несколько концертов, а затем и вовсе пропала. Через несколько месяцев знаменитость призналась, что проходила лечение от алкогольной зависимости. Кто довел МакSим до такого состояния — читайте в нашей статье.

© runews24.ru

Необычный дар

В июне 2021 году Марина Максимова была госпитализирована с пневмонией. Врачам пришлось ввести звезду в искусственную кому и продержать в таком состоянии почти полтора месяца.

После случившегося артистка призналась: она все слышала и понимала. Когда она вышла из комы, у неё открылся странный дар. Например, она предсказала врачу, что его бросит любимая. Так вскоре и случилось.

Затем исполнительница начала задаваться вопросом, почему после такой серьёзной болезни и сложного лечения она осталась в живых. Будучи в коме, она слышала, как умирали другие пациенты. С тех пор Максимова поняла, что стала свободной от всех зависимостей.

Марина призналась, что давно решила для себя: с тяжёлой болезнью она бороться не будет. Однако пневмония и время, проведённое в больнице, изменили ее отношение к здоровью и жизни.

Во время комы артистка увидела, что потусторонний мир существует. Она узнала, что грешники действительно сталкиваются с наказанием, поэтому жить лучше, избегая серьёзных проступков.

Исполнительница отметила, что с тех пор решила не принимать алкоголь и других веществ, изменяющих сознание. Однако силы воли хватило ненадолго.

Новая проблема

На концертах в Краснодаре и в Сочи в 2023 году фанаты заметили, что Максимова на сцене вела себя очень странно. Исполнительница не попадала в ноты, сбивалась и забывала текст. Она еле держалась на ногах и словно не понимала, где находится.

Присутствующие гости вечера тут же отметили, что звезда перебрала со спиртным.

Незадолго до злополучного выступления МакSим призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. Она опубликовала в личном блоге видеообращение, в котором призналась, что имеет серьёзные проблемы. По словам певицы, снова пристраститься к изменяющим сознание веществам ее подтолкнула самоуверенность.

После болезни прошло слишком мало времени, Максимова не успела до конца прийти в себя, но была уверена, что сможет отыграть запланированные концерты. С сильной усталостью, стрессом и плохим самочувствием ей помогал справиться алкоголь. Однако желание расслабиться сыграло с ней злую шутку: количество выпитого приходилось увеличивать, пока певица совсем не потерялась на сцене.

«Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком, в Сочи. Я приехала не просто уставшая, я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей», — поделилась МакSим.

Ее слова вызвали сочувствие у поклонников и друзей. Ей стали предлагать помощь и попросили уделить больше внимания здоровью, а не карьере.

Вскоре МакSим объявила об отмене своего гастрольного тура и отправилась в лечебницу.

Развод, выкидыш и депрессия

Несмотря на то, что в зависимости от алкоголя Максимова призналась только сейчас, борьбу с «зелёным змием» она ведёт не первый год. Впервые с проблемами она столкнулась в 2014 году, когда рассталась с бизнесменом Антоном Петровым.

После нескольких лет романа предприниматель ушел к другой женщине, оставив певицу одну. На тот момент Максимова была на седьмом месяце беременности. Дочь она родила в Москве, но отец ребёнка так и не появился на выписке. Вскоре Петров начал помогать экс-возлюбленной финансово, виделся с дочерью, но возвращаться к Марине не торопился.

© Личный блог певицы МакSим

На фоне стресса знаменитость сильно похудела, подсела на спорт и вскоре стала весить всего 39 килограммов. Ее переживания длились нелого: через несколько месяцев она вступила в отношения. Новый роман должен был принести счастье певице, ведь она узнала, что ждет малыша от возлюбленного. Но ослабленный организм знаменитости не был готов к вынашиванию ребенка. На позднем сроке артистка пережила выкидыш.

После этого Марина впала в депрессию, стала избегать публичных мероприятий и приостановила творчество. Боль она заглушала алкоголем. Тогда ей удалось справиться с проблемой без посторонней помощи, но в 2023 году ситуация накалилась.

Трезвая жизнь

Для борьбы с зависимостью артистка решила лечь в рехаб. Там она занималась спортом, общалась с психологами. В ее телефоне остались номера лишь родных и священника. Ни друзей, ни коллег слышать ей было нельзя.

После реабилитации Максимова заявила, что оказалась на самом дне, когда поняла, что ей нужна помощь.

«Осознав свою зависимость, я приняла это и решила действовать. Поэтому я уже долгое время нахожусь в клинике», — призналась она.

Сейчас певица снова готова вернуться на сцену. Она без стеснения рассказывает о своей проблеме и отмечает, что только собственное желание и правильная помощь могут вытащить из безвыходного состояния.