Вся правда о Распутине — русском мистике, которого боялся сам император

Григорий Ефимович Распутин — имя, которое вызывает споры даже спустя более ста лет после его гибели. Крестьянин из сибирской деревни, который стал влиятельнейшим человеком при дворе последнего русского императора. «‎Рамблер» расскажет удивительные факты о нем.

Григорий Ефимович Распутин родился в январе 1869 года в деревне Покровское Тобольской губернии. Происходил из крестьянской семьи — малограмотной, но набожной. Отец был известен в округе как трудолюбивый человек. Маленький Гриша не блистал прилежанием, его даже не смогли долго удержать в приходской школе. Но уже в детстве его считали «особенным» — о нем рассказывали истории о предсказаниях, мистических видениях и необычайной проницательности.

«Он с детства будто слышал, что другие скрывают. Люди признавались ему в мыслях, которые боялись озвучить», — говорили односельчане.

Его боялись, на него надеялись, его ненавидели и восхищались им. За загадочным образом Распутина стоял не только талант народного целителя, но и удивительная способность видеть людей насквозь.

Странник и подвижник

В начале взрослой жизни Распутин пережил сильный духовный перелом. После смерти детей он отправился в паломничество. Этот путь стал определяющим. Григорий посещал монастыри, жил в скитах, общался со старцами.

Правда ли Николай I покончил жизнь самоубийством

Особое влияние на него оказали идеи скопцов и хлыстов — религиозных сект, где проповедовали истязание плоти и экстатические молитвы. Хотя его прямое членство в сектах оспаривается историками, известно, что методы молитвы, которые использовал Распутин, были очень эмоциональными и непривычными для традиционного православия.

Прорыв ко двору

В 1903 году он оказался в Петербурге. В столице его принимали духовные круги, богословы и даже митрополиты — Распутин казался странным, но искренним и необычайно проницательным. Он обладал редким даром вникать в чужие души, видеть слабости и боли.

Знакомство с императорской семьей произошло через придворных дам. Николай II и Александра Федоровна были измотаны болезнью наследника — маленький Алексей страдал гемофилией. Врачи не могли помочь. Распутин произвёл на родителей неизгладимое впечатление: после его молитв мальчику становилось лучше.

Почему его боялся сам император?

Историки спорят: был ли Распутин искусным манипулятором или действительно верил в свою миссию. Но несомненно — он оказывал сильное психологическое воздействие на Александру Федоровну и через нее на самого Николая II.

«Он умел говорить то, что ждали услышать. Но главное — он не боялся говорить неприятное. Император видел в нем почти пророка, а не просто советчика», — писал один из современников.

Император, известный своей замкнутостью и склонностью к самоуверенности, испытывал к Распутину странное уважение. Поговаривают, что Распутин однажды предсказал Николаю трагедию в случае своей гибели: «Если меня убьют ваши люди — трона вам не видать». Это предсказание сбылось буквально: через полтора года после его смерти династия Романовых перестала существовать.

Малоизвестные истории о Распутине

По воспоминаниям камер-фурьера двора, Распутин отличался феноменальной памятью на лица и события. Однажды он назвал по имени младшего офицера, которого видел мельком два года назад.

Его «лечения» заключались не только в молитве, но и в строгом приказе матери наследника не тревожить врача и позволить мальчику отдыхать. Возможно, именно это спасало жизнь Алексея, ведь лишние вмешательства тогда могли быть фатальными.

Распутин слыл скромным в быту. Он мог неделями носить один и тот же кафтан, не ел мяса, часто постился. Но при этом посещал светские вечера, где вел себя раскованно, что дико раздражало аристократов.

Его письма к императрице — отдельная загадка. В них почти нет политики. Это простые слова утешения, советы заботиться о муже и сыне, молиться и не бояться за будущее.

Влияние и падение

Слухи о непомерной власти Распутина росли. Его называли «темным мужиком», обвиняли в разврате, спаивании дворянских дочерей, шпионаже. Большая часть обвинений не находила подтверждения, но сам образ мистического фаворита стал невыносимым для элиты.

В 1916 году его убили — группа заговорщиков во главе с князем Юсуповым заманила его в дом на Мойке. Убийство обросло легендами: то ли он пережил отравление и выстрелы, то ли умер не сразу. На самом деле экспертиза показала одну смертельную пулю.

После смерти

Предсказание Распутина стало роковым символом. Через полтора года император отрекся от престола, а семья оказалась расстреляна в подвале дома Ипатьева.

Его тело сожгли в лесу, опасаясь превращения могилы в место поклонения. Но слухи и страхи пережили его самого.

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