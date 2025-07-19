Продажи Эйфелевой башни дважды и другие аферы Люстига

Эта история звучит как выдумка, но в нее трудно не поверить, когда знаешь имя главного героя. Виктор Люстиг — человек, который дважды «продал» Эйфелеву башню, оставив после себя славу одного из самых изобретательных мошенников XX века. Его историю читайте в материале «‎Рамблера».

© Joakim Leroy/iStock.com

Виктор Люстиг родился в 1890 году в Богемии (территория нынешней Чехии), в небогатой, но образованной семье. Уже в юности он проявил талант к языкам и обаяние, что помогало ему очаровывать собеседников. По одной из версий, будущий мошенник учился в хорошей школе, но бросил образование ради быстрых денег.

Свою первую известную аферу Люстиг провернул во время Первой мировой войны. Он ездил по Европе, изображая богатого бизнесмена, и играл в азартные игры на кораблях, путешествующих между континентами. Там он начал совершенствовать свой главный талант — убеждать людей отдать деньги добровольно.

Он всегда выглядел безупречно, вел себя вежливо, никогда не повышал голос. Его манеры внушали респектабельность. Кроме того, он тщательно изучал жертву, знал, что сказать, чтобы зацепить именно ее амбиции и желания.

Американские авантюры и знаменитая «‎машина для денег»

После войны Виктор Люстиг перебрался в США, где быстро заработал репутацию ловкого афериста. Его излюбленный трюк — продажа так называемой «машины для печатания денег». Это был деревянный ящик с механизмом внутри, который действительно «печатал» пару настоящих банкнот, а потом останавливался.

Люстиг убеждал покупателей, что это секретное устройство медленно копирует деньги. Цена за такую «машину» доходила до 30 000 долларов (огромные по тем временам деньги). После покупки и первых «успешных» проб жертвы понимали, что это бесполезный ящик, но к тому моменту Люстиг уже был далеко.

Как наказывают преступников в разных странах

Первая продажа Эйфелевой башни

Но самый знаменитый эпизод в его биографии произошел в 1925 году в Париже. Эйфелева башня тогда была не столь почитаемым символом, как сейчас. Наоборот — после Первой мировой войны шли разговоры о ее демонтаже из-за дорогого обслуживания.

Люстиг нашел способ использовать это настроение. Он подделал официальные документы Министерства почт и телеграфов Франции и арендовал роскошный номер в отеле для приёма «деловых людей». Он разослал приглашения крупнейшим торговцам металлоломом, заявив, что государство планирует продать Эйфелеву башню на слом.

На встрече он выступил убедительно и деловито, демонстрируя поддельные бумаги. Среди гостей был Андре Пуассон — амбициозный бизнесмен, желавший быстро разбогатеть. Чтобы окончательно его подкупить, Люстиг намекнул на взятку за помощь в получении контракта. Пуассон согласился.

Когда сделка состоялась, Люстиг скрылся с деньгами в Австрии. Пуассон был настолько унижен и обманут, что даже не заявил в полицию — боясь стать посмешищем.

Повторение трюка

Спустя несколько месяцев, поняв, что полиция не ищет его, Люстиг вернулся в Париж. Он решил повторить ту же схему: разослал новые приглашения, провел переговоры с другой группой скрап-дилеров, снова обрисовав им схему продажи башни на металл.

На этот раз один из торговцев заподозрил обман и обратился к властям. Виктору пришлось срочно покинуть Францию, избежав ареста лишь благодаря своей находчивости и готовности к бегству.

Судьба афериста в США

После этого Люстиг вернулся в США, где продолжал мошенничество. Там он прославился своими навыками фальшивомонетчика и снова применял свою «машину для денег». Его талант убеждения был так велик, что даже после поимки он умудрялся сбегать из-под стражи.

Однако в 1935 году его наконец арестовало ФБР за изготовление фальшивых долларов. На суде он пытался обворожить и присяжных, но получил 20 лет тюрьмы. Его отправили в знаменитую тюрьму Алькатрас, где он и умер в 1947 году от пневмонии.

Виктор Люстиг остался в истории как авантюрист-легенда. Человек, который дважды провернул одну и ту же аферу в самом центре Парижа и оставил после себя историю, о которой спорят до сих пор.

Ранее мы писали, как шахматист сорвал международную операцию ЦРУ.