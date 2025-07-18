Как немец помог русскому спасти золото Олимпиады для сборной СССР

В последние годы отечественные спортсмены в большинстве своем редко пересекаются на состязаниях с иностранными атлетами, так как многие отстранены от международных соревнований. В тотальной изоляции пребывают, например, биатлонисты, которые потихоньку стали забывать ощущения от выступления на турнирах самого высокого уровня. И это вдвойне обидно так как в истории российского и советского спорта немало выдающихся чемпионов. Один из них — Александр Тихонов, который четырежды выигрывал Олимпиаду. Особняком стоит победа в эстафете на Играх-1972, одним из главных творцов которой, как ни странно, стал немецкий биатлонист Дитер Шпеер. «Лента.ру» — подробнее о том уникальном случае в мировой истории спорта.

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«Поступить так для меня было само собой разумеющимся, хотя в этом был большой риск. В этой гонке Александр был моим основным конкурентом, но дружба, которая связывает нас многие годы, заставила меня принять такое решение», — рассказывал Шпеер.

Немец так и не стал олимпийским чемпионом, но точно вошел в историю мирового спорта как один из главных джентльменов.

Из лыжников в биатлонисты

Тихонов вполне мог не оказаться на Олимпиаде-1972. По крайней мере, среди биатлонистов. Парень еще в школе активно занимался лыжными гонками, потом на какое-то время забросил тренировки, а в 19 лет вернулся в профессиональный спорт. Молодой Тихонов дорос до уровня сборной СССР, а в 1966 году во время летней тренировки получил серьезную травму ноги, которая сыграла определяющую роль в его судьбе.

Тихонова отправили на восстановление в эстонский город Отепя, где в тот момент находились советские биатлонисты. Юноша на костылях наблюдал за их тренировками, и в один из дней внимание на него обратил старший тренер сборной Александр Привалов. Специалист слышал о талантливом лыжнике и чисто ради интереса дал тому пострелять из винтовки. Результаты превзошли все ожидания.

«Пошли мы с ним на стрельбище. Винтовка Привалова (сам он ростом под 2 метра) была мне явно велика, однако пятью выстрелами я поразил пять мишеней. Сказалась любовь к охоте, которую мне привил отец», — Александр Тихонов.

Привалов уговорил Тихонова сменить квалификацию, но после нескольких тренировок новоиспеченный биатлонист понял, что стрелять по мишеням из состояния покоя и на сумасшедшем пульсе после того, как пробежал несколько километров, — не одно и то же. Однако потрясающая скорость Тихонова позволяла компенсировать промахи. Хотя и этого Александру могло не хватить для попадания в сборную СССР, но тут весьма кстати пришлось введение в олимпийскую программу эстафеты. Привалов увидел в Тихонове отличного кандидата на выступление на первом этапе и начал натаскивать его на эту роль. Так в 1968-м Тихонов оказался на своих первых Играх в Гренобле.

Первым стартом для Тихонова стала индивидуальная гонка на 20 километров, в которой советский биатлонист занял второе место. Он мог вполне стать и первым, но помешали два промаха. Победитель — норвежец Магнар Сольберг — преодолел дистанцию без единой ошибки в стрельбе и забрал золото. Однако в эстафете первое место ушло советским биатлонистам. Тихонов пробежал свой первый этап не без шероховатостей, но, тем не менее, передал эстафету первым. Николай Пузанов, Виктор Маматов, Владимир Гундарцев закрепили успех и сделали команду победителем.

Соперника выручай

На второй Олимпиаде-1972 в Саппоро Тихонову снова доверили бежать первый этап в эстафете. И сложился он для спортсмена, мягко говоря, неудачно. На первом огневом рубеже советский биатлонист отработал безошибочно, а вот после второй стрельбы заработал целых два штрафных круга. Преодолев их, спортсмен бросился в погоню за соперниками и немного переусердствовал.

«За счет мощного плечевого пояса так оттолкнулся правой, что попал лыжей глубоко в снег. Треск — и она ломается, носок отлетает!» — Александр Тихонов.

История со сломанной лыжей Тихонова обросла легендами. Во многих источниках можно встретить информацию о том, что спортсмен бежал на одной ноге около километра. Однако сам биатлонист в недавнем интервью «СЭ» внес ясность. Тихонов рассказал, что со сломанной лыжей он преодолел около 300 метров, после чего увидел спортсмена из ГДР Дитера Шпеера, который неспешно разминался на соседней лыжне, готовясь к своему этапу.

«Ору: "Дитер, лыжу!" Бросает», — вспоминал Тихонов.

Крепление Тихонову подходило плохо, но бежать таким способом все равно было гораздо удобнее, чем на одной ноге. Советский спортсмен с горем пополам добрался до партнеров по сборной СССР, которые и не подозревали, что у Тихонова какие-то проблемы. Александру оперативно нашли запасную лыжу и он наконец-то смог полноценно включиться в преследование. На второй этап сборная СССР ушла только девятой, но Тихонова прикрыли товарищи по команде.

Ринат Сафин, Иван Бяков и Виктор Маматов прошли свои этапы гораздо увереннее и принесли команде убедительную победу. Финны, финишировавшие вторыми, проиграли советским биатлонистам почти три минуты. Так Тихонов стал двукратным олимпийским чемпионом. Позже он подчеркивал, что той победой полностью обязан своим партнерам. Не забыл он и о Шпеере.

«Он поступил как настоящий спортсмен и большой друг», — говорил Тихонов.

Старый товарищ

Поступок Шпеера в Саппоро вдвойне ценен тем, что сборная ГДР в той эстафете была отнюдь не статистом. В момент передачи немцем лыжи Тихонову его команда лидировала, так что спортсмен помогал прямому конкуренту. По итогу ГДР завоевала в гонке бронзовую медаль, а газета «Советский спорт» рассказала о поступке немца широкой аудитории в СССР. Эпитетов советские журналисты не жалели.

«Мир понял, что советских спортсменов со спортсменами других социалистических стран объединяет истинная дружба. Своеобразным символом этой бескорыстной дружбы стала лыжа, отданная биатлонистом», — из ГДР Дитером Шпеером Александру Тихонову, фрагмент материала газеты «Советский спорт».

Справедливости ради, Тихонов не был для Шпеера чужим человеком. Биатлонисты сдружились в конце 1960-х, благо сборные ГДР и СССР часто проводили тренировочные сборы вместе. В 1971-м немец женился и для свадебного путешествия выбрал абсолютно нетривиальное место — Новосибирск. Там молодоженов принимал Тихонов, который позже назвал совместное времяпрепровождение с немцем и его супругой незабываемым.

Случай в Саппоро также можно считать своеобразной ответкой Шпеера Тихонову. Дело в том, что перед стартом ЧМ-1971 советский биатлонист подарил немцу ореховое ложе для винтовки. Точно такое же, каким пользовался сам. Спустя несколько месяцев Шпеер взял золото в индивидуальной гонке на мировом первенстве, обойдя как раз Тихонова. Правда, советский биатлонист признавался, что уступил в той гонке по собственной глупости.

Золота Олимпиады Шпеер за свою карьеру так и не завоевал, зато через пару лет после Игр в Саппоро журналисты «Советского спорта» передали немцу вымпел, сшитый вручную одной из поклонниц биатлона, живущей в Новосибирске. Женщину очень впечатлил поступок Дитера, а того — внимание со стороны незнакомой болельщицы.

«Для меня это самый дорогой приз. Все равно что золотая медаль», — отметил растроганный биатлонист.

Человек-скандал

Тихонов после триумфа в Саппоро побеждал в эстафетах еще на двух Олимпиадах подряд. На последних для себя Играх-1980 в Лейк-Плэсиде биатлониста сделали знаменосцем сборной СССР, и после окончания турнира он повесил лыжи с винтовкой на гвоздь. Жизнь за пределами биатлонной трассы сложилась у Тихонова не менее ярко и достойна отдельного текста.

Если коротко: бывший биатлонист сначала подался в тренеры, а в конце 1980-х занялся бизнесом. Тихонов пробовал реализоваться в сфере туризма, занимался продажей автомобилей, производством и продажей хлебных изделий, а позднее создал конноспортивный клуб.

С 1996 по 2008 год Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России и, что интересно, часть этого срока был «президентом в изгнании». В 2000-м бывшего биатлониста вместе с братом Виктором арестовали по обвинению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Спортсмен какое-то время провел в СИЗО, потом был отпущен под подписку о невыезде, а затем на всякий случай сбежал в Австрию, где провел несколько лет. В 2006-м Тихонов вернулся в Россию и был признан судом виновным, однако трехлетний тюремный срок бывшему биатлонисту отбывать не пришлось: его освободили в зале суда в связи с амнистией к 55-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне. Сам Тихонов все обвинения отрицал.

Будучи президентом СБР, Тихонов запомнился регулярными выяснениями отношений со спортсменами и тренерами, конфликтами со спонсорами, да и вообще со всеми, кто имел наглость в чем-то с ним не согласиться. В наши дни Тихонов продолжает гнуть свою линию. Он постоянно с кем-то конфликтует, публично оскорбляет и высказывает свое мнение в СМИ по любому поводу. Как правило, в этом мнении кто-нибудь обязательно удостаивается негативной оценки, а выражений чемпион особо не выбирает.

На фоне Тихонова жизнь Шпеера скучна и однообразна. Он закончил с большим спортом еще в 1973-м, после чего занялся тренерской деятельностью, а также на любительском уровне бегал марафоны. Не лыжные, а обычные — легкоатлетические. После объединения Германии Дитер занялся делом, не связанным со спортом, а именно — был управляющим в магазине, торгующем окнами. Сейчас 83-летний немец отдыхает на пенсии и, в отличие от Тихонова, является абсолютно непубличным человеком. Но в России о его поступке все еще помнят.