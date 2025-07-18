Сергий Радонежский: как святой русские земли собирал

18 июля Русская православная церковь отмечает День памяти святого преподобного Сергия Радонежского – человека, изменившего русскую Церковь и даже саму русскую историю.

Сергий Радонежский, несомненно, был самой яркой фигурой XIV века на Руси. Более того, XIV век – это век Сергия, прорыв духовной жизни на Руси на новую высоту. Сергий Радонежский до сих пор считается одним из величайших подвижников земли русской. Он основал Троицкий монастырь под Москвой, который через века превратился в Троице-Сергиеву лавру. Он стал первым русским духовным мыслителем. Он учил, что не обязательно уходить в монастырь, чтобы обрести Царствие Божие, а важнее нести в себе любовь к людям.

Путь любви инока Сергия

Георгий Кочетков

Священник

«Преподобный Сергий Радонежский – один из лучших представителей нашего народа, который стоял у истоков его формирования после татаро-монгольского ига, точнее тогда, когда это иго стало немного ослабевать. Он сыграл огромную роль в нашей истории. Он был человеком духовным, заботился о качестве жизни и собирал церковь, но он собирал и народ, общество, помогал становлению русского государства».

По словам священника, Преподобный Сергий тонко чувствовал, что начинать всегда надо с себя, с обретения каких-то внутренних качеств. Это было особенно важно именно в XIV веке, потому что тогда главная опасность, которая грозила всему русскому народу, заключалась в том, что после татаро-монгольского ига люди были духовно надломлены, порабощены.

Свой духовный труд Сергий Радонежский начал с детства. Есть предание о том, как ему трудно давалась книжная наука. Даже совсем не давалась, так бывает с детьми. Но потом произошел известный случай, который прекрасно изображен на полотне художника Нестерова «Видение отроку Варфоломею», когда ему явился старец, и будущий Сергий, который носил еще имя Варфоломей, стал учиться очень хорошо. По словам священника, это уже было какое-то преодоление себя.

© М. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею», 1890

По словам священника, Сергий уже в ранней юности смог почувствовать себя человеком, который готов вносить в жизнь творческий вклад. Ведь самое главное и самое интересное для человека – это жить в творческом духе, быть открытым, быть готовым проявлять любовь и доверие ко всем людям. И для преподобного Сергия это как раз было характерно. В житиях есть самые разные эпизоды, которые это подтверждают: он находил общий язык и с простыми людьми, и с князьями, и даже с природой, с представителями животного мира.

«Когда у человека в сердце есть настоящая любовь, он готов жертвовать собой и своим. Такова природа любви, – говорит Георгий Кочетков. – И мы проверяем, есть в нас любовь или нет, именно по этому критерию: если мы готовы жертвовать собой и своим, не слишком держимся за свое, тогда любовь есть. Как путь любви Сергий довольно рано выбрал иноческий путь, что для нашего времени может показаться странным, но в XIV веке это буквально носилось в воздухе. Он еще очень молодым человеком уходит в лес, и надо хорошо понимать – не от ущербности, а, наоборот, из желания богатства и полноты жизни».

И Сергий осваивает эту жизнь, шаг за шагом обретает опыт, и постепенно к нему приходят люди. Он помогает им разрешать те вопросы, которые в нем как бы созрели, в которых он чувствует себя сильным. Так и появляется община и прообраз монастыря, в котором он жил с большой семьей монахов.

Как святой русские земли собирал

Преподобный Сергий был одареннейшим человеком. Это видно из самых разных сторон его жития. Так, он поддерживает идею собирания русских земель.

«Тогда это было очень актуально, – говорит Георгий Кочетков. – Раздробленность и вражда людей друг с другом, недоверие – это то, что мы прекрасно знаем по нашей жизни. Сергий изгонял этот червь духовного индивидуализма, когда каждый только сам за себя, думает только о своей выгоде и больше никому доверять не хочет. Это надо преодолеть изнутри, это нельзя сделать только дисциплинарными методами».

Люди чувствовали, что за этим человеком нужно идти. В этом-то вся и суть: люди должны быть объединены не внешними скрепами, а таким внутренним, сердечным единством. Такой внутренней скрепой может быть доверие, любовь, вера, надежда, дух свободы и истины.

«Доверие ко всем ближним! Без разбора – и к тем, кто к тебе добр, и к тем, кто к тебе не очень добр, сделал он тебе что-то хорошее или делать не собирается. В этом как раз тайна христианской жизни. Ты даешь авансы любви и доверия другому. И вас это соединяет, потому что люди склонны отвечать тем же. Они не всегда готовы сами проявить инициативу. Но ответить им легче», — говорит священник.

Была ли встреча с князем Дмитрием Донским?

И предание о встрече Сергия с Дмитрием Донским и благословение князя на битву, по словам отца Георгия, – это, скорее притча, образ объединения народа, чем исторический факт. Здесь недостаточно исторических источников, очень много спорного, некоторые современные историки даже ставят под сомнение, была ли встреча преподобного Сергия с князем Димитрием Донским, и посылал ли он иноков на войну. Но даже при том, что исторические обстоятельства не очень ясны, безусловно, преподобный Сергий был человеком, который вдохновлял на единство и на преодоление последствий ига.

Важно, что он нес вдохновение для людей. Они поняли, что просто жить, копаясь в земле, занимаясь только своими текущими делами, нельзя. Что народ должен иметь какую-то более значительную и высокую цель перед собой, отвечать за качество своей жизни во всех измерениях – социальном, духовном, экономическом, политическом, каком угодно.

По словам Георгия Кочеткова, сегодня люди перестали ценить духовный вклад человека в жизнь народа и поэтому часто не видят, за кем можно идти, с кого нужно брать пример.