Со льда в бездну: казавшаяся идеальной жизнь обернулась настоящей катастрофой

Когда-то она блистала на льду, словно в сказке. Пластика, грация, идеальный контакт с партнёром и уверенный взгляд в будущее. Серебро Олимпиады, золото чемпионатов мира и Европы, любовь миллионов. Но вне льда сценарий оказался другим и всё чаще в её жизни звучали совсем иные слова: измена, развод, алкоголь, смерть. Жизнь Ирины Лобачёвой, казавшаяся идеальной, обернулась настоящей личной катастрофой.

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Олимпийская медаль, роспись с электриком и разрушенный союз

История Ирины и Ильи Авербуха началась не только с партнёрства на льду. В юности он катался с Мариной Анисиной, но именно Лобачёва стала его новой союзницей – и по спорту, и по жизни. Вместе они добились всего, о чём может мечтать спортивная пара, за исключением одного – олимпийского золота. В 2002 году они уступили той самой Анисиной, теперь выступавшей за Францию. Ирония судьбы была слишком громкой, чтобы её не заметить.

И всё же после завершения карьеры в 2003 году казалось, что их ждёт спокойная жизнь: общий сын, свои проекты, у Авербуха грандиозное ледовое шоу, у Лобачёвой собственная школа. Но трещина в отношениях только расширялась. Когда в 2007 году они официально развелись, для Лобачёвой это стало началом долгого и болезненного падения.

«Я не помню, что говорила, но за это получала»

После развода она не осталась одна – почти сразу в её жизни появился актёр Дмитрий Марьянов. Любовь, начавшаяся на съёмках ледового шоу, длилась недолго: через три года он ушёл к другой. Позже Марьянов погиб от тромба, и Лобачёва тяжело переживала эту утрату, обвиняя в трагедии его новую спутницу. Эта смерть стала первой в череде потерь, которая словно захлопывала за ней двери нормальной жизни.

Затем в её жизни появился мужчина по имени Иван – значительно моложе, безработный и, как оказалось, зависимый от наркотиков. Он умер спустя несколько месяцев. Новый роман с соседом Александром обернулся трагедией: мужчина погиб, выпав из окна с 14-го этажа. Позже выяснилось, что он был зависим от азартных игр и даже крал у Лобачёвой вещи, чтобы их закладывать.

Три смерти за короткое время. Сильная женщина на льду, и полностью разбитая в жизни.

Когда любовь становится угрозой

Следующим выбором Лобачёвой стал тренер Иван Третьяков, моложе её на 17 лет. Они познакомились на катке, поженились, но этот брак быстро стал токсичным. Ирина утверждала, что муж поднимал на неё руку. Третьяков же в ответ говорил о её алкоголизме, уверяя, что супруга не помнит собственные скандалы и может упасть без причины из-за сильного опьянения.

Так или иначе, союз разрушился. Летом 2023 года Лобачёва потребовала, чтобы муж покинул её квартиру, а уже в августе развод стал реальностью.

На фоне всех трагедий – смерть близких, абьюзивные отношения, алкогольная зависимость – Лобачёва, казалось, осталась один на один с кошмарами. Единственный сын Мартин, которого она родила в браке с Авербухом, в какой-то момент переехал к отцу. Фактически она осталась без главной опоры и продолжала бороться в одиночку.

В интервью она признавалась, что лечилась от алкоголизма в клинике. И хотя проходила реабилитацию, искренне мечтает о втором ребёнке и о том, чтобы её ученик однажды стал олимпийским чемпионом. Говорит, что не сдаётся. Но прошлое продолжает напоминать о себе слишком громко.

История с открытым финалом

Ирина Лобачёва – пример того, как быстро может рассыпаться всё, что казалось вечным. Великая спортсменка, в прошлом – символ грации и дисциплины, стала героиней ток-шоу и таблоидов, где обсуждаются побои, похороны, реабилитация и пустые бутылки.

Сегодня она продолжает тренировать. Иногда появляется на телевидении. Но её глаза уже не светятся прежним блеском: в них боль, усталость и, может быть, слабая надежда на лучшее. Останется ли она очередной трагедией в фигурном катании, или всё же сможет переписать финал своей истории? Покажет время.