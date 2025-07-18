Многие советские артисты пришли к популярности из самых разных профессий – от архитектуры до инженерии.

Например, Вячеслав Бутусов, будущий лидер группы «Наутилус Помпилиус», по образованию архитектор. Он окончил Свердловский архитектурный институт и до музыкальной карьеры успел поработать по специальности: его авторству принадлежат, в частности, архитектурные элементы на станции метро «Космонавтов» в Екатеринбурге.

Олег Газманов в молодости был далек от сцены – он окончил Калининградское инженерно-морское училище и остался преподавать там же. Занимался наукой, учился в аспирантуре и работал над диссертацией.

Знаменитости, которые чудом выжили в катастрофах

Татьяна Овсиенко начинала карьеру в гостиничном бизнесе: после окончания профильного техникума она устроилась работать в отель, где однажды остановилась группа «Мираж». Сначала ей предложили место костюмера, а позже – место в составе группы, с которой и началась ее музыкальная история.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.