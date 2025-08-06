Зачем советский актер из Ленинграда звонил в Белый дом президенту США

Василий Ливанов - поистине уникальное явление отечественного кинематографа. Его неповторимый уникальный тембр голоса знаком миллионам россиян по культовым советским мультфильмам, где он озвучил таких персонажей, как Крокодил Гена, Карлсон, Удав и Громозека. Этим же голосом говорит и Шерлок Холмс в легендарном фильме Игоря Масленникова, который принес артисту невероятную популярность. Образ Холмса, который Ливанов впервые воплотил на экране в 44 года, прочно вошел в его жизнь на целых восемь лет. Успех был настолько ошеломительным, что после завершения работы над экранизацией произведений Конан Дойля, актер практически прекратил сниматься, негласно приняв на себя титул «главного отечественного Шерлока»...

Режиссер Игорь Масленников впервые работал с Василием Борисовичем на съемках исторической картины «Ярославна — королева Франции» в 1978 году, где тот исполнял роль странствующего рыцаря Бенедиктуса. В своей книге «Бейкер-стрит на Петроградской» Масленников вспоминал, как наблюдал за актером в Кракове во время съемок.

Ливанов утверждал, что является католиком, и искал дом, где, по его словам, родилась его мать-полька Евгения Казимировна. Внешне актер производил впечатление настоящего европейца: элегантный костюм, гладко выбритое лицо, уложенные бриолином волосы. Режиссер тогда подумал, что стоит Ливанову сбрить свои неизменные усы, и он станет точной копией Холмса с его характерной формой черепа.

Именно поэтому, взявшись за экранизацию рассказов Конан Дойла, Масленников решил отдать главную роль Ливанову. Однако руководство Центрального телевидения, являвшегося заказчиком проекта, выступило против этой кандидатуры. По их мнению, Ливанов, известный своим шумным, сложным и непредсказуемым характером, не подходил на роль Холмса.

Для формальности режиссер провел фотопробы с Александром Кайдановским, который, по его признанию, полностью соответствовал литературному образу: был сух, высок, педантичен и бесстрастен. Но Масленникову требовался Холмс, не являющийся точной калькой с книжного персонажа.

И именно в Ливанове он заприметил артиста с непредсказуемым нравом, неуживчивостью и громовым голосом, что, по мнению режиссера, роднило его с образом Маяковского, каким его описывали современники. Несмотря на различия (Ливанов был невысокого роста, в отличие от двухметрового поэта), их объединяли феноменальная память, полемический задор и некоторая надменность.

Впоследствии у Игоря Федоровича остались неоднозначные воспоминания о совместной работе. Он часто говорил, что его седая голова — это прямой результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем. Режиссер признавался, что терпел сложный характер актера лишь потому, что выбор оказался невероятно удачным.

Масленников также отмечал двойственность натуры Ливанова. Да, он и его обаятельная супруга, художница-аниматор Елена, могли быть радушными хозяевами как в московской квартире, так и на даче на Николиной Горе. Но в ином расположении духа актер мог быть абсолютно другим человеком: например, позвонить из ленинградской гостиницы «Европейская» в Белый дом президенту Картеру и потребовать отстранить Масленникова от постановки фильмов о Холмсе.

Сам Ливанов сохранил самые теплые отношения с коллегами по съемочной площадке, особенно с Риной Зеленой и Виталием Соломиным. С Зеленой он был знаком с юных лет. Актер вспоминал, как в десятилетнем возрасте мать представила его знаменитой актрисе. Та воскликнула, что не успеет его мама оглянуться, как у мальчика вырастут усы.

Так и вышло, что в течение многих лет при каждой встрече она неизменно интересовалась, где же обещанные усы. Зато потом позднее Ливанов шутил, что, возможно, подсознательно отрастил их именно благодаря ее настойчивости.

Юмора в актерской среде было немало. Так, однажды Ливанов рассказал о забавном случае, который произошел после съемок. Они с Риной Зеленой спешили на вокзал, и их небольшой студийный автобус мчался по ночному Невскому проспекту. Внезапно из переулка вылетело такси и врезалось в автобус. От сильного удара актрису выбросило с сиденья через весь салон, и она упала прямо на колени к Ливанову.

Первой ее фразой в этот момент было:

«Спокуха — я с вами!».

А о Виталии Соломине после его ухода из жизни Ливанов написал трогательные воспоминания, которые он назвал «Виташа» – такой «нежности» от артиста никто не ожидал. Но на то были свои основания: как рассказывала дочь Соломина, Василий Ливанов обладал даром рассмешить ее отца, даже когда тот был в самом мрачном настроении:

«Их дом так затягивает, когда туда попадаешь: и что-то сочиняется, и смешное рассказывается, и за кем-то Вася наблюдает - у него сразу складывается целая история…»

Сам Соломин в интервью с восторгом описывал визиты на дачу к Ливановым, где его встречали как родного. Он рассказывал о невероятном гостеприимстве, о вкуснейших блюдах, которые готовила жена Ливанова Елена, и о том, как однажды он пять часов подряд не мог произнести ни слова, потому что непрерывно хохотал над историями Василия Борисовича. Соломин называл его талант рассказчика Божьим даром и отмечал, что их дом притягивал своей творческой, веселой и искренней атмосферой, свободной от сплетен – большая редкость по тем и нынешним временам...