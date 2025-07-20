За что Вертинская благодарна Кончаловскому, который чуть не убил ее в ДТП

Марианна Вертинская описывает свой роман с режиссёром Андреем Кончаловским как бурный поток чувств и эмоций. Однако обещание жениться кинематографист так и не сдержал, а сама артистка чудом избежала трагедии.

Отечественный кинематограф знает немало историй о неразделённой любви между коллегами или режиссёрами и артистами. Одна из них связана с Андреем Кончаловским.

В молодости он закрутил роман с наследницей шансонье Марианной Вертинской. Пара считалась одной из красивейших, и поклонники с нетерпением ждали новостей о свадьбе.

Союз двух творческих династий, новые фильмы, вдохновлённые любовью, и образцовая семья — вот в каком предвкушении были окружающие. Однако судьба распорядилась по-своему.

Так, в семье Кончаловских-Михалковых именно Никита пользовался расположением отца. Андрей же был под покровительством матери, Натальи Петровны Кончаловской.

Родство между наследниками Михалкова и Вертинского все же состоялось. Только в ЗАГС пошли не Андрей и Марианна, а Никита и Анастасия. Рождение сына Степана не укрепило союз пары. Через три года супруги подали на развод.

О том, почему не сложились отношения у Андрея и Марианны, знаменитости молчат. По слухам, Кончаловский всю жизнь хранит тёплые чувства к актрисе, несмотря на пятый брак.

Любовь с первого взгляда

В Марианну Вертинскую Андрей Кончаловский влюбился с первого взгляда во время работы над картиной «Мне двадцать лет». Девушка играла главную роль. С того периода у кинематографиста осталась их первая общая фотография: они прогуливались по ночной улочке.

Для Марианны знакомство с Андреем Кончаловским тоже стало судьбоносным. Подругам и сестре артистка признавалась, что по-настоящему влюбилась.

Компромат и чувства

Однако первое знакомство девушки с семьёй возлюбленного омрачила небольшая, но важная деталь. В гостях у Андрея Кончаловского Вертинская заметила свой снимок. На нем кинозвезда предстала в откровенном виде. Этот инцидент оставил свой отпечаток на взаимоотношениях пары.

Оказалось, во время съёмок фотограф попросила Марианну сделать несколько снимков в нижнем белье для портфолио. Артистка согласилась. Вертинская и представить не могла, что ее доверчивостью так нагло и бесцеремонно воспользуются.

Снимки полуобнаженной актрисы были проданы за немалые деньги. Одним из покупателей стал Андрей Кончаловский.

Сам режиссер признался, что был без ума от артистки, даже несмотря на то, что она курила и ненавидела спорт. Кончаловский писал в мемуарах, что Марианна покорила его своей чарующей привлекательностью. Он восхищался ее грацией и детской непосредственностью.

Бросался в ноги

Марианна Вертинская в свою очередь отмечала: влюблённый Кончаловский буквально бросался перед ней и ее матерью на колени. Режиссёр не стеснялся признаться в любви и не прятал свои чувства.

В это время мать Андрея, Наталья Кончаловская, места себе не находила. Женщина ревновала сына и требовала, чтобы он прекратил общение с возлюбленной.

Однажды Кончаловская и вовсе решилась на неожиданный шаг. Пригласив Марианну в гости, она спросила у потенциальной невестки в чем та будет встречать Новый Год. После ответа артистка попросила Вертинскую раздеться и примерить её наряды. Так Наталья дала понять зазнобе сына, что с Андреем может быть рядом только приличная девушка.

Сначала мать режиссёра внимательно рассматривала Марианну, словно пытаясь понять, что в ней так привлекло сына. Затем она накинула на плечи девушки меха. Осознав смысл поступка, Вертинская убежала домой.

Все было против

Несмотря на откровенную неприязнь к себе со стороны Натальи Кончаловской, Марианна была уверена, что её роман с Андреем закончится свадьбой. На буйный и вспыльчивый нрав возлюбленного внимания тогда она не обращала.

Однажды пара поехала кататься на «Волге» с общей знакомой Люсей. Кончаловский попросился за руль, хоть и не имел прав. Люся позволила другу «порулить», а по дороге спросила, когда они с ним поженятся.

В порыве ярости режиссер дёрнул руль и столкнулся со встречным авто. В результате его маневра Марианна выпала из авто и сильно ударилась головой об асфальт. Избежать серьёзных последствий помог отец, Сергей Михалков. Он подключил свои связи в ГИБДД и замял конфликт, договорившись с водителем другого авто.

Увлечение другой

После аварии мать Марианны вызвала будущего зятя на серьёзный разговор. Кончаловский заверил женщину: он любит ее дочь, и они даже определились с датой свадьбы.

Вот только вскоре режиссёр отправился на съёмки в Грузию, где увлёкся Натальей Аринбасаровой. Поход возлюбленных в ЗАГС не заставил себя долго ждать.

Узнав о женитьбе любимого, Вертинская потеряла всякую тягу к жизни. Много месяцев знаменитость приходила в себя, а потом призналась: она рада, что не попала в список брошенных жен режиссёра.