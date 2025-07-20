Единственного выжившего в авиакатастрофе пассажира начали преследовать кошмары

По словам семьи, "чудом выжившего" британского гражданина, единственного выжившего в авиакатастрофе Air India, преследуют кошмары о трагедии, унесшей жизни 242 человек, и он продолжает во сне "видеть, как все умирают".

Сорокалетний Вишваш Кумар Рамеш, который сидел в злополучном самолете на 11-м ряду, отделался лишь порезами на лице и несколькими повреждениями грудной клетки, напоминает Daily Mail.

Индийские СМИ окрестили его "чудом", "Божьим дитем" и "символом надежды", а местные жители называют его "человеком, которого нельзя убить". Но его самого терзает чувство вины, когда он сталкивается с реальностью того, что он единственный из 242 пассажиров и членов экипажа выжил в авиакатастрофе после того, как лайнер врезался в землю и загорелся.

По словам члена его большой семьи, 24-летнего Крунала Кешаве из Лестера, бедолага с трудом засыпает по ночам:

"Он спит, но не как следует. Когда он спит, ему снится, что он летит самолетом. Он вспоминает, как все умирали у него на глазах".

Чудом выживший ранее сказал, что чувствует себя "ужасно" из-за того, что не смог спасти своего 35-летнего брата Аджая, и его мучает чувство вины за его смерть.

Братья владели рыболовецким бизнесом в Диу (Индия) и жили там во время рыболовного сезона, который начинается в сентябре и заканчивается в мае, а затем возвращались в Британию, в Лестер на межсезонье.

"Он видит его повсюду... Он разговаривает, но не говорит о катастрофе. В настоящее время он пытается вести нормальную жизнь, но не слишком часто выходит на улицу. Он проводит время дома с семьей. До катастрофы он жил в доме в Диу со своим братом", - рассказал Крунал The Sunday Times.

Другой родственник выжившего пассажира говорит:

"Он чувствует себя виноватым из-за того, что он единственный выжил, в то время как все остальные, включая его брата, умерли. С этим тяжело жить".

40-летний выживший рассказал The Sun:

"Это чудо, что я выжил. Физически со мной все в порядке, но я чувствую себя ужасно из-за того, что не смог спасти Аджая".

Вишваш пытался занять два соседних места на рейс AI171, который разбился в густонаселенном районе города Ахмадабад вскоре после взлета.

Но так вышло, что братьям пришлось занять два места отдельно друг от друга в 11 ряду.

Вишваш сказал:

"Если бы мы сидели вместе, мы оба, возможно, выжили бы. Я пытался занять два места вместе, но кто-то уже занял одно. Мы с Аджаем сидели бы вместе. Но у меня на глазах погиб мой брат. Так что теперь я постоянно думаю: "Почему я не мог спасти своего брата?"

Вишваш нес гроб с телом своего брата на церемонии в Гуджарате в прошлом месяце, напоминает Daily Mail.

Он сидел рядом с одним из аварийных выходов самолета и смог пролезть через дыру в искореженном фюзеляже Boeing 787 Dreamliner. На кадрах, полученных MailOnline, видно, как Вишваш пытался вернуться на место пожара, чтобы спасти своего брата.

Вишваш сказал первому же работнику службы спасения, прибывшему на место:

“Там находится член моей семьи, мой брат, и он сгорает заживо. Я должен спасти его”.

Сотрудник службы спасения Сатиндер Сингх Сандху вспоминает:

"Я подошел ближе к мистеру Рамешу, схватил его за руку и отвел к ожидавшей его машине скорой помощи. Я понятия не имел, что он был пассажиром самолета, и подумал, что он жил в общежитии или просто прохожий. Он был очень дезориентирован, потрясен и хромал. На его лице также была кровь, но он мог говорить. Он сказал парамедикам, что летел в Лондон, когда самолет упал, и что он хотел вернуться, чтобы спасти своего родственника».

Вскоре после трагической катастрофы Вишваш рассказал индийским СМИ:

"Я думал, что умру. Все произошло у меня на глазах, я не знаю, как я остался жив. Я видел, как люди умирали у меня на глазах".

Как напоминает Daily Mail, самолет врезался в общежитие медицинского колледжа в жилом районе Ахмадабада, в результате чего погиб 241 из 242 человек, находившихся на борту, 52 из которых были британцами.

Расследование авиакатастрофы Air India ведется в отношении 56-летнего капитана Сумита Сабхарвала, который сохранял спокойствие, в то время как 32-летний второй пилот Клайв Кундер запаниковал из-за прекращения подачи топлива в двигатели.

Согласно источникам, близким к американской стороне расследования, запись их разговора с помощью "черного ящика" позволяет предположить, что именно Сабхарвал выключил переключатели.

The Wall Street Journal сообщает, что американские пилоты, ознакомившиеся с индийским расследованием, считают, что второй пилот Клайв Кундер, который управлял самолетом, вероятно, был бы очень занят, пытаясь удержать Boeing Dreamliner в устойчивом состоянии.

Эта ответственность позволила бы капитану, который выполнял функции пилота-наблюдателя, контролировать ход операции и, возможно, вносить коррективы.

Согласно официальному отчету, два важных переключателя были выключены один за другим с интервалом ровно в секунду. Десять секунд спустя оба переключателя были снова включены.

В предварительном изложении разговора между пилотами один спросил другого, почему он передвинул переключатели, в то время как другой отрицал это, пишет Daily Mail.