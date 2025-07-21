Александр Керенский: путь от кумира до изгоя

Историю России в 1917 году кардинально изменили два человека – Керенский и Ленин. Удивительно, но судьба этих двух людей, двух непримиримых врагов, переплетена самым теснейшим образом. Оба были из Симбирска, их семьи дружили домами, оба стали адвокатами, а потом и революционерами. Обожаемым всеми символом Февральской революции оказался Керенский, но именно он и проиграл. При этом успел увидеть, как Россия масштабно празднует 100-летие Ленина.

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Разница в возрасте между Лениным и Керенским была 11 лет. Но вот что опять удивительно – дни рождения оказались рядом. Владимир Ульянов (Ленин) 20 апреля (10 по старому стилю) 1870 года, а Александр Керенский – 22 апреля по старому стилю или 4 мая по новому 1881 года. И в одном городе – Симбирске, нынешнем Ульяновске.

Отец, Федор Михайлович Керенский, закончил историко-филологический факультет Казанского университета. Затем стал директором гимназии в Симбирске, а отец семейства Ульяновых, Илья Николаевич, руководил всеми учебными заведениями губернии. Вот и дружили. Так что маленький Саша Керенский неоднократно бывал в доме своего будущего непримиримого врага.

Федор Михайлович был учителем и у Володи Ульянова. Когда арестовали и казнили старшего брата Александра Ульянова за покушение на императора, тот буквально спас юного Володю, написав ему блестящую характеристику для поступления в университет. Без Керенского-старшего будущий вождь мог остаться и без образования.

Затем Керенский получил назначение в Туркестан, где стал главным инспектором учебных заведений. Так что Саша Керенский пошел в гимназию в Ташкенте, там же ее и закончил в 1899 году с золотой медалью. Затем, приехал в Петербург, где поступил в университет. Вначале, как отец, на историко-филологический факультет, а затем перевелся на юридический.

Революционными идеями Александр Керенский проникся еще в студенческие годы, но его привлекали не идеи коммунизма, а вначале либералы, потом эсэры. Тогда же впервые произнес первую политическую речь и с большим успехом.

Надо сказать, что оратором Керенский был блестящим, в гимназические годы он увлекался театром, даже подумывал об актерской карьере. Собственно, самым популярным политиком февраля 1917 года он стал благодаря своему актерскому и ораторскому таланту. А сгубило то, что уверовал будто этого достаточно.

Став помощником присяжного поверенного (адвоката), он сразу же принимается вести дела политзаключенных. На этом поприще получает известность. Одновременно пишет статьи в журнал эсэров «Буревестник». В 1912 году Керенскому предлагают возглавить общественную комиссию при Госдуме по расследованию расстрела рабочих на Ленских приисках.

В тот же год становится депутатом IV Госдумы и пробудет в этом качестве до 1917 года. В 1915 году Керенского признают лучшим думским оратором. Настолько известным, что императрица Мария Федоровна публично высказывала мысль, что его не мешало бы казнить. Похоже, что-то чувствовала – именно Керенский сыграет одну из важнейших ролей в падении монархии.

Популярность Керенскому принесли его требования о введении 8-часового рабочего дня, всеобщего избирательного права, конституции, все известные демократические свободы. Среди молодежи Александр Керенский стал кумиром. Когда в феврале 1917 года в Петербурге начались массовые волнения, то он лично приложил максимум усилий к отречению императора.

Наступил звездный час Керенского. Но, он не сразу возглавил Временное правительство, как сейчас полагают многие обыватели. Его карьера началась с поста министра юстиции. В этом качестве он освобождает всех политзаключенных, а заодно и уголовников. Отменяет всю судебную систему империи. Разрешает вернуться эмигрантам, включая Ленина. На свою голову.

Восторгов публики не было предела! Ни один генеральный секретарь ЦК КПСС впоследствии не получал такого количества дифирамбов как Керенский весной 1917 года, причем искренних. Не удивительно, что как только летом случился кризис Временного правительства, то новым первым министром 21 июля стал именно Александр Керенский.

И вот тут выяснилось, что управлять и болтать не одно и тоже. Керенский, уверовав в свою исключительность и талант, совершает ряд фатальных ошибок. Он снова вводит смертную казнь, и это буквально обрушает его популярность в армии, где она чаще всего и применялась. Результат – полный провал июльского наступления.

Пытаясь выровнять положение назначает командующим генерала Лавра Корнилова, а тот, пользуясь случаем, устраивает военный мятеж и идет с войсками на Петроград «наводить порядок». Пришлось даже обращаться за помощью к большевикам. Корниловщину удалось с большим трудом подавить.

О готовящемся большевиками вооруженном восстании Керенский хорошо знал. Однако был настолько самоуверен, что не предпринял вовремя никаких действий. А между тем, от былой популярности не осталось и следа – растерял за несколько месяцев. Сказалась и вдруг появившаяся тяга к роскоши, поселился в Зимнем дворце, его даже стали презрительно называть Александр IV.

На энергии правителя России сказалось и здоровье – еще в 1916 году Керенскому удалили почку, восстановиться не успел, а тут напряжение революционных времен. Одним словом, когда большевики организовали Октябрьский переворот, то Керенский не смог ему ничего противопоставить. И в правительстве никто не смог, поскольку он, боясь конкуренции, удалил из него всех деятельных членов, заменив лояльной себе посредственностью.

Всего два дня понадобилось большевикам, чтобы полностью захватить власть в Петрограде. Керенский из Зимнего дворца бежал еще 25 октября на автомобиле американского посольства. Кстати, в собственной одежде, ни в какое женское платье он не переодевался, это миф придумали уже позже.

В тот же день Керенский прибыл в Псков. Там он выяснил, что его приказ отправить верные правительству войска в Петроград был проигнорирован – в армии у него давно уже не было никакого авторитета, там его даже прозвали «главноуговаривающим». В последний раз удалось уговорить выступить только генерала Краснова, но его корпус добрался лишь до Гатчины – дальше казаки отказались идти против народа.

Более того, они начали переговоры с большевиками и стали поговаривать о его выдаче. 31 октября Керенскому снова пришлось бежать. Некоторое время он еще пытался что-то организовать, но никто не хотел сражаться за бывшего кумира. В 1918 году Александр Федорович покидает Россию и уже больше никогда ее не увидит.

Вначале он обитает в Лондоне, а потом 20 лет проведет во Франции. Затем переедет в США и проживет в этой стране 30 лет. Будет преподавать, раздавать многочисленные интервью. Презираемый на родине и в среде эмигрантов – те не могли простить ему участие в отречении императора и того, что допустил большевиков к власти. А скончается 11 июня 1970 года, успев увидеть, как широко мир отпраздновал 100-лете его основного противника и друга детства Владимира Ульянова (Ленина).