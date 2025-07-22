Борис Корчевников: жизнь и карьера телекадета

Борис Корчевников родился в 1982 году в Москве. Его мать работала во МХАТе, а отец — руководителем Театра имени Пушкина. Вот только рождения сына мужчина не дождался. Бросив беременную супругу, он вернулся к ней лишь спустя много лет.

© runews24.ru

Чтобы не оставлять сына дома, женщина брала Бориса с собой на репетиции в театр. Творческая жизнь быстро влюбила в себя мальчика, а в восьмилетнем возрасте Боря впервые вышел на сцену.

Олег Табаков сразу рассмотрел в мальчике талант и позволил ему сыграть в 12 постановках.

В 11-летнем возрасте Боря Корчевников уже вел телепрограмму «Там-там новости». Ему нравилось быть журналистом, но и со сценой он расстаться не мог, поэтому после окончания школы перед юношей возник непростой выбор.

В итоге Корчевников подал документы и в театральное училище, и на журфак. Когда его приняли в оба ВУЗа, его выбор пал на второй.

Карьера на телевидении

Еще во время обучения Корчевников попал на ТВ. Сначала он снимал сюжеты для новостных программ на НТВ, где проработал семь лет. Затем его профессиональный путь продолжился на СТС.

Работа журналистом нравилась Борису, он уделял ей почти все свое время, и успех не заставил себя ждать. В 2010 году вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым он создал документальный проект «История Российского шоу-бизнеса». Затем в эфир вышел цикл программ об отечественных артистах.

Через некоторое время Корчевникова пригласили на телеканал «Россия 1», где его проекты быстро обрели популярность.

В 2017 году Борис Корчевников изменил направление деятельности, перейдя на телеканал «Спас», где стал руководителем.

Актерская деятельность

Расставаться с актерским ремеслом Корчевников не хотел, поэтому в 2001 году начал сниматься в рекламе и эпизодических ролях.

Через пять лет он решил пройти кастинг в сериал «Кадетство». 24-летнего Бориса, к его удивлению, утвердили на роль 15-летнего подростка. Он сыграл сына потомственного военного.

Герой Корчевникова покорил сердца миллионов зрительниц. При этом сам артист отмечал, что играть было непросто. Съёмки длились по 12-15 часов в сутки и затянулись на два года.

Однако успех, который принесла картина, стоил всех усилий: Бориса стали узнавать на улице, а толпы фанаток не иссякали.

Болезнь

В детстве Корчевников столкнулся с серьезным недугом. У 3-летнего мальчика диагностировали менингит, который лишил его части слуха. Однако на этом удары судьбы не закончились.

В 2015 году в одной из своих авторских телепередач Борис Корчевников собрал звёзд, столкнувшихся с онкологией. После историй Дмитрия Хворостовского и Андрея Гайдуляна ведущий сообщил, что тоже находится в их рядах. У Бориса Корчевникова обнаружили опухоль мозга. Тогда артист честно признался, что не верит в исцеление и мысленно готовится к смерти.

Несмотря на то, что опухоль оказалась доброкачественной, она сильно изменила жизнь знаменитости. После операции Борис некоторое время не мог ходить, а прием гормональных препаратов отразился на его внешности и усилил проблемы со слухом.

В итоге перед зрителями Корчевников проявился заметно располневшим и со слуховым аппаратом. Только так он мог продолжать работать.

Поклонники, увидев кумира, всерьёз обеспокоились. Они отметили, что Корчевников сильно изменился внешне: постарел и не похож на себя прежнего.

Любовь и одиночество

Свою первую любовь Борис встретил ещё во время учёбы. С Анной Одеговой он состоял в отношениях восемь лет. Пара даже планировала пожениться, но все изменилось в 2008 году.

Анна отметила, что будущая свекровь была против их брака, и Борис прислушался к мнению родительницы.

Второй возлюбленной Корчевникова стала Анна Сесиль Свердлова. Девушка родилась и во Франции, но росла в России. С Борисом она познакомилась в церкви.

Вскоре возлюбленные тайно поженились, но брак продлился недолго. Свой развод пара не комментировала. Для Бориса расставание с любимой стало большим ударом. Чтобы справиться с ним, он с головой погрузился в работу, отдавая себя своим проектам.

При этом знаменитость не скрывает: он до сих пор мечтает о семье и детях. На данный момент сердце Бориса свободно. Актёр живёт с мамой.

В свободное от эфиров время Корчевников посещает храмы и направляет средства на строительство новых, занимается благотворительностью. Актер отмечает, что после борьбы с болезнью доверил свою жизнь Богу. Именно это дает ему силы достойно проходить все испытания.