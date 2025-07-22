История строгой красотки: три развода Людмилы Чурсиной

Людмила Чурсина многие годы восхищала своей красотой. Современники называли артистку слишком холодной и гордой, однако именно эти черты характера делали знаменитость особенно притягательной. Ее личная жизнь всегда интересовала окружающих, но Людмила уверена: не всё пережитое должно становиться достоянием посторонних.

Белая ворона

Людмила Чурсина с детства не была похожа на сверстников. Высокий рост сильно выделял девочку из толпы, а сама она старалась сутулиться, чтобы быть наравне со всеми.

Когда в подростковом возрасте Люду стали называть красивой, делать ей комплименты и оказывать знаки внимания, она все равно продолжала искать в себе изъяны и несовершенства.

Чтобы принять себя и быть разной, звезда экранов потратила не один год. Удивительно, но ни о театре, ни о кино Людмила не мечтала. Девушка хотела стать балериной, но жизнь распорядилась иначе.

Несмотря на кукольную внешность, Чурсина много времени проводила в компании мальчиков, не играла в девчачьи игры и к учебе относилась несерьёзно. Однако в старших классах будущая звезда смогла взять себя в руки и окончить школу с золотой медалью.

Затем она решила поступать в авиационный институт, раз с балетом не сложилось. Пройдя вступительные испытания, Чурсина согласилась составить компанию подруге, которая направлялась на прослушивание в театральное училище.

В школьные годы Людмила посещала литературный кружок. Она с лёгкостью запоминала большие тексты, не стеснялась читать с выражением. По иронии судьбы, подругу, мечтающую о сцене, не приняли, а вот Чурсиной предложили стать студенткой. Она согласилась и стала частью Щукинского училища.

Учёба давалась непросто, а Людмила считала себя белой вороной. Она носила скромные наряды и порой думала, что занимает чужое место. Однажды она даже пошла к ректору, но тот попросил девушку не торопиться с выводами.

Строгая и успешная

Еще во время учёбы Чурсина показала: она не терпит панибратства, ведет себя сдержанно и не любит нецензурную брань. Новая профессия подарила Людмиле не только веру в себя, но и настоящую любовь.

Вскоре артистка закрутила роман с режиссёром Владимиром Фетиным. Чурсина приехала на съёмки картины «Донская повесть». Однако тонкая талия и длинные ногти не вписывались в образ деревенской красотки. Всего за пару недель тяжёлая пища и донской быт преобразили Людмилу. На экране она была убедительной и живой, а Фетин влюбился в нее без памяти.

© Кадр из фильма "Виринея"

Он все время звал любимую в Ленинград, но переехала артистка не сразу: гастроли и съёмки обязывали жить в Москве. Вскоре после переезда пара поженилась.

Жизнь с Фетиным стала для Людмилы испытанием. Да, он был красивым, умным и талантливым, но при этом совершенно неприспособленным к быту. Одно время Чурсина даже взяла на себя выплаты по алиментам мужа, а их первый дом обустроила с помощью старого реквизита.

Казалось, даже эти мелочи не могли омрачить счастья. Однако вскоре Фетин пристрастился к алкоголю. Попытки вылечить любимого, вернуть его к нормальной жизни успехом не увенчались. Все расставил на места день рождения знаменитости.

В день своего 30-летия Чурсина организовала праздник в одной из гостиниц, собрала гостей. В конце вечера она поняла, что супруг попросту забыл о ней и ушёл домой. Открыть дверь ей не удалось, поэтому ночевать пришлось на скамейке у подъезда.

Ситуация не повлияла на Владимира, а Людмила решила расстаться с мужем. После развода она продолжала о нем заботиться. Чурсина даже организовала похороны бывшего мужа, поскольку его новая жена не могла себе позволить такие траты.

Муж-ученый

С Владимиром Залитисом Людмила познакомилась случайно. Однажды он увидел одинокую девушку на улице и просто предложил подвезти.

Мужчина работал океанологом, создавал впечатление спокойного и взрослого мужчины, способного держать себя в руках. В таких отношениях Людмила надеялась обрести долгожданный покой.

Владимир забирал жену из аэропорта, когда та прилетела со съёмок, окружал любовью и заботой, дарил подарки и не скупился на комплименты. На машине они ездили в Ригу к его родственникам и редко ссорились.

Вскоре супруги пришли к выводу: несмотря на внешнее спокойствие и почти идеальный брак, между ними словно существует незримая стена. Чтобы не мучить друг друга, пара решила расстаться.

© Кадр из фильма "Чисто московские убийства-2"

Третий брак

Третьего супруга Людмила встретила тоже по дороге домой. Игорь Андропов, сын генсека Юрия Андропова, предложил подвезти актрису. По дороге мужчина рассказал, что в молодости тоже мечтал стать артистом, но поступил в МГИМО. Он прошёл непростой путь и вскоре стал послом по особым поручениям.

Незадолго до встречи с Людмилой Игорь расстался с журналисткой Татьяной Квардаковой, брак с которой длился почти двадцать лет.

Роман с Чурсиной развивался стремительно, и уже через год Игорь Андропов настоял на браке. После свадьбы Людмила взяла двойную фамилию, чем удивила многих коллег и поклонников.

Но и с третьим мужем семейная жизнь не была простой. Игорь вскоре начал сильно ревновать жену, провоцировал скандалы, от которых артистка быстро устала.

Когда Андропов наладил общение с бывшей женой, Людмила поняла, что развод неминуем.

За кадром

Вне съёмочной площадки и театральной сцены Людмила Чурсина создавала впечатление простой земной женщины. Она не носила украшения, сама ходила на рынок за продуктами и не наносила макияж. Порой люди не верили, что перед ними с авоськой стоит популярная актриса.

Свою профессию Людмила считала просто работой, никогда не обожествляла ее и была готова в любой момент оставить сцену ради семьи.

Сегодня Людмила Чурсина продолжает выступать на сцене и сниматься в кино. Она отказывается от работы преподавателем и боится стать зависимой от чужого мнения, которое, по ее словам, вредит абсолютно всем.