История строгой красотки: три развода Людмилы Чурсиной

Спала на скамейке в день своего 30-летия. Почему звезда советского кино трижды разводилась. История красотки Людмилы Чурсиной
Людмила Чурсина многие годы восхищала своей красотой. Современники называли артистку слишком холодной и гордой, однако именно эти черты характера делали знаменитость особенно притягательной. Ее личная жизнь всегда интересовала окружающих, но Людмила уверена: не всё пережитое должно становиться достоянием посторонних.
Белая ворона
Людмила Чурсина с детства не была похожа на сверстников. Высокий рост сильно выделял девочку из толпы, а сама она старалась сутулиться, чтобы быть наравне со всеми.
Когда в подростковом возрасте Люду стали называть красивой, делать ей комплименты и оказывать знаки внимания, она все равно продолжала искать в себе изъяны и несовершенства.
Чтобы принять себя и быть разной, звезда экранов потратила не один год. Удивительно, но ни о театре, ни о кино Людмила не мечтала. Девушка хотела стать балериной, но жизнь распорядилась иначе.
Несмотря на кукольную внешность, Чурсина много времени проводила в компании мальчиков, не играла в девчачьи игры и к учебе относилась несерьёзно. Однако в старших классах будущая звезда смогла взять себя в руки и окончить школу с золотой медалью.
Затем она решила поступать в авиационный институт, раз с балетом не сложилось. Пройдя вступительные испытания, Чурсина согласилась составить компанию подруге, которая направлялась на прослушивание в театральное училище.
В школьные годы Людмила посещала литературный кружок. Она с лёгкостью запоминала большие тексты, не стеснялась читать с выражением. По иронии судьбы, подругу, мечтающую о сцене, не приняли, а вот Чурсиной предложили стать студенткой. Она согласилась и стала частью Щукинского училища.
Учёба давалась непросто, а Людмила считала себя белой вороной. Она носила скромные наряды и порой думала, что занимает чужое место. Однажды она даже пошла к ректору, но тот попросил девушку не торопиться с выводами.
Строгая и успешная
Еще во время учёбы Чурсина показала: она не терпит панибратства, ведет себя сдержанно и не любит нецензурную брань. Новая профессия подарила Людмиле не только веру в себя, но и настоящую любовь.
Вскоре артистка закрутила роман с режиссёром Владимиром Фетиным. Чурсина приехала на съёмки картины «Донская повесть». Однако тонкая талия и длинные ногти не вписывались в образ деревенской красотки. Всего за пару недель тяжёлая пища и донской быт преобразили Людмилу. На экране она была убедительной и живой, а Фетин влюбился в нее без памяти.
Он все время звал любимую в Ленинград, но переехала артистка не сразу: гастроли и съёмки обязывали жить в Москве. Вскоре после переезда пара поженилась.
Жизнь с Фетиным стала для Людмилы испытанием. Да, он был красивым, умным и талантливым, но при этом совершенно неприспособленным к быту. Одно время Чурсина даже взяла на себя выплаты по алиментам мужа, а их первый дом обустроила с помощью старого реквизита.
Казалось, даже эти мелочи не могли омрачить счастья. Однако вскоре Фетин пристрастился к алкоголю. Попытки вылечить любимого, вернуть его к нормальной жизни успехом не увенчались. Все расставил на места день рождения знаменитости.
В день своего 30-летия Чурсина организовала праздник в одной из гостиниц, собрала гостей. В конце вечера она поняла, что супруг попросту забыл о ней и ушёл домой. Открыть дверь ей не удалось, поэтому ночевать пришлось на скамейке у подъезда.
Ситуация не повлияла на Владимира, а Людмила решила расстаться с мужем. После развода она продолжала о нем заботиться. Чурсина даже организовала похороны бывшего мужа, поскольку его новая жена не могла себе позволить такие траты.
Муж-ученый
С Владимиром Залитисом Людмила познакомилась случайно. Однажды он увидел одинокую девушку на улице и просто предложил подвезти.
Мужчина работал океанологом, создавал впечатление спокойного и взрослого мужчины, способного держать себя в руках. В таких отношениях Людмила надеялась обрести долгожданный покой.
Владимир забирал жену из аэропорта, когда та прилетела со съёмок, окружал любовью и заботой, дарил подарки и не скупился на комплименты. На машине они ездили в Ригу к его родственникам и редко ссорились.
Вскоре супруги пришли к выводу: несмотря на внешнее спокойствие и почти идеальный брак, между ними словно существует незримая стена. Чтобы не мучить друг друга, пара решила расстаться.
Третий брак
Третьего супруга Людмила встретила тоже по дороге домой. Игорь Андропов, сын генсека Юрия Андропова, предложил подвезти актрису. По дороге мужчина рассказал, что в молодости тоже мечтал стать артистом, но поступил в МГИМО. Он прошёл непростой путь и вскоре стал послом по особым поручениям.
Незадолго до встречи с Людмилой Игорь расстался с журналисткой Татьяной Квардаковой, брак с которой длился почти двадцать лет.
Роман с Чурсиной развивался стремительно, и уже через год Игорь Андропов настоял на браке. После свадьбы Людмила взяла двойную фамилию, чем удивила многих коллег и поклонников.
Но и с третьим мужем семейная жизнь не была простой. Игорь вскоре начал сильно ревновать жену, провоцировал скандалы, от которых артистка быстро устала.
Когда Андропов наладил общение с бывшей женой, Людмила поняла, что развод неминуем.
За кадром
Вне съёмочной площадки и театральной сцены Людмила Чурсина создавала впечатление простой земной женщины. Она не носила украшения, сама ходила на рынок за продуктами и не наносила макияж. Порой люди не верили, что перед ними с авоськой стоит популярная актриса.
Свою профессию Людмила считала просто работой, никогда не обожествляла ее и была готова в любой момент оставить сцену ради семьи.
Сегодня Людмила Чурсина продолжает выступать на сцене и сниматься в кино. Она отказывается от работы преподавателем и боится стать зависимой от чужого мнения, которое, по ее словам, вредит абсолютно всем.