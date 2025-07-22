Симона де Бовуар: мужской гарем основоположницы феминизма

Самая известная в мире женщина-философ и по совместительству основоположница феминизма Симона де Бовуар предпочитала свободные отношения. Но, несмотря на то что женщина пропагандировала такие ни к чему не обязывающие союзы, у нее самой были постоянные мужчины.

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Симона родилась в хорошей французской семье и в детские годы ничего не выдавало в ней бунтарку и атеистку, а тем более великую мыслительницу. Симона росла обычным, умным и живым ребенком, разве что излишне впечатлительным.

Родители отдали девочку в католическую школу, где всячески поощрялась экзальтация и Симона доводила себя молитвами до слез. Иногда юная Бовуар так усердствовала, что ей начинало казаться, что она слышит голоса ангелов, что приводило девочку в крайний религиозный восторг.

© Симона Бовуар в детские годы

Но все изменилось с возрастом, кода Симона стала подростком. Переломный момент наступил после случая, когда один из священников католической школы унизил Бовуар. Выговаривая ее за какой-то незначительный проступок, святой отец положил на ее голову руку и надавливал, чтобы придать девочке максимально покорную позу и чтобы она не могла поднять глаз.

Большинство учениц школы не посчитали бы это унижением и тут же забыли этот случай, но в сознании Симоны де Бовуар он отложился как символ давления системы на свободного человека. Она постоянно об этом думала и эти мысли во многом помогли ей сформироваться как личности.

Когда Симоне исполнилось 14 лет, она неожиданного осознала, что бога нет и ей стало в этом мире так одиноко, что она разрыдалась от безысходности. Теперь ей можно было положиться в этом жестоком мире только на себя и ранимого подростка это пугало.

В это же время Бовуар начала общаться с двоюродным братом, который вел не вполне достойный образ жизни. От него девушка узнала о злачных местах Парижа и их обитателях. Симона начала посещать вечерние бары в опасных районах французской столицы, при этом ее не привлекали грех и грязь, царившие в этих заведениях. Девушке нравилось смотреть, слушать и делать выводы.

К этому моменту Симона сформировалась как личность и одной из самых ярких черт ее характера стала абсолютная бескомпромиссность. Девушка встала путь бунтарства, при этом ее взгляды на любовь были очень радикальными. Она считала, что плотские радости неотделимы от близости духовной, а связать свою жизнь с мужчиной можно только раз и на всю жизнь.

Семья Бовуар к моменту окончания Симоной школы окончательно разорилась и родители справедливо внушали девушке, что только хорошее образование поможет ей без денег стать независимой и выбиться в люди. Поэтому юная бунтарка поступила в Католический университет, где изучила математику, а затем в университет Сен-Мари-де-Нейи, где получила диплом филолога.

Бовуар и Сартр

В 1927 году Симона де Бовуар закончила Сорбонну, защитив диплом по философии Лейбница и став девятой женщиной, окончившей этот университет. Всего спустя год, в 1928 году, женщина получила степень бакалавра искусств. Обучаясь литературе, Бовуар познакомилась с Жаном Полем Сартром.

Они быстро сблизились, так как были удивительно схожи своими взглядами. Один из преподавателей при этом отметил, что Бовуар была более сильным философом, чем Сартр, но тот, благодаря уникальному интеллекту, превосходил Симону. Вместе они были счастливы и их не смущали постоянные перемены, происходившие внутри.

Состояние Симоны менялось постоянно — она могла в один день быть сухой интеллектуалкой, а на следующий превратиться в капризную девицу. То же происходило и с Сартром — он легко переходил от амплуа философа, которому чуждо все приземленное к нытью и брюзжанию. При этом в паре не было упреков по этому поводу, так как каждый считал, что все зависит от настроя.

Не было принято у них и ограничивать друг друга в интрижках на стороне. Сартр и Бовуар специально не жили под одной крышей, но виделись каждый день. Им нравилось ходить друг к другу в гости, сидеть в кафе и бывать в компании друзей, но при этом никто из них и не думал посягать на свободу другого.

Третий лишний

Эта идиллия длилась до тех пор, пока в их жизни не появилась Ольга Козакевич — молодая дворянка из России, из семьи эмигрантов. Она влюбила в себя обоих и отдавалась этой страсти до конца. Вообще, Ольга привыкла делать все основательно, с полной отдачей — на вечеринках молодая женщина могла танцевать до тех пор, пока не упадет в обморок.

Предложение, которое сделал Ольге Казакевич Сартр, оказалось для многих неожиданным. Казакевич ответила отказом, так как они и ценила пару Сартр-Бовуар именно из-за свободных отношений. В это время в Европе начали происходить опасные вещи, которые вскоре разрушили идиллию троицы.

К власти в Германии пришли нацисты, а в Италии уже давно всем заправляли фашисты. Вскоре грянула Вторая мировая война и Сартр отправился на фронт, где вскоре попал в плен. В этот период Симона де Бовуар написала свой первый роман «Гостья», который, как считают многие, стал отражением беспокойства женщины за судьбу ее любимого.

Неискушенный читатель увидит в романе лишь историю семейной драмы, когда знакомая семьи разбивает домашний очаг. Но для философа этот сюжет — прямая адресация к гуманистическому экзистенциализму, который Бовуар и Сартр проповедовали много лет. Этот роман лег в стол не был издан, как и сборник рассказов, который был написан до этого. Бовуар поняла, что литература — это не ее поприще и на время бросила писательство.

Но Сартр, вернувшись из плена, в отличие от Симоны, оказался в восторге от ее литературных экспериментов. Он пристроил «Гостью» в хорошее издательство и начал настаивать, чтобы Симона продолжила писать. Эта поддержка от любимого человека очень помогла Бовуар — из обычной преподавательницы философии она превратилась в писательницу.

Чуть позже из-под ее пера начали выходить и серьезные философские труды, посвященные женской природе. Наиболее известные книги Бовуар являются рассуждением на тему того, почему женщин загоняют в женственность, ломая их личности и втискивая в жесткие рамки, принятые обществом.

Четкий анализ вопроса, сделанный в этом труде, произвел настоящий взрыв во французском обществе. До этого вопрос рассматривался в общих чертах, во множестве разрозненных статей и впервые ему посвятили целую книгу, в которой присутствовала неординарная, но очень стройная теория.

Свободный полет

С погружением в работу Бовуар постепенно отдалялась от Сартра, хотя мужчина никогда не покидал ее сердца. Писатель и философ покинул Францию и уехал в США, где сошелся с актрисой Эренрейх. Спустя десять лет в его жизни появилась совсем еще юная алжирка, которую Сартру пришлось удочерить, чтобы иметь возможность находиться с ней рядом и не вызывать осуждения.

Происходили изменения и в жизни Симоны, которая ранее видела мужчину только в Сартре, а интриги предпочитала иметь лишь с женщинами. Не выдержав разлуки с Жаном Полем, Бовуар также переезжает за океан и там, неожиданно, влюбляется в мужчину.

© Нельсон Олгрен

Разумеется, это была неординарная личность, ведь других людей в жизни женщины-философа просто не существовало. Его звали Нельсон Олгрен и он был писателем. После недолгого, но очень бурного романа, Олгрен предложил Симоне три вещи: переехать к нему в Чикаго, заключить брак и завести детей.

Все три предложения Бовуар отклонила, что не помешало ей называть в переписке Нельсона «любимым мужем». Симона постоянно огорчала своего мужчину нежеланием быть рядом, ускользанием и сменами настроения. Женщина могла неожиданно уехать в другой конец света и писать оттуда нежные письма.

Олгрен, как и любой настоящий мужчина, такому роману по переписке предпочел бы нежные объятия, но терпел и нежно хранил всю жизнь 300 писем от Симоны. Этот удивительный роман длился целых 14 лет. В этот период Бовуар написала романы «Второй пол» и «Мандарины».

Если из-за «Второго пола», смутившего самых рьяных вольнодумцев, от Симоны отвернулись многие знакомые, то «Мандарины» негативно повлиял на отношения писательницы с Нельсоном Олгреном. Мужчина решил, что в романе Бовуар оголила перед читателями их отношения, даже не спросив его разрешения, и серьезно обиделся.

© Симона Бовуар и Клод Ланцман

В это время в жизни Бовуар появляется третий важный в ее жизни мужчина — 27-летний журналист Клод Ланцман. Мужчина был на 17 лет моложе Симоны и они работали в одной газете. Клод предложил женщине начать жить вместе и та, к удивлению всех, кто ее знал, впервые в жизни согласилась. Вслед за этим последовали семь лет жизни, которые можно было назвать счастливыми.

Но в 1958 году Бовуар расстается с Ланцманом, а в 1961 — с Олгреном. С этого момента в ее сердце, как всегда, оставался Жан Поль Сартр, с которым Симона чувствовала связь, даже находясь в разных полушариях. Сартр и Бовуар проводили немало времени вместе, а в 60-х даже посетили Советский Союз. Многие считают, что этот визит, организованный Союзом писателей, благотворно повлиял на отношения между Францией и СССР.

В 1970-м Сартр тяжело заболел и проблемы со здоровьем уже не оставляли его. Симона Бовуар ухаживала за любимым десять лет, в очередной раз доказывая этим, что именно он является любовью всей его жизни. Смерть Сартра поставила точку и в жизни женщины — она не могла полноценно жить и работать без своего вдохновителя. Симона умерла спустя шесть лет после того, как покинула этот мир ее главная любовь.

К сожалению, сегодня феминизм все больше теряет свою идеологическую составляющую, заложенную Симоной Бовуар и приобретает странные и даже смешные формы.