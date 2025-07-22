Сабиха Гекчен – имя, знакомое каждому, кто хотя бы раз летал через Стамбул. Один из крупнейших аэропортов Европы назван в ее честь не случайно. В 1925 году юную Сабиху удочерил Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции. Он дал ей фамилию, образованную от слова «gök», что означает «небо», и направил ее в авиацию.

Гекчен стала первой женщиной-военным пилотом в стране. Она училась в Турции, проходила стажировку в СССР и участвовала в боевых операциях. В 1930-х годах Сабиха стала символом перемен – девушкой за штурвалом в стране, где женщины только начали обретать права. Газеты писали о ней как о героине новой Турции.

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Но ее биография вызывает споры. В 1937 году она участвовала в подавлении восстания курдов в Дерсиме. Для одних Сабиха – первопроходец в авиации, для других – участница репрессий. Однако одно остается неизменным: ее имя навсегда вписано в историю страны и в географию мировой авиации.