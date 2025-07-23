За что герой Куликовской битвы князь Владимир Храбрый получил свое прозвище

В 2025 году будет отмечаться очередная дата со дня знаменательной для отечественной истории Куликовской битвы в 1380 г. Всем известно имя великого князя Дмитрия Донского, получившего свое прозвище за этот подвиг. Но у него был соратник и родственник, который внес вклад в эту победу и в укрепление Московского княжества настолько огромный, что запомнился людям не меньше, чем его святой брат. Это – серпуховский князь Владимир Храбрый.

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Полководческий и политический талант Владимира Андреевича Серпуховского был таков, что историки его ставят выше по этим качествам, чем самого Дмитрия Донского и часто, вполне справедливо, сравнивают с Александром Невским. Он точно также как великий предок оказал успешное сопротивление литовцам и вернул многие земли, бил немцев и выгнал их из Изборска и Пскова, когда те захватили эти города. И даже превзошел Невского – внес громадный вклад в победу над Ордой на Куликовом поле.

Родился Владимир Андреевич 15 (23) июля 1353 года в семье младшего сына Ивана Калиты Андрея. Но отца не видел даже в младенчестве – появился на свет на сороковой день после кончины родителя. В тот год на Руси свирепствовала чума и забрала многих людей, не разбирая ни рода, ни чина. Сильно пострадала и великокняжеская семья, к которой относились и Серпуховские.

В результате самыми близкими родственниками и друзьями меж собой стали двоюродные братья Дмитрий и Владимир. Первому было 9 лет, второму – 6. Опекуном при них и главой боярского правительства был митрополит Алексий. Мальчики росли вместе и их привязанность друг к другу станет основой для укрепления Московского княжества.

А еще ценились высокие моральные качества Владимира Андреевича. На Руси существовала система престолонаследия от брата к брату. После чумы Владимир был третьим в очереди на московский престол после Ивана, младшего брата Дмитрия. А когда скончался и тот – то вторым — наследником. Но впоследствии, когда Донской введет престолонаследие от отца к сыну, не станет сопротивляться, признает это право за племянником и не устроит традиционную распрю. Хотя некоторая обида будет.

Впрочем, московские князья всегда с особым чувством относились к Владимиру Андреевичу. Еще отец Дмитрия Донского, Иван Красный, накануне смерти присоединил к уделу Владимира Галич и Новый Городок. Кроме того, все московские князья по завещанию обязательно выделяли часть самой Москвы во владение сыновьям и племянникам. Делалось это, чтобы привязать их к столице, чтобы они не считали ее для себя чужой.

Военный талант Владимира Андреевича проявился уже в детстве. В 1362 году во время очередного военного похода 9-летний мальчик проявил себя как храбрый, но при этом рассудительный воин. Чем немало удивил современников.

© Дмитрий Донской и Владимир Храбрый

А в 1364 году войска под его руководством выгнали литовцев из Ржева. В тот же год сражался против нижегородского князя Дмитрия Константиновича. В 1368 году вместе с Дмитрием выдержали осаду Москвы литовским князем Ольгердом. Кстати, Донской потом, в 1371 году, на его дочери Елене женится, когда тот поймет, что с Москвой лучше в мире жить.

Ну а пока Владимир еще ребенок. Понятное дело, что не сам командует войсками, а предводителем считается только номинально. Но он набирается опыта и вскоре начнет его проявлять. В 1369 году Владимир Андреевич был призван новгородцами на помощь против вновь очухавшихся и опять начавших агрессию немцев. Он выбивает их из Пскова и Изборска да так, что они бегут без оглядки как при его прадеде Александре Невском.

Мы называем князя Владимира Андреевича Серпуховским. Но дело в том, что до него никакого Серпухова не существовало – это именно он на месте села Серпуховское возвел крепость и это считается моментом основания города. Княжеские палаты в ней Владимир приказал расписать видами Москвы, а еще основал Богородицкий монастырь, место для которого выбирал его друг – Сергий Радонежский.

Владимир Андреевич в 1370-е годы возглавил борьбу Москвы с Тверью за лидерство. Результатом стала полная победа над этим княжеством, которая была закреплена договором, где Тверь признавала главенство Москвы на великокняжеский престол.

И, наконец, подошло то время, которое мы сейчас, спустя столетия, называем переломным в истории России – 1380 год и Куликовская битва. Это была действительно битва объединенной Руси, в которой приняли участие и ее западные части.

Если новый великий князь литовский Ягайло поддержал Мамая, то его братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи – Дмитрия Донского. Мало кто сейчас знает, но они участвовали в том знаменитом военном совете, который принял решение дать сражение на Куликовом поле. А одним из главных руководителей битвы стал волынский воевода Дмитрий Боброк.

Данный факт говорит о том, что обе части Руси воспринимали себя как единый народ. Это особенно важно знать сейчас, когда с запада идут утверждения, что северо-восточная Русь никакого отношения к Древней Руси, якобы не имеет. Как видим — имеет и предки белорусов, украинцев и нынешних русских этнически не отделяли себя друг от друга.

8 сентября произошла Куликовская битва. У историков есть большие основания считать, что ее ходом руководил именно Владимир Андреевич, поскольку Дмитрий Донской, как известно, бился как простой воин в составе Передового полка. Удар Засадного полка во главе с князем Владимиром посеял панику среди ордынцев и решил исход битвы. Вот после нее князья и получат от народа прозвания – Дмитрий Донской и Владимир Храбрый.

© Владимир Храбрый на фреске Архангельского собора

Владимир Храбрый стал тем самым князем, который в 1382 году не побоялся выступить против хана Тохтамыша. Москву татарам тогда удалось взять только обманом. Но Владимир Андреевич после этого со своей серпуховской дружиной разбивает под Волоколамском передовой отряд неприятеля, и Тохтамыш предпочел за благо уйти из Руси и не связываться с храбрым и талантливым князем.

В 1388 году между Дмитрием и Владимиром случилось «розмирье» — ссора. Предполагают, что причиной стало завещание Донского, по которому престол переходил к его сыну Василию. А ведь по обычаю наследовать должен был Владимир. Почему Донской поступил так мы знаем, это очень непростая история и связана с укреплением государства. Сам Дмитрий Иванович не стремился ломать старый порядок и вводить новую форму наследования (хотя она потом и закрепится), но вынужден был это сделать. Когда-нибудь мы остановимся на этом эпизоде подробно, а пока интригующе скажем, что восшествие на престол Василия делало Великую Литву крепким союзником Москвы.

Вот похоже этот момент и стал причиной ссоры Донского и Храброго. Но уже в том же году братья и близкие друзья помирились. Это обстоятельство говорит о том, что князь Серпуховский ставил интересы государства намного выше личных.

В 1389 году Дмитрий Донской неожиданно скончался всего 39 лет от роду. Бояре Василия отнеслись непочтительно к Владимиру Андреевичу и тот уехал к себе в Серпухов. Но сын друга немедленно прискакал к двоюродному дяде и снова все обиды оказались забыты.

Владимир Андреевич выполнил волю брата и друга и верно служил Василию I вплоть до своей кончины 12 мая 1410 года. Погребен был в Архангельском соборе московского кремля, где хоронились только правящие великие князья и цари.