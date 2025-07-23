Баламут и семьянин: как жил и выживал Оззи Осборн

Оззи Осборн ушел из жизни через две недели после того, как ему рукоплескал стадион в родном Бирмингеме. На 12-часовом концерте, куда пришли десятки тысяч зрителей, а со всего мира приехали сотни рок-звезд, считавшие себя его фанатами или учениками: от Slayer до Guns N" Roses. Ходить Оззи уже не мог, перемещался в инвалидном кресле и пел уже сидя - на подобии трона. Но жена Шарон - энергичный и очень предприимчивый менеджер - решила закатить мужу вот такую грандиозную вечеринку. Да и денег удалось собрать немало, речь шла о том, что они пойдут на благотворительность.

Во время того грандиозного гала-концерта, оказавшегося для Оззи Осборна, увы, прощальным (во всех трагических смыслах этого слова), он был, наверняка счастлив. Ведь снова рядом оказалась не атмосфера больницы, а толпы фанатов и рок-учеников, подпевающих его песням. А еще из США (сам-то певец с Шарон уже вернулись на родину) прилетели их дети - сын Джек и дочка Келли с женихом-музыкантом, на которого Оззи в гримерке даже рявкнул, как умел раньше: "Ты когда женишься-то?" И тот, встав на колено перед женщиной, с которой провел 12 лет, все-таки сделал ей предложение. Да, Оззи умел докричаться до наших душ….

Тогда, в Бирмингеме, он спел снова. Девять песен, на большее, наверное, не хватило сил. Но выдал главные: пять из сольной карьеры и четыре с Black Sabbath, вышедших на двух первых альбомах их общей группы, ставшей легендой. В том числе и два бессмертных хита с Paranoid: титульный и Iron Man, название которого переводится как "Железный человек". Интонации там соответствующие - раскатистые, с металлом в голосе и всесильной мощью маршевой поступи могучего робота или человека, которому по силам все!

Был ли "железный человек" сам Оззи Осборн? Всем его поклонникам казалось, что именно так. А значит, так оно и было!

Мог ли он не давать этот концерт, а поберечь силы и еще полечиться?!

Может и мог, хотя шансов на выздоровление, несмотря на операции на позвоночнике, да и многие другие - по словам Шарон - почти не было. И да, в тот последний вечер Оззи на сцене, конечно, был счастлив. И не только он, его поклонники, друзья-музыканты, и его семья - та самая "Семейка Осборнов" из знаменитого реалити шоу на MTV…. А это очень дорогого стоит.

Как Оззи жил и выживал

Очень долго казалось, что хоть он-то будет жить вечно!

Несмотря на всё его болячки, загулы и напасти. Ведь и самолёт в паре метрах от гастрольного автобуса, в котором он спал, падал (в нем разбился друг и гитарист Оззи - гитарист Рэнди Роудз). И квадроцикл, на котором певец в 2003 году уехал от надоевших телевизионщиков с MTV угодил в яму, после чего многотонная конструкция опрокинулась на него всеми четырьмя колесами… В итоге Оззи сломал шею, проколол легкие, долго лежал в коме, ему хотели ампутировать руку, но баламут выжил, хотя и схлопотал болезнь Паркинсона, от которой в 20-х ему стало совсем худо. Потом началась эмфизема легких, вызванная многолетним курением… А еще Оззи вставили металлические позвонки. Звезде хэви-метала, не желавшей сдаваться обстоятельствам.

Вот и после очередной операции на позвоночнике, борясь с депрессией и болью, Оззи Осборн записал в 2022 году альбом Patience Number 9. То есть - "Терпение № 9", которого ему и в самом деле потребовалось много! Зато выиграл сразу две премии Grammy, чего с "великим и ужасным" (как певца зовут и коллеги, и фанаты) не случалось никогда… А затем еще один, где с рокером захотел спеть даже молодой культовый рэпер Post Malone, а подыграть - многие знаменитые рок-гитаристы.

Но долгое время казалось, что Осборн знал, как со всем этим справляться: с 45 лет ежегодно проходил полную диспансеризацию, а когда накатывала очередная депрессия - находил нового гитариста, шёл в студию и они сочиняли, записывали песни для очередного альбома. Ну и что очень важно - у Оззи была очень жесткая и строгая жена - Шарон.

Она держала его в руках, уже не давала так люто выпивать как в молодости. Про их первые встречи артист рассказывал: "В любой компании именно мы с ней были самые шумные, веселые и пьяные…". А еще - жена не давала терять рассудок как прежде, лечила, покрикивала.

Ради нее Оззи, кстати, сделал жуткую операцию, чтобы уж точно перестать гулять на стороне. Ведь когда ему было уже 66, в артиста влюбилась очередная девушка. И он сделал себе операцию. Такую, на которую решилось бы очень мало мужчин. Но лишь бы Шарон не ревновала…

Но, увы, и всего этого оказалось мало. И как это часто бывает со звездами - после очередного успеха, на новой волне славы рок-кумир ушел из жизни. Не дожив до 77-летия всего 4 месяца и не дописав своей уже третьей книги воспоминаний...

Почему Оззи любил Россию

Осборн бывал у нас с концертами несколько раз. Вместе с Black Sabbath и сольно. Был эмоционален, чуток, но невозмутим. Ходил он очень интересно, эдакой утиной походкой в ботинках с мысками, вывернутыми в разные стороны, высоко задирал голову.

Но с обычными людьми головы никогда не задирал. Однажды снова был в Москве, и его менеджеры сообщили, что Оззи зайдет в музыкальный магазин студии "Союз". Обозреватель "РГ" ждал его. И вот, наконец, увидел Осборна, бредущего так растяписто и невозмутимо.

И вдруг Оззи нырнул куда-то за стойку. Я кинулся следом и увидел: в проходе стоит менеджер магазина. Видуха у него была очень впечатляющая: выбритые виски, десятки татуировок, волосы, собранные в косички, цепи, перстни на пальцах. Оззи, пойдя ближе, цокнул языком, уважительно пожал оторопевшему парню руку. И не спеша двинулся дальше.

А еще он ввел новую моду: на летнем концерте в жарких "Лужниках" вышел на сцену с ведром воды. Сказал: "Чистота - это прекрасно" и вылил ведро воды на себя. Потом снова ушел за кулисы за полным ведром. И с той же фразой окатил первые ряды зрителей у сцены.

С водой у Оззи вообще отношения особые. На последней песне прощального тура Black Sabbath он пел финальную песню Paranoid в СК "Олимпийский". Вдруг откуда-то сверху, сбоку на сцену пролился целый водопад воды. Оззи и гитарист Тони Айомми невозмутимо переглянулись. Улыбнулись и ушли со сцены. И потом ни в одном интервью не стали ругаться, осуждая этот эпизод.

Невозмутимость и азарт, терпение и яростные шутки как-то непредсказуемо соединялись в этом "великом и ужасном" человеке…

А еще - живя кочевой, гастрольной жизнью он очень любил свою семью. Все семьи, даже прошлую. Однажды мы договорились снова об интервью, на пару вопросов Осборн ответил, а потом уже сам спросил: "Как думаешь, почему со мной не общается моя старшая дочь?". Рассказал, что он пишет Джессике (дочь от первого брака), звонит, предлагает денег, пытается понять ее и поговорить. Может, и покаяться. Но дочка не хочет слушать, а избегает папу - богача и знаменитость.

"Вот почему и что, думаешь, надо делать?" - сам задавал вопросы русскому журналисту, с которым уже общался раньше. И это ему, фронтмену Black Sabbath, очевидно, было важнее, чем продажи собственных пластинок….

Но именно такие люди, пожалуй, и становятся рок-звездами, которых мы, наверное, будем слушать всегда.