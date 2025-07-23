Судья Ирина Подносова: чем запомнилась однокурсница Путина

В Москве скончалась Ирина Подносова. Несмотря на то, что председателем Верховного суда России она являлась чуть больше года, ее вклад в развитие отечественной юриспруденции бесспорен. Однокурсница российского президента Владимира Путина прошла путь от юрконсультанта Леноблисполкома до председателя Судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам и руководителя высшего судебного органа страны. О том, какую память оставила о себе Ирина Подносова, - в нашей статье.

Самая достойная кандидатура

Судья Подносова всегда ставила интересы государства и общества на первое место. Упорный труд на благо страны, преданность делу, мастерство и высокие моральные качества помогли ей достигать высоких результатов, служить закону и справедливости.

Так отозвался на смерть председателя Верховного суда России руководитель Следкома Александр Бастрыкин. По его мнению, Ирина Подносова была честным и независимым судьей, настоящим примером для всех тех, кто связал свою жизнь с юриспруденцией и, в частности, с судебной системой.

«Это огромная потеря для Родины, невосполнимая утрата для юридического сообщества», - подчеркнул глава СКР.

Подносовой не стало 22 июля: она скончалась от онкологического заболевания в возрасте 71 года. Примечательно, что совсем недавно, в феврале 2024-го, не стало ее предшественника Вячеслава Лебедева, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалера ордена Святого Андрея Первозванного, заслуженного юриста России. Бессменный председатель ВС РФ ушел из жизни в возрасте 80 лет также, как и Подносова, от онкологии.

Известие о смерти нового председателя ВС РФ стало, судя по комментариям в соцсетях, настоящим шоком для всего российского общества. Несмотря на то, что многие знали о ее давней борьбе с прогрессирующим заболеванием, верилось в лучшее. Примечательно, что на высшую судебную должность Подносова была уже назначена будучи тяжелобольной. Почему? Потому что на тот момент – самая достойная кандидатура, как утверждают люди из ее окружения.

Трудилась с полной отдачей...

Ирина Лунева (в девичестве) родилась в Пскове 29 октября 1953 года. В 17 лет поступила на юридический факультет Ленинградского государственного университета, одним из однокурсников которой был будущий российский президент Владимир Путин.

После окончания вуза Ирина начала строить карьеру в Леноблисполкоме, а Путин по распределению был направлен в КГБ. Однако связи они не теряли, их пути впоследствии не единожды пересекались, о чем глава российского государства отметил в своем недавнем соболезновании. Но об этом позже.

Профессиональный путь Ирины, ставшей к тому времени Подносовой, развивался в духе времени, в котором ей выпало жить. После трех лет работы консультантом отдела юстиции Ленинградского областного исполкома она переехала в Саратовскую область, где стала юристом Вольского завода строительных изделий. Следующая профессиональная ступень – Вольский горторг, там Подносова дослужилась до начальника юротдела.

Судьей она стала в начале 90-х – сначала в Лужском горсуде Ленобласти, впоследствии стала его председателем. В 2013 году Ирина Подносова была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, еще спустя четыре года – его руководителем. С 2020 года Подносова была неотъемлемой частью Верховного суда России.

Сегодня об Ирине Подносовой, увы, уже в прошедшем времени отзываются как о нейтральном человеке, не относившемуся ни к одному из «кланов». Согласитесь, для чиновника такого ранга весьма достойная оценка. Видимо, это и было одной из причин того, что год назад 70-летняя женщина, к тому же еще и не вполне здоровая, возглавила Верховный суд России. По мнению Виктора Момотова, председателя Совета судей РФ, «вне всякого сомнения она оставила яркий след в истории судебной системы».

В апреле прошлого года, напутствуя свою однокашницу после утверждения ее кандидатуры Советом Федерации, Владимир Путин отметил, что новая должность – важная миссия, поскольку это «отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства». Сегодня глава государства уже в своем соболезновании особо подчеркнул, что «хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса».

«Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу. На посту председателя Верховного суда Российской Федерации твёрдо и последовательно отстаивала верховенство Закона, честно служила Отечеству и нашему народу», - констатировал Владимир Путин.

Об одном жалею – годы…

Действительно, за год с небольшим пребывания в своей должности Ирина Подносова успела сделать немало. Именно при ней был разработан законопроект, которым ограничиваются случаи избрания фигурантам уголовных дел меры пресечения в виде ареста.

В частности, по преступлениям средней тяжести предлагается отправлять в СИЗО только в том случае, если это насильственное преступление. Для женщин с маленькими детьми - только если они совершили тяжкое или особо тяжкое преступление. В марте закон был подписан президентом РФ.

В докладе по итогам работы за прошлый год Ирина Подносова рассказала, что Верховный суд внес в Госдуму пять законопроектов, направленных на совершенствование правосудия. Помимо этого, за год пленум ВС РФ принял 11 постановлений, а президиум утвердил 12 обзоров судебной практики, которые, по сути, являются ориентиром для всего судейского сообщества.

При Подносовой в прошлом году была проведена реформа судебных пошлин. Конечно, все это – капля в море, если сравнивать с ее предшественником Лебедевым, но ведь он у руля Верховного суда стоял свыше 30 лет.

В связи с известием о смерти Ирины Подносовой невольно вспоминается фраза героя культового фильма «Холодное лето 53-го». Помните, Копалыч в исполнении актера Анатолия Папанова говорил: «Об одном жалею. Годы. Так хочется пожить по-человечески. И работать»…