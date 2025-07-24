Павел Сухой: как белорусский гимназист стал выдающимся авиаконструктором

Сто тридцать лет назад, 22 июля 1895 года, в Глубоком (ныне районный центр в Витебской области) в семье учителя народного училища родился выдающийся советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда Павел Осипович Сухой. Очень многие важные подробности его ранней биографии связаны с белорусскими землями.

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И это не только Глубокое и город детства и гимназической юности Гомель. Прославленный на весь мир создатель самолетов марки Су не появился бы на свет без счастливого стечения обстоятельств, связанных с двумя небольшими населенными пунктами Вилейского района Минской области, которые на современной карте уже отсутствуют. Первый из них - это небольшая деревня Пахомово, на месте которой ныне живописная водная гладь Вилейского водохранилища. Там фамильные корни Павла Осиповича по отцу. Дед, Андрей Алексеевич Сухой, застал еще крепостное право и освобождение от него, сумел выучиться грамоте и передал любовь к учению сыну Осипу.

Отец авиаконструктора Осип Андреевич тягу к знаниям в юности воплотил в успешную учебу в учительской семинарии в Молодечно. По ее окончании в 1887 году был направлен учительствовать в Гануту на Вилейщине, известную не только как одно из имений знаменитого рода Огинских, но и своими красивыми девушками. Одна из них, Елизавета Гисич, вскоре стала женой приезжего педагога Осипа Сухого. От Гануты нынче остались лишь скромные руины былого величия Огинских, семья же Сухих оказалась прочной, дружной и поголовно стремящейся к знаниям. Павел оказался единственным мальчиком в окружении многочисленных сестер. В 1899-м Осипу Андреевичу предложили возглавить школу для детей железнодорожников в Гомеле, там удалось удачно обустроиться в собственном просторном деревянном доме, откуда будущий властелин неба в революционном 1905-м стал ходить в Александровскую гимназию. Гимназическое здание сохранилось, теперь здесь один из корпусов Гомельского государственного технического университета имени Сухого.

Как-то по пути из гимназии Павел с одноклассниками увидел в гомельском небе невиданное чудо по имени аэроплан. Это был знаменитый Сергей Уточкин, облетавший в ходе своего "гастрольного тура" многочисленные города Российской империи. У юного гимназиста не просто захватило дух от потрясающего зрелища, он начал пытаться дома на чердаке конструировать свои первые модели летательных устройств.

По окончании гимназии с серебряной медалью увлечение привело юношу в Императорское Московское техническое училище, в котором он записался и в кружок воздухоплавания под руководством знаменитого профессора Николая Егоровича Жуковского, "отца русской авиации". Но учебе помешала Первая мировая война. Призванный в армию в 1916-м студент Сухой окончил в Петергофе школу подготовки прапорщиков пехоты, после чего был отправлен служить в глубокий тыл в Екатеринбург в 126-й запасной полк. На фронт 21-летнего прапорщика отправили только в 1917 году в составе только что сформированного 733-го пехотного Дегмерского полка. На белорусских землях, переживших в годы Первой мировой множество суровых испытаний, Павлу воевать не довелось. Сражался неподалеку, на Северо-Западном фронте, близ Якобштадта (ныне Екабпилс в Латвии). Военные тяготы в год двух российских революций будущий авиаконструктор перенес без ранений, а в месяц второй революции, большевистской, в октябре 1917-го, был повышен по службе до начальника пулеметной команды полка.

Сразу после Брестского мира, в марте 1918 года, прапорщик Сухой был демобилизован. В родных краях по примеру начал учительствовать, преподавал математику в Лунинце (ныне райцентр Брестской области). Когда туда начали наступать поляки, в 1919-м пришлось вернуться в отчий гомельский дом, благо отец продолжал руководить все той же железнодорожной школой, нашлось учительское место и для Павла. Летом 1921 года белорусский период биографии Сухого завершился: он смог продолжить учебу в Москве спустя пять с лишним лет, училище вместо императорского получило знаменитую аббревиатуру МВТУ.

Учебу в 1925 году 30-летний Павел Осипович успешно заканчивал уже женатым человеком, в том же году родилась и дочь Ирина. Супругу, ровесницу, Софью Феликсовну Тенчинскую, он знал еще по Лунинцу, потом вместе учительствовали в Гомеле, но главная в жизни встреча произошла в 1923 году в Москве. Софья приехала в советскую столицу помогать сестре, устроилась преподавать иностранный язык и совершенно случайно столкнулась на улице с Павлом. Вероятность такого свидания в тогдашней полуторамиллионной Москве была совсем невелика, но последствия его оказались прочными, счастливый брак продлился полвека, вплоть до кончины Павла Осиповича 15 сентября 1975 года. Вслед за дочерью у Сухих родился сын Дмитрий. С родиной связь не порывали, летние путешествия в Гомель стали в семье традицией.

Достижения Павла Осиповича и его бюро измеряемы в различных значимых плоскостях. Можно - высокими орденами и уникальным набором больших премий: Сталинской, Ленинской, Государственной СССР и Государственной Российской Федерации (посмертно). Можно - множественностью мест благодарной памяти: университетом в Гомеле, школой в Глубоком, улицами в Глубоком, Гомеле и Витебске, улицей в Москве, появившейся в 2004-м неподалеку от ОКБ Сухого. Лучшим же памятником легендарному конструктору стали десятки успешных моделей летающих машин, ставших известными по странам и континентам. Самолетам Су принято ставить памятники - есть они в Оренбурге, Нижнем Тагиле и даже в столице далекого Перу Лиме. На въезде в город Глубокое стоит Су-17 - первый советский истребитель-бомбардировщик со сменной геометрией крыла. О родине Павел Осипович помнил постоянно: в его рабочем столе вплоть до смерти хранилась фотография с видами Глубокого конца XIX столетия.