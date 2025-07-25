«Лиза не так проста»: что скрывает звезда «Папиных дочек»

Актриса Лиза Арзамасова недавно стала мамой во второй раз. Звезда «Папиных дочек» родила наследницу. Недавно артистка раскрыла, что крестным отцом малышки стал фигурист Рман Костомаров.

Дважды мама

Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». В 2020 году знаменитость вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха, а в августе 2021 года родила первенца Льва.

В августе прошлого года знаменитость снова стала мамой. У нее родилась дочь Лия. Недавно актриса показала кадры с семейного застолья. Она представила публике крёстного отца Лии — им стал фигурист Роман Костомаров. Снимок Арзамасова назвала «очень домашним».

© Личный блог Лизы Арзамасовой

Пользователи сети отметили, что на таких снимках спортсмены и артисты выглядят по-настоящему счастливыми. Они пожелали парам творческих успехов и отличного отдыха.

Свадьба и осуждение

После того как Арзамасова и Авербух объявили о своём романе, поклонники знаменитости пришли в негодование. Они напомнили Лизе, что избранник старше нее на 21 год, что для большинства неприемлемо. Пару даже обвинили в ненастоящем романе, но все изменилось после рождения первенца Льва.

Отношения пары начались на съёмках проекта «Лед и пламень». На тот момент Илье было 36 лет, а Лизе — всего 15.

Тренер отметил, что встав в пару с артисткой не знал, какие номера с ней ставить. Он боялся, что история любви с юной звездой получился слишком наигранной, а поклонники неверно поймут его посыл. Однако Лиза на льду показала настоящее мастерство и бесстрашие, чем покорила сердце тренера.

Их романтические отношения начались лишь через 10 лет. В ответ на многочисленные обвинения в связях с несовершеннолетней Арзамасовой Авербух отмечал: роман он начал со взрослой девушкой, которая проявила к нему взаимную симпатию.

До свадьбы Лиза и Илья несколько лет жили в роскошном особняке тренера на берегу водохранилища.

Поводом для свадьбы стала беременность «Папиной дочки». Свое интересное положение звезда не комментировала. А о рождении сына сообщила через несколько недель после долгожданного события.

Реакция друзей

Бывшая супруга Ильи Авербуха Ирина Лобачева после свадьбы тренера и актрисы завила, что не верит в искренность чувств Лизы. Фигуристка напомнила не только о разнице в возрасте, но и о достижениях супруга:

«Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее».

Ирина без стеснения заявила, что «управляет» киноактрисой ее мама. При этом фигуристке важно, чтобы ее бывший супруг не забыл об их общем сыне и оставил ему хоть какое-нибудь наследство.

До Ильи

Юной актрисе приписывали множество романов. Так, одним из названных избранников актрисы стал коллега по сериалу Филипп Бледный.

Затем актриса стала часто появляться на публике с Родионом Газмановым. Слухи о романтической связи кинозвезда не комментировала. Лиза лишь отшучивалась, что с музыкантом они «просто друзья».

© Личный блог Лизы Арзамасовой

О других своих избранниках Арзамасова ничего не говорила. Артистка уверена: не все личное стоит выставлять напоказ.

Репутация ловеласа

Несмотря на идиллию в браке, злопыхатели то и дело напоминают Лизе о бурном прошлом ее супруга. Еще в молодости к тренеру прикрепилось звание ловеласа. Поклонники Авербуха отмечали: тренер не может спокойно пройти мимо красивой девушки.

Многие ответили, что с первой женой, фигуристкой Ириной Лобачёвой, Авербух расстался именно из-за измен.

В 2022 году Илью заподозрили в романтической связи с женой Романа Костомарова Оксаной Домниной. Пара вместе выступала на ледовом шоу, а затем нежно обнимались за кулисами. В ответ на это Лиза заявила, что не ревнует супруга, и в их семье царит гармония.

В 2024 году ситуация повторилась. СМИ заподозрили тренера в романе с Евгенией Медведевой. После фотосессии в обнимку поклонники актрисы призвали ее «открыть глаза» и перестать терпеть «шашни мужа».

© Личный блог Лизы Арзамасовой

Сама «папина дочка» заявила, что публичные люди все время сталкиваются с подозрениями и скандалами. За каждыми невинными «обнимашками» люди ищут измену, а под любым фото можно собрать букет из домыслов и предложений.

Несмотря на это, артистка продолжает транслировать счастливую семейную жизнь. Сможет ли пара сохранить любовь, несмотря на пересуды — покажет лишь время.