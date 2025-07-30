Жизнь не по сценарию: судьба близняшек из «Королевства кривых зеркал»

Они были похожи как две капли воды. Блондинки с голубыми глазами могли стать успешными актрисами, но жизнь подготовила для них другой сценарий. О трагической судьбе Ольги и Татьяны Юкиных читайте в нашей статье.

© Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»

В 1963 году советский зритель увидел фильм-сказку «Королевство кривых зеркал» с сёстрами Юкиными в главных ролях. Картина стала для девочек не только возможностью изменить свою жизнь, но и обрести всесоюзную славу. Однако судьба подготовила для актрис-близняшек другой «сюрприз».

В мир кино 10-летние девочки попали совершенно случайно. Однажды режиссёр «Королевства кривых зеркал» увидел снимок сестер, сделанный на конкурсе чтецов.

© Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»

Примечательно, что близняшки полностью «зеркалили» друг друга: она была левшой, а другая — правшой. У одной болело правое ухо, в то время как другая жаловалась на неприятные ощущения в левом.

Эта связь между девочками как никогда кстати вписалась в задумку фильма. Так, Оля исполняла свою тезку, а Таня — ее противоположность Яло.

Выход фильма принес сестрам Юкиным всесоюзную славу. Однако маму близняшек это не обрадовало. Женщина считала профессию артиста ненадежной, и потому запретила дочерям даже думать о театре или кино.

Однако девочкам так понравилось на киносъёмках, что они попросили Александра Роу снять их еще. В итоге они сыграли эпизодическую роль в «Морозко». Тогда девочки еще не знали, что это была их последняя роль в кино.

© Кадр из фильма «Морозко»

В школьные годы девочки активно участвовали в местных постановках и даже могли стать профессиональными теннисистами. Однажды учитель по физкультуре предложил матери отдать девочек на тренировки по парному разряду. Однако и тут женщина не позволила дочерям проявить потенциал, отметив, что на другой конец города возить наследниц не станет.

После окончания школы Татьяна и Ольга решили пойти по разным путям. Ольга мечтала о карьере актрисы и планировала поступить в театральный ВУЗ, а Татьяна хотела связать свою жизнь с технической специальностью. В итоге поступить, куда планировали, девочки не смогли, и судьба привела их в машиностроительный техникум.

Безбедная жизнь

В начале 1970-х сестры устроились работать в гостиницу «Интурист». Они занимались отправкой советских туристов за границу. Хорошие должности приносили немалый доход. Это позволило Ольге и Татьяне носить модную качественную одежду, покупать в дом современную технику и часто путешествовать.

Однако в середине 1990-х сестёр уволили. Руководство объяснило, что приоритет отдается молодым и красивым девушкам. Сестрам на тот момент было уже за 40.

Тогда и начались первые серьёзные проблемы сестёр. Женщины метались в поисках заработка, денег постоянно не хватало, а желание жить как прежде не смогло смениться на способность подстраиваться под обстоятельства.

В отличие от своих киногероинь, сестры не смогли победить «коршуна, змею и жабу». Побороть свои страхи и начать жизнь с нуля у бывших артисток не получалось.

Со временем Ольга устроилась в военкомат, а потом и «перетащила» туда сестру.

После смерти родителей Татьяна смогла взять себя в руки, а вот Ольга таяла на глазах. На тот момент Ольга уже развелась со своим супругом, оставшись с сыном на руках. Татьяна же была в браке, но зарплаты мужа-водителя было недостаточно.

В итоге сестры пристрастились к алкоголю, а потом начали продавать имущество, чтобы хоть как-то выжить.

Одной без другой — не жить

Жизненные трудности отразились на здоровье сестёр. Привыкшая все решать и контролировать Ольга вскоре столкнулась с инсультом. После второго приступа женщина не смогла прийти в себя. Ольги Юкиной не стало в возрасте 51 года. Она не дожила до 52 дня рождения всего несколько недель.

Для Татьяны смерть сестры стала большим ударом. Она замкнулась в себе и перестала говорить об Ольге. Обсуждение фильма «Королевство кривых зеркал» стало в семье табуированной темой.

Шесть долгих лет Татьяна жила с мыслями о сестре.

© Ольга была свидетельницей на свадьбе сестры

«Значит, и мне недолго осталось жить. Близнецы всегда тянут друг друга в могилу», — была уверена она.

Масла в огонь подливали СМИ, писавшие о трудной жизни оставшейся сестры.. Некоторые и вовсе отмечали, что Татьяна терпит избиения мужа и серьёзно пристрастилась к алкоголю.

В марте 2011 года в возрасте 57 лет не стало и Татьяны.

Дети

Дочь Татьяны Юкиной Юлия от каких либо интервью отказывалась. Женщина отметила, что не собирается обсуждать жизнь матери. А вот сын Ольги Максим был полной противоположностью сестре. Он охотно посещал телешоу и рассказывал «сенсации» о жизни матери и тёти.

После пьяного дебоша и пожара в квартире матери мужчина продал жилье и отправился жить в деревню.