Правда ли, что Наполеон прятал тайную жену

Несмотря на обилие документов, воспоминаний, писем и дипломатической переписки, периодически всплывают версии о «тайной жене» императора — женщине, которую он якобы венчал в обход законов или скрывал от света. Правда ли это или всего-навсего миф, читайте в материале «‎Рамблера».

Официальные браки Наполеона

Прежде чем рассматривать теории о неофициальных союзах, следует напомнить: Наполеон официально женился дважды. Первая его супруга — Жозефина Богарне. Брак был заключен в 1796 году. Через тринадцать лет, в 1809-м, он был расторгнут по настоянию самого Наполеона — у пары не было детей, а императору требовался наследник.

Вторая жена — Мария-Луиза Австрийская, дочь императора Франца II. Их брак в 1810 году был союзом не только личным, но и династическим. В этом союзе родился сын — Наполеон Франсуа, коронованный как король Римский. Этот ребенок умер в 1832 году, не дожив до совершеннолетия, и оставил династию Бонапартов без прямого продолжателя по мужской линии. Однако на фоне этих двух браков в литературе XIX–XX веков появляется упорный мотив о «третьей», скрытой жене.

Теории и претендентки

Наиболее распространенная версия касается Элеоноры Денюэль де ла Планш, фрейлины Жозефины. Слухи о связи Наполеона с ней распространились еще при жизни императора. Она родила мальчика — Леона — в 1806 году, и многие предполагали, что он был сыном Бонапарта. Наполеон действительно оказывал финансовую поддержку ребенку, однако никогда не признавал его официально. Документов о заключении брака между Наполеоном и Элеонорой не существует. Большинство историков считает эту связь эпизодической.

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Другая кандидатка — Альбина де Вигон, вдова генерала де Вигон, с которой у Наполеона якобы была длительная связь в Египте. Легенда утверждает, что он венчался с ней в исламской форме брака во время кампании 1798 года. Однако свидетельств этому нет. Более того, в Египте у Наполеона действительно был краткий роман с местной женщиной по имени Мария, но факт брака официально не зафиксирован ни в военных записях, ни в дипломатической переписке.

Наиболее экзотическая теория — брак с польской аристократкой Марией Валевской. С ней Наполеон познакомился в 1806 году. Валевская стала его любовницей, следовала за ним в Вену и Париж, родила от него сына — Александра Валевского. Впоследствии мальчик получил признание в аристократических кругах Франции. Наполеон не венчался с Марией, но сохранил с ней теплые отношения до конца жизни. Их переписка сохранилась частично и подтверждает личную привязанность. Однако ни один документ не подтверждает факт брака.

Почему тема «тайной жены» возникала снова и снова?

Слухи о таинственном браке подогревались прежде всего политическими интересами. После краха империи возникала необходимость легитимации потомков — как возможных наследников престола. В условиях отсутствия прямой линии Бонапартов во второй половине XIX века многие фамилии стремились доказать свое родство с Наполеоном, чтобы претендовать на титулы, привилегии или внимание новой политической элиты.

Биографические романы, появлявшиеся во Франции в 1860–1880-х, активно эксплуатировали сюжет «тайной любви», «неофициальной жены» и «забытого сына». Особенно популярны были версии о тайной свадьбе, заключенной в Италии, либо о венчании в замке в Савойе. Однако все эти версии при ближайшем рассмотрении опирались не на архивные источники, а на поздние воспоминания, не подтвержденные независимыми данными.

Исторические подтверждения

Современные историки, работающие с архивами Наполеоновской эпохи, не находят подтверждений ни одному эпизоду официального брака, скрытого от общества. Брак в те времена имел четкую юридическую форму, особенно для монарха. Без записи в церковных или гражданских регистрах он не признавался. Все известные нотариальные документы, письма и дипломатические бумаги указывают на два брака — с Жозефиной и Марией-Луизой.

Отдельные любовные связи, в том числе с Валевской, действительно были, но не перешли в официальную форму. Отдельно стоит отметить, что Наполеон сам стремился к легитимности своей династии. Он не стал бы заключать брак, не зафиксированный юридически.

Таким образом, ни один из мифов о «тайной жене» Наполеона не подтвержден источниками, признанными академическим сообществом. Ни с Валевской, ни с Элеонорой, ни с другими женщинами император не состоял в законном браке, кроме двух официально зарегистрированных союзов. А значит, на данный момент он остается не более чем мифом, пусть и устойчивым.

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