Почему Билл Гейтс 13 лет платил штраф за Porsche своей мечты

В 1988 году Билл Гейтс ввёз в США крайне редкий Porsche 959 — несмотря на то, что тот не соответствовал тогдашним экологическим и техническим стандартам. Машину задержали на таможне, но Гейтс не сдался, пишет SPEEDME.RU.

Вместо отказа от мечты он согласился ежедневно платить $28 штрафа за её хранение. Так продолжалось 13 лет, пока не накопилась сумма в $133 000 — только за то, чтобы автомобиль стоял под замком. Только в 1999 году появился закон «Show and Display», который разрешил ввоз уникальных автомобилей с ограниченным пробегом.

Благодаря этому Гейтс смог наконец официально получить доступ к своему Porsche 959. Это не просто история про деньги. Это — о преданности мечте и бескомпромиссной любви к техник.