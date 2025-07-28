Олег Соколов: правда о «суровых» буднях за решеткой ученого-убийцы

Любителям истории наверняка знакомо имя российского ученого, доцента, кандидата наук, кавалера ордена Почетного легиона Олега Соколова. Впрочем, тем, кто интересуется «жареным», сей субъект также небезызвестен, поскольку несколько лет назад его приговорили к солидному сроку заключения за убийство аспирантки. О том, как живется «главному реконструктору наполеоновских войн» за колючей проволокой и раскаялся ли он в содеянном, - наша статья.

© ИК № 6 ГУФСИН по СПб и ЛО

Жуткая находка

В следующем году Олег Соколов отметит 70-летний юбилей. Однако праздновать его, скорее всего, он будет в стенах колонии строгого режима, где вот уже почти пять лет отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления. Несмотря на то, что адвокаты специалиста по военной истории Франции и бывшего доцента СПбГУ не единожды за это время подавали кассационные жалобы, судебные органы остаются непоколебимыми.

Соколов – коренной ленинградец. Там он родился, получил два высших образования (физико-механическое и историческое), оттуда стартовала его трудовая биография. Прошел путь от школьного учителя до доцента кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. Защитил кандидатскую диссертацию, а вот докторскую не успел…

9 ноября 2019 года из воды у набережной реки Мойки был вытащен мужчина с рюкзаком за плечами. Он был жив, но то, что обнаружилось при нем, повергло очевидцев в шоковое состояние. В рюкзаке находились части человеческого тела. Позже правоохранители нашли в квартире доцента Соколова (а это был именно он) недостающие фрагменты.

Эта история наделала много шума не только в научном сообществе северной столицы, но и практически во всех уголках страны. Погибшей оказалась 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, с которой Олег Соколов, будучи старше ее почти на 40 лет, состоял в близких отношениях.

© Известный историк Соколов нередко выступал в качестве телеэксперта

Как рассказывали на следствии близкие к окружению ученого люди, девушка приехала в Питер с Кубани и буквально на первой же лекции влюбилась в своего преподавателя по истории. Однако Соколов ответил взаимностью лишь спустя пару лет – с тех пор Анастасия стала его правой рукой.

Участвовала в реконструкциях, так страстно им любимых, где он неизменно исполнял роль Наполеона Бонапарта, помогала в написании научных работ и даже в организации «императорских балов» прямо в квартире, куда, как правило, допускался избранный круг лиц.

Видимо, влюбленной девушке все это казалось настоящей сказкой, а не странностью, иначе она смогла бы избежать трагической участи, предполагают знакомые. Дошло до того, что Анастасия стала называть Олега «сиром» (на французский манер), что ему особо, говорят, нравилось.

© Соколов был мастером реконструкций войн наполеоновских времен

И за решеткой можно жить!

В день трагедии Анастасия вернулась из Москвы, куда ездила для просмотра архивов. Когда она увиделась с Соколовым, тот ей признался, что изменил, причем с бывшей женой, с которой, как оказалось, все это время не прерывал отношений. Что, впрочем, неудивительно, ведь там подрастали две дочки.

Позже Соколов скажет: они начали ссориться, а когда Анастасия заявила, что пойдет на день рождения к другу, он запретил ей это делать. Ну а потом, как говорили соседи, из квартиры доносились звуки ударов о стену и жуткие женские визги…

Детали произошедшего убийства в ночь на 8 ноября до сих пор неизвестны: то ли Соколов убил ее, пока та спала, то ли это произошло в ходе ссоры. После этого мужчина купил мешки, пилу и принялся избавляться от улик. В Мойке он оказался потому что мешок, который, казалось бы, утопил, внезапно всплыл. Это увидели прохожие и вызвали специалистов.

© Анастасии было всего 24 года...

После вынесения приговора суда (12,5 лет лишения свободы) Олег Соколов оказался в исправительной колонии № 6, что во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Отбывает наказание он довольно в приемлемых условиях. Как писали некоторые питерские СМИ, камеры там похожи на комнаты в общежитии.

Есть телевизоры, кухонные зоны, столы для бильярдов, спортивные площадки и даже баня. Помимо этого, заключенные могут позволить себе еду из местного магазина, в котором ассортимент не сильно отличается от обычных супермаркетов. Чем не санаторий? Соколов заведует библиотекой и ведет среди заключенных исторический кружок.

«Олег Валерьевич продолжает заниматься научной и преподавательской деятельностью, насколько это возможно в местах лишения свободы, - рассказал «Газете.Ru» Александр Почуев, защитник Соколова, почетный адвокат России. - С самого начала СВО он, желая искупить вину своей кровью, неоднократно подавал соответствующие ходатайства о желании заключить контракт с Министерством обороны России, однако в силу преклонного возраста получал отказы».

© Соколов неплохо чувствует себя в колонии за стойкой библиотеки

В нынешнем году Соколову, как стало известно, вернули орден Почетного легиона, полученный им в «нулевые» за заслуги в изучении наполеоновских войн, которого он был лишен после приговора. В общем, и в тюрьме жить можно, «если ты – известный ученый и уважаемый в нужных кругах человек», пишут в комментариях некоторые пользователи Сети.