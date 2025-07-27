У каждого из представителей старшего поколения есть своё мнение насчёт того, кто же именно виновен в распаде Советского Союза. Порой винят в этом Збигнева Бжезинского, который успел заработать репутацию главного врага СССР и «могильщика Советской империи».

Польская кровь

Отец Збигнева, Тадеуш, стал невозвращенцем после того, как в середине XX века к власти в Польше пришли коммунисты. Тадеуш воспитывал сына в патриотическом ключе, параллельно «вдалбливая» отпрыску, что все беды Польши от коммунистов и «дружбы» с Советским Союзом. Не удивительно, что Збигнев вскоре возненавидел это государство.

Вырос Бжезинский-младший довольно амбициозным человеком, демонстрируя при этом выдающиеся интеллектуальные способности. Его с детства интересовала история Польши, которую он не просто изучал, но и анализировал. В итоге парень пришёл к выводу, что его родную страну ждёт успех только в том случае, если окружать её будут слабые соседи. Так главной опасностью для безоблачного польского будущего, естественно, стал СССР. Уже тогда Бжезинский поставил перед собой цель – стать президентом Польши, чтобы вернуть былое величие Речи Посполитой.

Однако, увидев, во что превратилась его страна после Второй мировой войны, Збигнев решил, что будет патриотом на расстоянии. Так он оказался в США, став «американцем польского происхождения». Впрочем, занимая высокие посты в администрациях президентов Кеннеди, Джонсона, Картера, Бжезинский не только томно вздыхал о Польше. При его содействии американское руководство стало рассматривать это государство в качестве серьёзного игрока на мировой арене. Поляк убедил всех в Новом Свете, что его родина – это не вечный сателлит СССР.

На расстоянии

В начале 80-х годов Бжезинский начал активно поддерживать польское профсоюзное движение «Солидарность». Оно, кстати, и сыграло решающую роль в крушении коммунистического режима в стране. Конечно, этого и добивался «неугомонный патриот». В то время для подавления профсоюзных протестов Москва планировала ввести в Польскую Народную Республику, но Вашингтон в этом вопросе занял жёсткую позицию, что заставило советских руководителей повременить с применением силы. Не трудно догадаться – не обошлось без влияния Бжезинского.

После распада СССР Збигнев сделал многое для того, чтобы Польша стала членом Евросоюза и НАТО. Свою причастность к такой активной деятельности Бжезинский никогда и не скрывал. Без сильной Америки не может быть суверенной Польши, а без независимой Польши США не смогут сдерживать Россию в Восточной Европе, уверял «американский поляк».